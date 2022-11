Sabine Meyer’den Mozart dinlemek

09 Kasım 2022 Çarşamba

Bir arada dört üfleme çalgıya her zaman solist olarak rastlayamazsınız. Geçen hafta Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Orkestrası ile kendi çalgısının virtüözü olan dört üfleme çalgının solistini dinledik. Mozart’ın 1778’de obua, klarinet, korno ve fagot için bestelediği senfoni konçertantını çaldılar. Senfoni konçertant iki, üç veya dört solisti ve orkestrayı içeren bir senfonik yapıttır. Mozart’ın Mannheim’da kaldığı sırada, annesinin Paris’te öldüğü yıl bestelenmiş. Dört parlak solistin başında yer alan Alman klarnetçi Sabine Meyer, 23 yaşındayken o güne kadar hiç kadın üye kabul edilmeyen Berlin Filarmoni Orkestrası’na Karajan tarafından alınmış ve üyelerin itirazlarına karşın onlarla çalmaya başlayarak ilk Amerika turnesine katılmıştı. Meyer, gerçekten bulunmaz bir tona sahip. CRR’deki konserde Sabine Meyer (klarinet), Dag Jensen (fagot), Bruna Schneider (korno) ve Lucas Magnas Navarro (fagot) aynı niteliklere sahip sanatçılardı. Şef Murat Cem Orhan’ın CRR Orkestrası nitelikli bir eşlikle onlara katıldı ve ikinci yarıda da Beethoven’in Eroica Senfonisi’ni özenle çaldı.

HASAN UÇARSU’DAN ROTARY İÇİN BİR MARŞ

Geçen haftanın bir başka etkinliği Cumhuriyetin 100. yıl kutlaması olarak yeni kurulan Rotary Barış Orkestrası ve Rotary Korosu’nun ilk konseriydi. Organizasyon, opera sanatçısı soprano Çağnur Gürsan ile BİFO’da yıllarca yöneticilik deneyimi olan soprano Ahu Özgüven ve şef Pirolli’nin danışmanlığında doğan bir projeydi. Rotary böyle bir orkestra kurmakla hem kadrosuz genç şef, orkestracı ve koristleri destekleyecek hem de sürekli bir orkestraya sahip olacak. Cumhuriyetin 100. yılı Barış Marşı’nı ünlü bestecimiz Hasan Uçarsu bestelemiş. Önce Zeki Üngör, Nevit Kodallı gibi bestecilerin marşlarıyla başlayan dinleti Cemal Reşit’in 10. Yıl Marşı ile sona erdi. Ardından Uçarsu’nun “Barış” Marşı’nı dinledik. Güçlü ritmsel işlemelerle bezenmişti. Ve gencecik şef Elif Karabiber’i tanıdık. Sağlam vuruşuyla dikkat çekti.

GÜRER AYKAL VE BİFO’DAN ETKİLEYİCİ DİNLETİ

Gürer Aykal, 80 yaşındaki delikanlı şefimiz. Orkestrayı yönetmez, aynı zamanda eğitir. Hemen her konserinde bir Türk besteci çaldırmayı ilke edinmiştir. Türk beşleri onun hocaları olmuştur. Onlara saygısı kadar genç kuşakları da ortaya çıkartmanın coşkusunu taşır. Genç bestecileri tanıtmakla dinleyiciye de orkestra üyelerine de yararı olur. Aykal, Zorlu PSM’deki konserde Saygun’un 1. Piyano Konçertosu’nu çalan Finlandiyalı piyanist Joonas Ahonen solistliğindeki BİFO’yu yönetti. İkinci yarıdaki Prokofiyef’in Romeo ve Juliet senfonik şiiri de orkestranın içindeki lirik sololar ve Aykal’ın enerjisiyle güzel bir dinleti olarak kulağımızda kaldı. Konser sonunda birlikte, benim “Şef ile Yüz Yüze” başlıklı kitabımı imzaladık. Bu imza sürecinde Gürer Aykal’ın enerjisine hayran kaldım. İmza için elinde kitapla gelip önümüzde sıraya giren her dinleyiciyle onca yorgunluktan sonra ayağa kalkıp birlikte resim çektiriyor, sonra da kitabın içine 80 diye bir not düşerek her birisinin adına imzalıyordu. Nice sağlıklı yıllara, değerli maestro, sevgili Gürer Aykal.!