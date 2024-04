08 Nisan 2024 Pazartesi

Seçimi kaybeden AKP başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güç bela topladığı yandaşlarına balkon konuşması yaparken söylediği “Özeleştiri yapacağız” sözlerini duyunca gülesim geldi.

Recep Tayyip Erdoğan ve özeleştiri? Olacak şey değil!

Özeleştiri mi yapacaksınız? Hadi bakalım:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÖZELEŞTİRİSİ

Bir: Anayasa Mahkemesi kararını kabul edin, Can Atalay’ı hukuku çiğneyerek attığınız hapisten kurtarın.

Selahattin Demirtaş için de durum aynıdır.

İki: Kininizle hukukdışı şekilde yıllardır hapiste tuttuğunuz Osman Kavala’yı serbest bırakın ve özürler dileyin.

Üç: Kurtulamadığınız “Gezi kompleksi” nedeniyle hapse attığınız suçsuz Gezi mağdurlarını özgürlüğe kavuşturun.

Dört: Ölmelerini beklediğiniz “ulusalcı generaller”i hapisten çıkarın ve özür dileyin.

Beş: “Ben ekonomistim” deyip de yanlış kararlarla toplumu sefalete sürüklediğinizi itiraf edin.

Altı: Türlü seçim hileleriyle seçimleri kazandığınızı, aslında referandumda “hayır” oyları kazandığı halde baskılarla kazanıp “Atı alan Üsküdar’ı geçti” itirafıyla belgelenen seçim suçunu kabul edin.

Yedi: “İki ayyaş” sözüyle aşağıladığınız büyük Atatürk’ü yenemeyip Anıtkabir’e zoraki gittiğinizi itiraf edin.

Sekiz: Ekrem İmamoğlu’nun her iki seçiminde de her türlü haksız, kanunsuz, kuralsız müdahaleler yaptığınızı, engeller koyduğunuzu, her iki seçimde de ağır yenilgiden kurtulamadığınızı itiraf edin.

Dahası da var ama bütün bunlardan bir tekini, sadece bir tekini kabul edin, biz de özeleştirinizi kabul edelim.

Bunların bir tekini bile kabul edemezsiniz çünkü siz ancak başkalarını suçlayarak var oluyorsunuz.

Sizden özeleştiri beklenemez.

BUYURUN, MERAL AKŞENER!

İYİ Parti seçimlerde eridi.

Parti başkanı Meral Akşener, ittifak önerilerini reddetti, seçime girip “Boyumuzun ölçüsünü alacağız” dedi.

İYİ Parti boyunun ölçüsünü aldı: Yüzde 3.

Meral Akşener de “Özeleştiri yapacağız” dedi ama konuşmasında böyle bir şey göremedik.

Özeleştiri, başkan olarak kendisinin bu sonuçtaki sorumluluğunu kabul etmesi ve istifa etmesidir.

Eder mi, göreceğiz.

YA KEMAL KILIÇDAROĞLU?

Acaba Kemal Bey, kendi adaylık hırsının partisine ve ülkesine nelere mal olduğunu görüp özeleştiri yapar mı?

“Ben aday olma hırsımı yenemedim, adaylık uğruna milletvekilliklerini Deva Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne verdim, Zafer Partisi’ne bakanlıklar vaat ettim, hepsi yanlışmış, şimdi anlıyorum” der mi?

Böyle bir yaklaşım görülmüyor.

Tersine, CHP seçimleri kaybederse yeniden başa geçerim gibi bir duruş sergiliyor.

Ama bu seçimde o da bir kez daha yenildi.

PROF. DR. FERDİNAND HOFF

Leipzig Üniversitesi iç hastalıkları klinik şefi Prof. Dr. Ferdinand Hoff, bir kitap yazdı.

“Klinikte Yaptığım Yanlışlar” başlıklı kitap, gördüğüm anda beni büyüledi. Cebimdeki bütün parayı verip aldım.

Prof. Dr. Hoff, kitabında klinikte yaptığı yanlışları bütün açıklığıyla yazmıştı.

Gözden kaçmış bir belirti nedeniyle konulan tanı yanlışları, tedavi amaçları ilaçların verilişindeki hatalar, tam bir dürüstlükle açıkça yazılmıştı.

Profesör bu yanlışlardaki sorumluluğunu kabul ediyor, meslektaşlarını bu hatalardan korumak amacıyla kitabını yazdığını açıklıyordu.

Şaşıp kalmıştım. Hayranlıkla okuyordum.

Yazılanlardan çok yazanın dürüst cesaretinden etkilenmiştim.

Bu yanlışlar benim çalıştığım kliniklerde de yaşanıyordu.

Ama kabul edilmek şöyle dursun ancak fısıltıyla konuşulur, sonra da susulurdu.

Hocalarımız hep başarılarını sunarlardı.

Meslek yaşamımda yanlışını kabul eden, sorumluluğunu alan kimseye rastlamadım.

Bu durumun başka bilim alanlarında da siyasette de sanat dünyasında da böyle olduğunu görecektim.

Yaşamımda bana rehberlik eden bu kitap oldu.

Bugün de, aradan yıllar geçse de Prof. Dr. Ferdinand Hoff’a şükranlarımı sunuyorum. Benim gerçek hocam oldu.

Sokrates gibi, “Düşünüyorum, öyleyse varım” diyen Descartes gibi, bilinçdışını anlatan Sigmund Freud gibi.

Özeleştiri öyle mi?

ÖZELEŞTİRİ

Zor iştir özeleştiri.

CHP bu büyük başarısını “kitle iktidarı” ile perçinleyecektir.

CHP yönetimi bunun farkındadır ve kararlıdır.

Özgür Özel’i, Ekrem İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş’ı yeniden kutluyorum, genel seçimlere hazır olmalarını bekliyorum.