10 maddede etkili çalışma

02 Ekim 2023 Pazartesi

Sınavlarda dereceye girenler hep ''başarımı düzenli ders çalışmaya borçluyum'' derler ama bunu uygulamak kolay değil. Çoğu öğrenci için ders çalışmak, ödev ya da sınav için bir kitap okumak çok sıkıcı. O yüzden de odaklanmak zor gelir, okunsa da kafaya girmez, işe yaramaz. Oysa planlı ve verimli çalışmak, okul performansında büyük fark yaratabilir. Etkili çalışma doğru tutumla başlar ama herkese uyan bir yöntem de yok. Bazı öğrencilere ders çalışmak, ödev yapmak daha kolay gelirken, kimilerinin daha çok çaba harcaması gerekebilir.

Verimli ders çalışmak için kolay uygulanabilecek bazı öneriler:

ÇALIŞMA YERİ: Size en uygun çalışma yerini yaratın. Ders çalışmaktan başka bir şey yapmanızın mümkün olmadığı bir yer olsun. Çalışma yerinizi dikkatinizin en az dağılacağı biçimde düzenleyin. Çalışırken rahat olun ama çok değil! Zaman zaman ayağa kalkıp dolaşmak de işe yarayabilir.

BİR ÇALIŞMA PLANI YAPIN: Her çalışma oturumu için kaç konuyu ele alacağınız gibi belirli hedefler belirleyin.

NOTLARIN EKSİKSİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN: Sınıfta anlaşılır ve eksiksiz notlar yazmak, öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmenize yardımcı olur. Notlarınızın tam olup olmadığını anlamak için arkadaşlarınızdan destek alın.

ÇOK TOK OLMAYIN: Ders çalışmaya aç karnına da çok tok da oturmayın. Güzel bir yemek yiyin ama mideniz tamamen dolu olmasın. Uzun süreli çalışacaksanız yanınızda küçük atıştırmalıklar olsun ama ana öğünler için mutlaka yemek molaları verin.

NOT ALIN: Okuduklarınızdan önemli bulduklarınızın üstünü fosforlu kalemlerle vurgulamak yerine not alın. Son araştırmalar, kalemle vurgulamanın çok verimli bir öğrenme metodu olmadığını gösteriyor. Üstü çizilen yerlerin çok azı hatırlanıyor. Not almak yerine üstünü çizmek daha çok zaman kazandırır gibi görünse de öğrenmek için birçok kez aynı yere döneceğiniz için aslında daha çok zaman alıyor.

ÖĞRETMEN OLUN: Kapsamlı bir kavramının en hızlı yolu önce kendi kendiniz öğrenmek sonra da bunu başkalarına öğretmektir. Öğretmek, konuları pekiştirmenin en hızlı biçimidir.

BAĞLANTI KURUN: Ders kitabınızı ya da ders notlarınızı okurken bilgiler arasında bağlantı kurun. Bunlar doğrudan bağlantılar da olabilir ya da sadece hatırlamanız için küçük notlar ve yollar da. Zihninizde, konuları daha iyi anlamak ve hatırlamak için bir bilgi ağı oluşturabilirsiniz. Beyninizde yarattığınız bu ağ, derslerinizi çoğu metoddan daha verimli öğrenmenizi sağlar.

MÜZİK İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?: Ders çalışırken seçeceğiniz şarkılara iyi karar verin. Araştırmalar, çoğu müzik türünün ders çalışma sürecini baltaladığını ancak bazılarının da problem çözme ve öğrenme ile ilişkili beyin dalgalarının faaliyetini artırdığını göstermiş. Hangi müzik türlerinin çalışma sürecine zarar verebileceğini, hangilerinin artırabileceğini öğrenip öyle müzik dinlemeye başlayabilirsiniz.

CEP TELEFONU KAPANSIN: Bunu söylemeye gerek yok ama ders çalışırken cep telefonunu kapatmak ya da çok uzak bir yere bırakmak en doğrusu.

MOLALAR VERİN: Zaman zaman kısa molalar verin ama bu aralarda masadan kalkın. Masada oturarak elinize cep telefonunu alarak ya da Facebook'a girerek mola verirseniz bu hem dikkatinizi dağıtır hem de bu çeşit bir mola, çalışmaya yeniden başlamanız için gerekli olan enerjiyi depolamanızı sağlamaz. Masadan kalkmak, biraz dolaşıp bir bardak su içmek, küçük bir hareket bedenizi uyandırır. Çalışma yerinden fiziksel olarak ayrılmak gerçek bir mola demektir. Masanıza döndüğünüzde molanın bittiğini bilir ve yeniden ders çalışmaya başlarsınız.