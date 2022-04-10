10 Nisan 2022 Pazar

Vay canına, atasözlerimiz bizim ahlak anlayışımızı çok önceden biçimlemişler. Bir de şöyle bir atasözü vardır: “Kan kusarken kızılcık şerbeti içtim de!” Şimdi neden işe atasözleriyle başladım; efendim Diyanet’in şikâyeti üstüne, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erzurum’un Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda bir belletenin yedi çocuğa tecavüz ettiğine dair açılan davayı ve detayları verdikleri için Halk TV, KRT ve TELE 1 televizyonlarına para cezası kesmiş.

Kol kırılsa da yen içinde kalmalı! Çocukların birinin babası şikâyet etmiş ve dava açılmış. İddianamede öyle sözler, öyle durumlar var ki ben burada onları yazarsam gene ahlaksız olduğum için dava edileceğim. Sadece belletenin sözlerini yazıyorum, “Ben onları şefkatle öptüm”, “Tecavüz etmedim.” Oysa iddianamede çocuklara tecavüz edildiği tespit edilmiş. Ayrıca belleten çocukları tehdit etmiş, “Kimseye söylemeyin, yoksa ananızı babanızı keserim” diye. Diyanet şikâyetinde olayın veriliş biçimine alınmış olduğunu söylüyor. Çocukların yaşadıkları değil, olayın Diyanet’e bağlı bir Kuran kursunda olması haberi Diyanet’i üzmüş. Ve tabii rezil, Türk halkını aşağılayan, kadınlı erkekli sabah programlarına gözünü yuman, tek kelime etmeyen Diyanet burada alınganlık yapmış.

Bunları yazarken gerçekten korkuyorum, kendim için değil, gazetem için, çünkü bazı kurumlara tek kelime söylediğinizde RTÜK hemen para cezasını dayayıveriyor. Darbeler sırasında muhalif gazetelere kapatma cezası verilirdi, şimdilerde para cezası veriliyor, herhalde şöyle düşünüyorlar: Muhalifler her şeyin zamlandığı bu zamanda en çok para cezasıyla terbiye edilir.

Madem çocuklara tecavüz olayıyla işe başladım, devam ediyorum. Sırada çocuk yaşta imam nikâhıyla evlendirilen, tecavüze uğrayan, öldürülen kız çocukları var:

Samsun’da otomobil çarptı diye koma halinde hastaneye getirilen 14 yaşındaki kız çocuğunun imam nikâhlı kocası tarafından odunla dövüldüğü, sonra kaza süsü vermek için motosikletle üzerinden geçildiği anlaşıldı.

Ağrı’da 16 yaşında evlendirilen kız çocuğu işkence yapılmış, tuvalette eli kolu bağlanmış halde bulundu.

Urfa’da tecavüz sonucu çocuk doğuran 14 yaşındaki kız çocuğuna “Kimden hamile kaldın” diye sorulduğunda çocuk “Bilmiyorum, ya abim ya da dayımdan, ikisi de bana tecavüz etti” diye cevap verdi.

Kayseri’de para karşılığı imam nikâhıyla evlendirildiği adam tarafından sokağa atılan, kamyonet kasasında yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu av tüfeğiyle canına kıydı.

Konya’da 16 yaşında evlendirilen kız çocuğu inşaatın yedinci katından ölüme atladı.

Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu’nda konuşan Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi, bizzat tanık olduğu bir olayı şöyle anlattı: “Yol kenarında bir kız çocuğunu kucağında bebeğiyle ağlarken gördüm. 16 yaşında evlendirilmiş, anne olmuş, bebeğinin eli yanmış, ne yapacağını bilmiyor, bebeğiyle birlikte ağlıyordu. Aslında orada bir anne ağlamıyordu, iki çocuk ağlıyordu.”

12 yaşındayken iki bilezik karşılığı 40 yaşındaki bir adama kuma verildiği ortaya çıkan kız çocuğu şöyle dedi: “Yanına yatmaya korkardım, bana oyuncak almayınca ağlardım.”

Henüz 14 yaşındayken 10 bin lira karşılığında beş çocuk, dokuz torun sahibi 70 yaşındaki bir adama verilen kız çocuğu yıllar sonra bu konuda araştırma yapan üniversite ekibine şöyle dedi: “Annemi asla affetmeyeceğim, hayatımı değiştirmek imkânım olsaydı, en önce babamı değiştirirdim.”

Evet, bir pazar günü canınızı epeyce sıktım. Yazarken benim de kanım çekiliyor. Ama ne demiştik “Kol kırılsa da yen içinde kalmalı.” Yen de yenmiş ama dolup taşmış, bu arada Ağrı AKP Gençlik Kolları fevkalade lüks bir salonda yüzlerce gence çalgılı türkülü sahur yemeği vermiş. Yemekler de öyle üç kuruşluk çorba filan değil, salamlar, sosisler, yeşillikler masalardan taşmış. Bir de videoya almışlar, bir neşe, bir coşku. Coşku ve neşeye bir diyeceğim yok ama milletin eli etten, balıktan geçtik, domates bibere bile uzanamazken bu şaşaalı sahur benim sinirini bozdu. Birileri söylemiş, videoyu silmişler, her aymazlık yen içende kalacak ya! Sefanız mübarek olsun Müslüman kardeşlerim. İftar ne zaman!

Not: Kızdığım bir şey var, tecavüze uğrayan erkek ve kız çocukları için istismar edilmiş deniyor. Hayır, tecavüz edilmiş. Türkçesi bu!