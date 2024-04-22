Istakozun intikamı!
AKP İzmir Milletvekili Şebnem
Bursalı’nın Monako Yat
Kulübü’nde yediği “ıstakozun”
görüntüleri gündemi değiştirdi.
Kendi partisinden bile eleştiriler alan
Şebnem Bursalı duruma şaşmış olmalı.
Çünkü sadece yediği ıstakoz değil,
kolundaki saat de takıları da çok pahalı
markalar. Yıllardır bunları taşıyıp duruyor.
Şimdi ne oldu da hepsi göze batar
oldu.
Derken bir başka AKP’linin Maldiv
Adaları tatili, bir başkasının kolundaki
Rolex marka saat.
Bu arada AKP’li belediyelerin lüks
sarayları, şatafatları birer birer ortaya
çıkmaz mı?
İyi de bu AK Parti yoksulun sesi değil
miydi?
Bu AK Parti ezilen kitlelerin kaderini
değiştirme iddiasıyla iktidara gelmemiş
miydi?
Şimdi ne oldu da AK Parti’nin adı
debdebe ile şatafat ile saltanat ile anılır
oldu?
Bu değişimin en büyük örneği, elbette
“Efendileri Recep Tayyip Erdoğan”
olmuştu.
“İtibardan tasarruf olmaz” sözü
onundur.
İtibarı saraylarda arayan,
İtibarı altın yaldızlı koltuklarda oturmak sanan,
tibarı korumalarının sayısıyla, uçaklarının sayısıyla ölçen,
İtibarı “astığı astık, kestiği kestik” zorbalığında arayan
“Büyük efendi”, bu debdebenin, bu şatafatın, bu saltanatın örneği olmuştur.
Ama işte en umulmadık şey olmuş, AKP milletvekilinin yediği ıstakozun kıskaçları yakalarına yapışıvermiştir
CUMHURİYET TOKADI
31 Mart 2024 yerel seçimleri, Cumhur
İttifakı için bir “Cumhuriyet tokadı”
olmuştur.
Bu seçim bir referandum gibi
toplumun ezilen sınıflarının, emekçilerin,
emeklilerin, yüksek enflasyonla
yoksulluğa itilen milyonların sandıkta
verdikleri derstir.
Ünlü “Osmanlı tokadı”, ki Abdülcanbaz
attığı zaman yiyeni sersemletir, bir süre
kendine gelemez. (Turhan Selçuk
ustaya selam olsun).
Bu kez de “milli irade” Cumhur
İttifakı’na “Cumhuriyet tokadı” attı ki
şaşırdılar, sersemlediler, şimdi güya
neden arıyorlar.
AKP, bakanlarıyla, milletvekilleri ile
halka gidip bu hezimetin nedenlerini
araştırıp soruşturacak, efendilerine rapor
verecekmiş.
Efendi de bu raporlara bakıp “samimi
özeleştiri” yapacakmış.
Bütün bunların asıl nedeni olan
“efendi”, gene eleştirilemeyecek, gene
sorgulanamayacak, geri kalan tebaası
da “Kim atılacak?”, “Kim yargılanacak?”
diye bekleşecekler.
Miyase İlknur’a selam olsun. Bu durumu çok güzel yazmış. (Cumhuriyet-20 Nisan 2024)
Ey AK Parti,
Ey AK Parti’nin başkanı “büyük efendi”;
Uğradığınız hezimetin nedeni sizsiniz.
“Efendiniz”; “Ekonominin sorumlusu benim” dedi, ekonomiyi mahvetti, enflasyonu bu duruma getirdi.
“Efendiniz”; anayasayı tanımadı, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamadı.
Tebaadan hiç ses çıkmadı, görmediniz. Duymadınız.
Suçsuz yere hapislerde yıllardır yatanların hak arayışlarına gözlerinizi kapattınız, kulaklarınızı tıkadınız.
Hırsızlıkları, yolsuzlukları, rüşvetleri görmediniz, dahası ortak oldunuz.
Başta “efendiniz”, hepiniz suçlusunuz.
Şimdi gene toplaşıp yeni manevralar aramaya başlayacaksınız.
Ama nafile.
Toplum artık yalanlarınıza inanmıyor.
Yıllardır sizi destekleyenlerin artık size inancı kalmadı.
Istakozun intikamı işte budur.
Zülal Kalkandelen ıstakozların nasıl canlı canlı haşlandığını anlatmış, kalemine selam olsun.
Sizi artık Rolexleriniz, marka takılarınız kurtaramayacak.
Saraylarınız artık size dar gelecek.
GAZİ MECLİS
Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Egemenlik ulusundur” sözüyle kuruldu.
23 Nisan 1920, Kurtuluş Savaşı içinde kurulan “Gazi Meclis”tir.
Atatürk’ün kaldığı yer “Çankaya Köşkü”dür.
Beştepe’deki Saray, köşkten daha şatafatlı diye yapılmıştır.
Daha şatafatlıdır ama itibarı yoktur.
Çankaya Köşkü işte itibarın ta kendisidir.
Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimleri kazanırken onun hep “Atatürk’ün partisi” olduğunu vurguladı.
Bu seçimlerle köşk, Saray’ı bir kez daha yendi.
Artık uygarlığın yolu açılmıştır.
Bir kez daha “Egemenlik ulusundur”.
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