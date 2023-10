Yeni konser mevsimi doludizgin

04 Ekim 2023 Çarşamba

İstanbul’daki konser merkezlerinin yeni mevsim programlarına bakınca son yıllara göre çok daha zengin programlar görüyoruz. İDSO’nun Gürer Aykal yönetiminde ve Cihat Aşkın solistliğinde bir Uzakdoğu turnesine çıkması kıvanç verici. Orkestra döndükten sonraki ilk konseri 20 Ekim’de H. N. Tura yönetiminde, ünlü piyanist E. Berezovsky solistliğinde. Ekimin son konserinde şef Howard Griffiths en parlak piyanistlerimizden Can Çakmur solistliğindeki Rahmaninov’un 2. Piyano Konçertosu’nu yönetecek.

11 Ekim’de İstanbul müzik dünyasında görkemli bir etkinlik var: Dünyanın en ünlü topluluklarından Mariinsky Orkestrası şef Valery Gergiev yönetiminde ilk kez İstanbul AKM’de “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” kapsamında çalacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) da 2023-2024 konser mevsimi için dört dörtlük bir program ve özenli bir program dergisi hazırlamış. Zorlu PSM’deki konserlerine 12 Ekim’de şef Can Okan yönetiminde ünlü piyanistimiz Fazıl Say ile başlıyor. Programda Mozart ve Say’ın yapıtları yer alacak. BİFO, 19 Ekim’de Pekineller ve onların dünya sahnelerine sunduğu; bugün şöhret merdivenlerini tırmanan genç müzisyenleri; Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Naz İrem Türkmen, Veriko Cumburidze ve Emir İlgen gibi sanatçıları dinleyeceğiz. Bu projeyi oturtmak için ne kadar çaba harcadıklarını yakından bilirim. Hem küçük yaşta seçtikleri nitelikli sanatçılar hem kendi deneyimlerini onlarla paylaşmaları ve onları her aşamada izlemeleri, çalıştıkları hocalarla irtibatta olmaları, dünya üstünde kazandıkları ödülleri izlemeleri çok takdire şayan. Ünlü şef James Judd yönetimindeki BİFO onlara eşlik edecek. Bu çok zengin programı sunanlar, yarının umudu olan gençlerimiz.

Gürer Aykal 2 Kasım’daki “Cumhuriyet’in 100. Yılı” konserinde hocası Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu yönetiyor. Magma Filarmoni Korosu’nun şefi Masis Aram Gözbek. Konser mevsiminin sonuna kadar hazırlanan BİFO kitapçığında Cumhuriyetin 100. yılı kavramına uyan birçok başka dinletiler de var.

Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası 7 Ekim’de şef Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Orkestrası, soprano Hanna Elizabeth Müller’e eşlik edecek. Richard Strauss’ın “Son Dört Şarkı”sı gibi derin bir yapıt seslendirilecek. Programın başında Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu”; sonunda Brahms’ın 1. Senfonisi var. 14 Ekim konserinde harika iki solist yer alıyor: Bariton Kartal Karagedik, ünlü piyanist Helmut Deutsch eşliğinde Schubert’in lied’lerini söyleyecek. Bu şarkıların konuları, ardında felsefe ve mitoloji barındırıyor. 15 Ekim’de usta piyanistimiz Özgür Aydın, J. S. Bach’ın Goldberg Çeşitlemelerini çalacak ve bu yapıtı geçen yıl yitirdiğimiz değerli piyanistimiz “Ayşegül Sarıca’ya Saygı” olarak ithaf ediyor. 22 Ekim’de Szymanovski’den Cemal Reşit Rey’e bir anma konseri var. Polonyalılarla işbirliği içinde ilginç bir dinleti. Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Orkestrası soprano Elzbieta Novotarska, Asude Karayavuz ve tenor Ufuk Toker’e eşlik ediyor. Cemal Reşit Rey’in 12 Anadolu Türküsü seslendiriliyor. Program, Ferit Tüzün’ün Çeşmebaşı Bale Süiti ile son buluyor.

Bu yazıyı hazırlarken, sonbahar ve yaklaşan 2024 ilkbahar mevsiminde bütün orkestraların ve konser salonlarının Türk bestecilerine özenle yer verdiklerini gördüm. Bu mutlu bir haber. Hem genç bestecileri özendirir hem de onca yıl raflarda bekleyen nice yapıtın gün yüzüne çıkmasını sağlar.