Beklenen sonuç

28 Nisan 2024 Pazar

Hiçbir sürpriz yok. Beşiktaş yine savunmada bekliyor ve topu aldığı ender anlarda da üç pas üst üste yapamıyor. Çünkü Kartal teknik kapasitesi düşük oyunculardan kurulu. Özellikle orta alan “hücumcu-savunmacı” olarak bölünmüş. En önemli sorun bu. Ayrıca sürekli değişen savunma hattı çok ağır. Özellikle Worrall. Öyle olunca ne savunma yapılabiliyor ne de atak. Beşiktaş ileride basan F.Bahçe karşısında neredeyse topa dokunamadan geçiriyor ilk 25 dakikayı. Sadece Mert’in kurtarışları var. Sonra Al Musrati VAR uyarısıyla kırmızı kart görüyor. Önlem olarak savunması zayıf Muçi geriye çekiliyor, oyuncu değişikliği yapılmıyor. Ve “beklenen” gol 30’da Batshuayi’nin ayağından geliyor. Ağır savunmaya karşı çabuk Batshuayi tercihi de böylece karşılığını buluyor. Siyah-Beyazlıların ender ataklarında da rakip kaleye gitmek çok zor. En az 40 metre koşmaları gerekiyor forvetlerin. 2. yarıya Beşiktaş ilk kornerini ve ilk pozisyonunu kazanarak başlıyor. Ama sonrasında yine aynı şeyler. Aslında F.Bahçe de öyle ahım şahım oynamıyor. Ne ki bu kadar savunmada beklerseniz golü engelleyemezsiniz. Skoru 2-0’a getiriyor Fener. Sonuçta Beşiktaş’ın 10 kişi kalması bu oyunun mazereti olamaz. Çünkü biz bu sahada Kartalın 10 kişiyle galibiyetlerine de şahit olmuştuk. Cenk’in tek golü ise birazcık o günleri hatırlatıyor ama Beşiktaş’ın 5.’liğe düşmesini engelleyemiyor.

