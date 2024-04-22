Istakozun intikamı!

22 Nisan 2024 Pazartesi

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako Yat Kulübü’nde yediği “ıstakozun” görüntüleri gündemi değiştirdi.



Kendi partisinden bile eleştiriler alan Şebnem Bursalı duruma şaşmış olmalı.



Çünkü sadece yediği ıstakoz değil, kolundaki saat de takıları da çok pahalı markalar. Yıllardır bunları taşıyıp duruyor.



Şimdi ne oldu da hepsi göze batar oldu.



Derken bir başka AKP’linin Maldiv Adaları tatili, bir başkasının kolundaki Rolex marka saat.



Bu arada AKP’li belediyelerin lüks sarayları, şatafatları birer birer ortaya çıkmaz mı?



İyi de bu AK Parti yoksulun sesi değil miydi?



Bu AK Parti ezilen kitlelerin kaderini değiştirme iddiasıyla iktidara gelmemiş miydi?



Şimdi ne oldu da AK Parti’nin adı debdebe ile şatafat ile saltanat ile anılır oldu?



Bu değişimin en büyük örneği, elbette “Efendileri Recep Tayyip Erdoğan” olmuştu.



“İtibardan tasarruf olmaz” sözü onundur.



İtibarı saraylarda arayan,

İtibarı altın yaldızlı koltuklarda oturmak sanan,

tibarı korumalarının sayısıyla, uçaklarının sayısıyla ölçen,

İtibarı “astığı astık, kestiği kestik” zorbalığında arayan

“Büyük efendi”, bu debdebenin, bu şatafatın, bu saltanatın örneği olmuştur.

Ama işte en umulmadık şey olmuş, AKP milletvekilinin yediği ıstakozun kıskaçları yakalarına yapışıvermiştir

CUMHURİYET TOKADI

31 Mart 2024 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı için bir “Cumhuriyet tokadı” olmuştur.



Bu seçim bir referandum gibi toplumun ezilen sınıflarının, emekçilerin, emeklilerin, yüksek enflasyonla yoksulluğa itilen milyonların sandıkta verdikleri derstir.



Ünlü “Osmanlı tokadı”, ki Abdülcanbaz attığı zaman yiyeni sersemletir, bir süre kendine gelemez. (Turhan Selçuk ustaya selam olsun).



Bu kez de “milli irade” Cumhur İttifakı’na “Cumhuriyet tokadı” attı ki şaşırdılar, sersemlediler, şimdi güya neden arıyorlar.



AKP, bakanlarıyla, milletvekilleri ile halka gidip bu hezimetin nedenlerini araştırıp soruşturacak, efendilerine rapor verecekmiş.



Efendi de bu raporlara bakıp “samimi özeleştiri” yapacakmış.



Bütün bunların asıl nedeni olan “efendi”, gene eleştirilemeyecek, gene sorgulanamayacak, geri kalan tebaası da “Kim atılacak?”, “Kim yargılanacak?” diye bekleşecekler.



Miyase İlknur’a selam olsun. Bu durumu çok güzel yazmış. (Cumhuriyet-20 Nisan 2024)

Ey AK Parti,

Ey AK Parti’nin başkanı “büyük efendi”;

Uğradığınız hezimetin nedeni sizsiniz.

“Efendiniz”; “Ekonominin sorumlusu benim” dedi, ekonomiyi mahvetti, enflasyonu bu duruma getirdi.

“Efendiniz”; anayasayı tanımadı, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamadı.

Tebaadan hiç ses çıkmadı, görmediniz. Duymadınız.

Suçsuz yere hapislerde yıllardır yatanların hak arayışlarına gözlerinizi kapattınız, kulaklarınızı tıkadınız.

Hırsızlıkları, yolsuzlukları, rüşvetleri görmediniz, dahası ortak oldunuz.

Başta “efendiniz”, hepiniz suçlusunuz.

Şimdi gene toplaşıp yeni manevralar aramaya başlayacaksınız.

Ama nafile.

Toplum artık yalanlarınıza inanmıyor.

Yıllardır sizi destekleyenlerin artık size inancı kalmadı.

Istakozun intikamı işte budur.

Zülal Kalkandelen ıstakozların nasıl canlı canlı haşlandığını anlatmış, kalemine selam olsun.

Sizi artık Rolexleriniz, marka takılarınız kurtaramayacak.

Saraylarınız artık size dar gelecek.

GAZİ MECLİS

Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Egemenlik ulusundur” sözüyle kuruldu.

23 Nisan 1920, Kurtuluş Savaşı içinde kurulan “Gazi Meclis”tir.

Atatürk’ün kaldığı yer “Çankaya Köşkü”dür.

Beştepe’deki Saray, köşkten daha şatafatlı diye yapılmıştır.

Daha şatafatlıdır ama itibarı yoktur.

Çankaya Köşkü işte itibarın ta kendisidir.

Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimleri kazanırken onun hep “Atatürk’ün partisi” olduğunu vurguladı.

Bu seçimlerle köşk, Saray’ı bir kez daha yendi.

Artık uygarlığın yolu açılmıştır.

Bir kez daha “Egemenlik ulusundur”.