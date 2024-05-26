Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Cannes Festivali’nde ve dolandırıcılıkta fena şahlandık!

26 Mayıs 2024 Pazar

Sevgili okurlarım bugün canım biraz magazin yapmak istedi. Başlığımda yazdığım gibi

Cannes Film Festivali’nde ve dolandırılıcılıkta fena şahlandık. Bir de bir iddiam var: Her şeyin suyunu çıkarmakta da üstümüze yok! Öyleyse başlayayım:

Önce şu Cannes meselesiyle işe koyulalım. Cannes meselesi dedim ya, bu yılki Cannes Film Festivali’nden söz ediyorum. Şimdi size her şeyin suyunu çıkarmakta ne kadar maharetli olduğumuzu bu örneklerle göstereceğim. Efendim bu yıl Cannes Festivali, kırmızı halıda boy gösteren, sadece dizilerde oynayan Türk kadın oyuncularla doldu taştı. Bir de demezler mi “Biz Türkiye’yi temsil ediyoruz!” Ne alaka, bu yıl tek filmimizin bile olmadığı festivalde siz nasıl Türkiye’yi temsil edebilirsiniz?

Mesele çok mühim magazin haberlerini takip ettim. Meraktan içim içimi yiyor. Fotolar çok güldürdü beni, dünyanın en ünlü sinema oyuncularının arasında aşırı estetikli, tuhaf giysilerle boy gösteren bu çok ünlü Türk oyuncular meğerse herkesin adını bildiği dondurma markalarını, saat markalarını, mücevher markalarını temsil ediyorlarmış. Dünyaca ünlü Cannes Festivali’nin böyle ayağa düşmesi doğrusu beni üzdü. Kimselerin tanımadığı bu genç kadınlar elleri, ayakları dolanarak kımızı halıda boy gösterirken benim iddiamı da ispatladılar. Dünyaca ünlü film oyuncuları festivalin Filistin’e yasak getiren kararını zekâ ürünü davranışlarla protesto ederken sanırım firma tanıtımcılarının biraz yüzleri kızarmıştır.

Neyse gelip geçti. Ve kısaca biz Cannes Festivali’ni ayağa düşürdük. Bu faydalı da oldu. Artık Türk yönetmenleri illa ki Cannes’a gitmek için film yapmaktan vazgeçebilirler. Güncel bir olaydan başladık, öyleyse daha da güncel bir olaya geçmek farz oldu. Durup dururken önüme bir video düştü. Videoda Halk TV’nin sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya ve sevilen programcı Armağan Çağlayan karşılıklı konuşuyorlar. İsmail’in müthiş bir iddiası var: “Türkiye’de zengin olmak için çok çalışmak gerekmiyormuş, kolayca günde yarım saat internette dolaşarak zengin olunabilirmiş.” Armağan, “Bunun sırrı nedir” diye merak ediyor. Üsteliyor ve İsmail, halka açık bir şirketin telefon numarasını ve işlemler için ilk kaporayı söyleyerek sırrını ifşa ediyor. Yetmedi program müdürü verilen telefon numarasını arıyor ve galiba 4 bin lira olan ilk kaporayı yatırıyor, beş dakika sonra yönetici telefonuna bakıyor ve hesabında yaklaşık 11 bin 400 lira olduğunu görüyor. Tabii programı yapan televizyonun telefonları kilitleniyor ve arayan arayana. Bu arada bir banka programın kesilmesini talep ediyor. Kesiliyor.

Dehşete düşüyorum. Hayır böyle bir şey olamaz! Ama her şey o kadar sahici ki. Biraz araştırınca bu videonun yapay zekâ kullanılarak yapıldığını öğreniyorum. Videoda kullanılan kişiler hemen tedbir kararı çıkarmak için mahkemeye başvuruyorlar. Mahkeme tedbir kararı vermiyor.

Şimdi bu videoya kaç kişi inandı bilmiyorum ama videoyu yapanların ustalığı beni korkutuyor ve hemen internet aracılığıyla para piyasalarında küçük bir gezinti yapıyorum. İnanılmaz, onlarca şirketin halka açıldığına ve bizleri zengin yapmak için nasıl canla başla çalıştığına tanık oluyorum.

Yani şirketler halkı biraz daha soymak için artık interneti kullanıyorlar. Birden 2001 krizini anımsadım. Bankalar öyle bir günlük faiz veriyorlardı ki insanlar evlerini, tarlalarını satıp bu işe yatırıyordu. Sonuç bir felaket oldu. Bir dostum iki küçük imalathanesini satarak parayı günlük faize yatırmıştı. Sonunda evi de gitti, yazlığı da gitti ve her yıl Avrupa’da kayak merkezlerinde tatillerini geçiren çocukları özel okullardan alınıp devlet okuluna kayıt oldu. Arkadaşım şimdi bir dostunun verdiği müştemilatta karısından, çocuklarından uzak gün sayıyor.

İddiam neydi? “Her şeyin suyunu çıkarmak”. Şimdi biraz da televizyon ve bize faydalarından söz edelim. O kadar çok televizyon kanalımız var ki sayı belli değil ama ben en az 500’e yakın olduğunu düşünüyorum ve bu kanallarda öyle programlar yapılıyor ki insanın dudağı uçukluyor. Yemek programları, gelin kaynana programları, katil arama programları, insanı dinden soğutan dini programlar, yani say sayabildiğin kadar. Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika dışından bu kadar televizyon kanalı ve programı hiçbir ülkede yok. Dedim ya, her şeyin suyunu çıkaracağız, kim takar şiddetin yaygınlaşmasını, “kutsal ailenin” ayağa düşmesini, kim takar mahremi? Her şey ortalığa dökülüyor. Ne yapalım yani huyumuz bu.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Cannes Festivali’nde ve dolandırıcılıkta fena şahlandık! 26 Mayıs 2024
Şiddet bir ülkeyi ele geçirdiğinde masumiyet ülkeyi terk eder! 19 Mayıs 2024
İstanbul’un bin bir yüzünden bana yansıyanlar! 12 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Cumartesi Anneleri neyi anımsatıyor?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Gıcır gıcır anayasa
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Tüm hayvanlar ve canlılar bizim bir parçamız
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Devlet çürümüştür, erken seçim şarttır!
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Madem istibdat, cehennem fıtrat
Zeynep Oral
Zeynep Oral Brno kültür kentinden: Franz Kafka her derde deva
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Cannes Festivali’nde ve dolandırıcılıkta fena şahlandık!
Ahmet Tan
Ahmet Tan Adamlık, madamlık ve ölüm
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Avrupa'nın karanlık saati
İrfan Hüseyin Yıldız
İrfan Hüseyin Yıldız Ahbap çavuş kapitalizmi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Evde boğazı kesilmiş halde bulundu: Katili en yakını çıktı!

Evde boğazı kesilmiş halde bulundu: Katili en yakını çıktı!
Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!

Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!
Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi

Uğur Mumcu suikastı davası... Mumcu ailesi, sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada Mehmet Ağar'ın dinlenmesini istedi
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı

14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Kiralarda yüzde 25 artış sınırı kaldırılınca konuttaki istisna tutarı da değişecek: İktidar vergi peşinde

Kiralarda yüzde 25 artış sınırı kaldırılınca konuttaki istisna tutarı da değişecek: İktidar vergi peşinde
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu