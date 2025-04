23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun

23 Nisan 2025 Çarşamba

Bugünkü gazetemizin en güzel sayfalarını çocuklar hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayfaları için resim, şiir ve makale gönderen tüm çocukların ellerine sağlık.

Sayfalarımız bu yıl da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrenim birimlerine devam eden çocuklarla, sınıf öğretmeni Mustafa Gümüştaş’ın ulaştığı öğrencilerin ürünleriyle renklendi.

Van’ın Muradiye ilçesinden yaptığı resmi gönderen TEGV çocuğu Hediye Belinay’ın notu ise hepimizi çok duygulandırdı, mutlu etti. 4. sınıf öğrencisi Hediye, “Resme bakıp ‘uğraşılmamış’ demeyin, ben bu çalışmaya 16.30’da başladım ve 19.29’da bitirdim” diyor. Büyük özenle yapıldığı çok belli olan bu güzel resme bakıp da öyle bir cümle etmemiz mümkün değil Hediye; sana da emek veren diğer çocuklara da çok teşekkür ederiz.

***

BİZ ATATÜRK ÇOCUKLARIYIZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkbahar mevsiminde kutlanıyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açıldığı bu güzel günü biz çocuklara bayram olarak armağan etmiş. O, çocukları çok seven ve “Bugünün küçüğü yarının büyükleri olacaktır’’ diyen dünyanın tek lideridir. Dünyada başka bir çocuk bayramı yoktur. Dünya çocuklarının güzel ülkemizde toplanarak bayram kutlamasına, oyunlarını, yeteneklerini gösterilerle sunmamızı, tanışıp kaynaşarak kardeşçe yaşamamızı göstermiştir.

Çiçeklerin açtığı, canlıların kucaklaştığı, göçmen kuşların ülkemizin de bulunduğu coğrafyaya geldiği mevsimdir ilkbahar. Biz çocuklar da bu bayramda çiçekler gibi renk renk giysilerimizle, şarkı ve türkülerimizle, milli oyunlarımızla gösteriler yaparak bu güzel günü kutluyor, geleceğin büyükleri olarak neşeyle Atatürk’ün izinde olduğumuzu haykırıyoruz. Biz Atatürk çocuklarıyız.

Yurdumuzu işgal etmeye başlayan düşmanları, yurdumuzdan çıkarmak için çeşitli toplantılar yapan Mustafa Kemal Paşa, 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’yi açarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak düşmanları yurdumuzdan çıkarmayı, ulusal egemenliği sağlamayı başarır. Cumhuriyet yönetimine giden yoldur 23 Nisan.

23 Nisan çocukları olarak bu güzel bayramımızı dünya durdukça kutlamaya, neşe saçmaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun.

YAMAN DOLGUN/ ÖZEL İZMİT SANAT MERKEZİ / KOCAELİ

***

***

ATA'MIZA SÖZÜMÜZ

Bu 23 Nisan’ı

Kolay elde etmedik

Ne savaşlar verdi

milletimiz,

Bizi kurtardı Atatürk

önderimiz.

Özgürlük, bağımsızlıkta

gözümüz,

Bu ülkeyi sever bizim özümüz,

Vatanı korumak Ata’mıza

sözümüz,

Kutlu olsun 23 Nisan

günümüz.

Bugünü çocuklara verdi,

O çocuklara çok güvendi

Hür yaşamak sizindir dedi

23 Nisan kutlu olsun.

ERVA NUR DAMAR/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ

***

***

Biz çocuklar ailemizin, ülkemizin, dünyanın en itina ile büyütülen canlılarıyız. Her anne, baba çocuğu için şefkat, sıcak ilgi gösterip en iyi okullarda okutarak kendimize, ailemize, ülkemize ve dünyanın geleceğine iyi insan olmamız için çalışır. Bizlere en iyi geleceği sunmak için elinden geleni yapar.

Atatürk, işgal edilmekte olan ülkemizi düşmanlardan kurtarıp biz çocuklara iyi bir gelecek, hür, bağımsız bir ülkede mutlu, geleceğe güvenle bakan çocuklar alarak yaşamamız için çok çalışmış.

İşgal edilmekte olan ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için Anadolu’da toplantılar yapıp Ankara’ya gelerek 23 Nisan 1920’de TBMM’yi açmış. Meclis kararlarıyla Kurtuluş Savaşı’nı başlatıp düşmanları yurdumuzdan çıkarıp Cumhuriyeti kurmuş. Atatürk, biz çocuklara bu güzel günü bayram olarak armağan etmiş. Bizlere güvenen, bizleri seven, bizlerin ülkenin geleceği sizlersiniz diyen Ata’mıza minnettarız. Onun izinde çok çalışarak ülkemize yararlı insanlar olmaya söz veriyoruz. Baharda açan çiçekler, kırlarda uçan kelebekler gibi neşeyle, sevinçle bu güzel günümüzü dünya durdukça en iyi şekilde kutlamaya söz veriyoruz.

En güzel günümüz 23 Nisan kutlu olsun.

SARP KAYA DENİZ/ ÖZEL İZMİT SANAT MERKEZİ

***

***

BAYRAKLAR DALGALANSIN...

Atatürk 23 Nisan’ı

Çocuklara armağan etti,

Dünyada eşi, benzeri olmayan

Bu çoşkulu bayramı.

23 Nisan da

Bütün çocuklar coşsun,

Herkesin yüzü gülsün,

Gözlerinde sevinç olsun.

23 Nisan’da

Bayraklar dalgalansın,

Okullar, sokaklar süslensin,

Atatürk’e saygılar sunulsun.

MELİKE DİŞLİ/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ

***

***

23 NİSAN SABAHI

Nedense 23 Nisan, sabahı bende bambaşka bir duygu uyandırıyor. Bir gün önceden “Yarın 23 Nisan biz çocukların bayramı, başka hiçbir ülkede çocuk bayramı yok. Bizim ülkemizin çocukları, diğer ülkelerin çocuklarından daha şanslı” diye düşünürüm hep, bu beni çok mutlu eder. Biz çocukları düşünen Atatürk’e, bugünün çocukları olan bizler, yarının büyükleri olarak ona olan borcumuzun çalışkan, başarılı, yurdunu her şeyden çok seven bireyler olarak, onun gösterdiği hedefe yorulmadan yürüyerek ödemiş olacağız. Yurdumuzda kutladığımız 23 Nisan Bayramı bizimle birlikte dünya çocuklarının da çoşkuyla ve sevinçle kutladığı bir bayram olmuştur. 23 Nisan, insanlığa barış ve kardeşlik mesajı vermektedir. Her milletten çocukların bir araya gelmeleri, sevgi ile birbirlerine bağlanmaları, barış tohumlarının yeşermesine neden olacak, böylece çok istediğimiz barış ve kardeşlik sağlanmış olacak.

İDİL LİVA ÇELİK/ İNEGÖL OKYANUS KOLEJİ

***

***

SÜSLEYELİM HER YANI

23 Nisan’da

Meclis açıldı Ankara’da

Bayraklar dalgalanıyor

semalarda

Çocuklar neşeli oyunlarda.

Atatürk verdi bize bu bayramı

Süsleyelim biz de her yanı

Milletçe kutluyoruz neşeyle

bayramı

Kutlu olsun milli egemenlik bayramı.

***

***

İLHAM VERDİ DÜNYAYA

23 Nisan 1920

Çocukların talihi bu gündü

Egemenlik dedi yetkiyi bize

verdi

Çocukların coşkusu dünyayı

yıkıverdi.

Mustafa Kemal’in eseri,

Çocukların gözbebeği,

Atatürk’ün tercihi,

Egemenliktir eseri.

Rüzgâr esti bir anda

İlham verdi dünyaya

Çocukların neşesi

Ata’mızın gülümsemesi

BERRA AK/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ

***

***

EN GÜZEL GÜN

23 Nisan geliyor

Bayraklar asılıyor

Tüm dünya çocukları

23 Nisan’ı seviyor

Çocuklar oynuyor

Büyükler seviniyor

Çocuklara göre

En güzel gün 23 Nisan

Bir elinde bayrak

Bir elinde balon

Oynasın çocuklar

Çünkü bugün 23 Nisan

AYŞE DENİZ TÜLÜ YAŞ 10

***

***

HAYDİ COŞUN, OYNAYIN

Haydi geldi 23 Nisan,

Sevinmez mi bu bayrama

insan

Her köşeye bayrak assan,

Şarkı söyleyip oynasan.

Haydi coşun, oynayın

Milli egemenliği kutlayın

Atatürk’e selamlar söyleyin.

Kutlu olsun 23 Nisan.

AHMET EMİR DÖNMEZ/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ

***

***

BİZİZ ATATÜRK ÇOCUKLARI

Gelince 23 Nisan’lar

Hep neşeyle doluyor insanlar

Süsleniyor caddeler okullar

Oyunlarla mutludur çocuklar.

Egemenlik ve çocuk bayramı,

Süsledik bütün balkonları,

Dalgalandırıyoruz bayrakları,

Biziz Atatürk çocukları.

***

***

EŞİN BULUNMAZ ATA'M

Dünyada eşi yok bir bayram

Biz çocuklar sevinelim coşalım,

Minnettarız Atatürk’e

Bize armağan etti bir bayram

Bu bayramda dünya çocukları

Bizim gibi sevinçlidir,

Ülkemizde onlarla kutlarız bayramı

Dünyada bir eşin bulunmaz Ata’m

Her yer bayraklarla süslenir

Yurdumun en mutlu günü bugün

Sevinelim coşalım bugün

Şerefli en mutlu gün bugün

Meclis kuruldu bugün

TUNA ÇELİK/ İNEGÖL OKYANUS KOLEJİ/ BURSA

***

***

EGEMENLİĞE KAVUŞSUN MİLLET

23 Nisan 1920

Egemenliğe kavuşsun

millet

Temsilciler Ankara’da

toplandı

Atatürk, vatanı kurtardı.

23 Nisan yaklaşınca

Süsleriz her yanı

Oyunlarla, şarkılarla

Kutlarız 23 Nisan Bayramı.

***

***

UÇAN KUŞLAR NEŞELİ

Çocuklar 23 Nisan geliyor. Sokaklarda mutluluk var Bütün evlerde bir telaş Bayrama hazırlanıyor çocuklar. Tüm çocuklar sevinçli Uçan kuşlar çok neşeli Çalıyor davullar sesli Biziz birer birer Atatürk nesli.

ENES HAN/ YARBAY R.C. İLKOKULU/ KOCAELİ

***

MUTLU OLSUN HERKES

Her yeri süsleyin

çocuklar

23 Nisan geliyor.

Mutlu olsun

herkes

Çocuk bayramı

geliyor.

23 Nisan’ı

bize Atatürk armağan etti

Ona teşekkür borçluyuz

Hem de binlerce

candan

SERRA ADIYAMAN / YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ

***

***

BİZE NEŞE GETİRDİ

23 Nisan geldi.

Bize neşe getirdi,

Çocuklar çok sevindi,

Armağandır bize

Atatürk’ten.

Bugün çocukların günü,

Süslediler okulunu,

İzleyin onların milli oyununu

Atatürk verdi bu mutlu günü

ESİLASU YİĞİT/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/KOCAELİ

***

***

GÜLÜMSÜYOR ATATÜRK'ÜMÜZ

Soylu Türk Milleti,

Egemenliğe kavuştu Millet coşkuyla doldu.

Eğlenin çocuklar,

Bu bayram sizin,

Süslendi okullar, sokaklar,

Gülümsüyor Atatürk’ümüz.

REYHAN ZEREN/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ

***

***

BAĞIMSIZ OLDUK

23 Nisan geliyor çocuklar

Mutlu olun sevinin,

Atamız kurtardı yurdu,

Armağan etti bu bayramı.

Çok teşekkür etmeliyiz

Atama,

Her ülkenin çocukları katılır bayrama

Bağımsız olmayı borçluyuz

Atama

FATMA ZEHRA GÜNEŞ/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/KOCAELİ

***

23 Nisan hoş geldin

Bayraklar dalgalandı

göklere

Çocuklar büründü

renklere.

Bağımsızlık getirdi Atamız

Kurtarıldı vatanımız

Duacıyız size şehit yatanımız.

Kutlu olsun 23 Nisan

bayramımız.

HATİCE NAZ SAVCI/ YARBAY R.C.İLKOKULU/ KOCAELİ

***

***