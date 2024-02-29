Figen Atalay
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Para değil itibar

29 Şubat 2024 Perşembe

Üniversite öğrencisi ve mezunlarının yüzde 90'ı itibarlı bir kurumda çalışmayı yüksek maaşa tercih ediyor.

Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar üzerinde yapılan bir araştırma, gençlerin değişen kariyer tercihlerini ortaya koydu. Yurt genelinde lisans, yüksek lisans öğrencileri ile genç mezunların çevrimiçi platformlar üzerinden katıldığı “Bu Gençlik Nereye Gidiyor?”-Geleceğini Düşünen Gençlik Araştırması”nda, gençlere, kariyer tercihlerini belirlemeye odaklanan sorular soruldu.

3İK Marka İletişim Ajansı tarafından yapılan araştırmada yer alan bir soruda, katılımcılardan “Kültür sahibi ve yetkin liderlerle dolu bir şirkette ortalama maaşla çalışmak” ile “Kültürü tam oturmamış ve liderleri yetkin olmayan bir şirkette yüksek maaşla çalışmak” arasında tercih yapmaları istendi. Katılımcıların yüzde 90.1’i ‘kurum kültürü ve yetkin liderliklere sahip bir şirkette çalışma’yı isterken ‘yüksek maaşlı ancak kurumsal kültürü yetersiz şirketlerde çalışabilirim’ diyenlerin oranı yüzde 9.9’da kaldı.

Araştırmanın bir başka sorusunda, “Köklü ve geleneksel bir şirkette çalışmak” ile “Yeni kurulan bir şirkette çalışmak” arasında seçimde bulunmaları istenen gençler, burada da yüzde 74.6’ya yüzde 25.4’lük bir oranla tercihlerini köklü ve kurumsal kültüre sahip şirketlerden yana kullandı.

Bir soruda da gençler, yüzde 84’lük bir oranla “Wellbeing (esenlik) odaklı bir şirkette ortalama maaşla çalışma”yı “Wellbeing odaklı olmayan bir şirkette yüksek maaşla çalışma''ya (yüzde 16) tercih etti.

DEĞER GÖRMEK MAAŞTAN ÖNEMLİ

Araştırmayı yapan ajansın başkanı Alper Çakıroğlu, “Son araştırmamızda da en dikkat çekici başlıklardan biri olarak gençlerin kendilerini değerli hissedecekleri kurumlar arayışında olduklarını net olarak gördük. Gençler artık sadece yüksek kazançlı bir iş aramıyor, iyi bir şirket de arıyorlar. Çalışmayı hedefledikleri şirketleri yeteri kadar kurumsal ve itibarlı görmüyorlarsa maaş seviyelerini ikinci plana alarak, kendilerini iyi hissedecekleri, değer görecekleri şirketlere yöneliyorlar. Yani bugün artık yüksek maaşı veren en yetenekli çalışanı alır denklemi çok geçerli görünmüyor” dedi.


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