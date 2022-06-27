27 Haziran 2022 Pazartesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle karşılandı.

R.T. Erdoğan bu veliaht prensi, Cemal Kaşıkçı’nın katli için emir veren kişi olarak suçlamış mıydı? Evet, suçlamıştı.

Cemal Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan’a verdi mi? Evet, verdi.

Türkiye’nin güvenilirliği, itibarı ağır bir yara aldı mı? Evet, aldı.

Bu gerçeği söylemek suç olabilir mi? Evet, olabilir.

Hem de “devletin itibarını zedelemek suçu” sayılabilir.

Siyasal iktidar “gerçekleri söylemek suçu” yaratma peşinde.

Marmaris’te orman yangını bu yıl da başladı, yetkililer hazırlıksız yakalandı. Gece görüş özelliği olan helikopterler yok. Türk Hava Kurumu’nun uçakları hazırlanamadı. Orman gözcüleri görevde değil, yangını erken haber verme sistemi kurulmamış.

Bu yangında siyasal iktidarın ihmali, görev kusuru yok mu? Evet, var. Bakanından orman görevlisine kadar herkesin kusuru var, ihmali var.

Bu gerçeği söylemek suç sayılabilir mi? Evet, suç sayılabilir.

Hem de “halkı telaşa vermek, paniğe uğratmak suçu” sayılabilir.

Siyasal iktidar yasa çıkararak “gerçekleri söylemeyi suç saymak” peşinde.

AMA NEDEN?

Neden siyasal iktidar “gerçekleri söylemek suçu” yaratma peşinde?

Şundan ki artık “gerçekler”, iktidarın yaptıklarını da söylediklerini de reddediyor.

AKP iktidarı “gerçeklerle bağını kopardı”.

Hayat pahalılığını, enflasyonu kabul edemiyor; çünkü kendi yanlışlarını itiraf etmesi gerekecek.

Benzin, mazot, motorin zamlarını inkâr da edemiyor, kabul de edemiyor, susarak geçiştirmeye çalışıyor.

Doların artışını Türk Lirası’nın kaybını durduramıyor, bunu dış güçlere bağlamaya çalışıyor.

Elektrik, doğalgaz zamları karşılanamıyor.

Bütün bunlar YAŞANAN GERÇEKLER.

Bunları dile getirmeyi suç sayarak iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışıyor.

GERÇEKLERİ ÖRTEMEZSİNİZ

Gerçekleri örtmeye çalışmak, önce kendini aldatmaktır.

Sonra da kitleyi aldatmaya çalışırsınız.

Bir yandan vaatlerle öte yandan tehditlerle oyalayarak kitleyi aldatmaya çalışırsınız amma GERÇEKLER iktidarınızı desteklemeyince ne yapsanız nafile.

Cemal Kaşıkçı’nın kanı bulaşan eller bundan kurtulamaz.

Marmaris ormanlarında yanan ağaçların çatırtısı, hayvanların çığlığı bu ihmallerin tanığıdır.

Siz sorumlusunuz ve hesabını vereceksiniz...