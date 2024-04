Başa güreşmek... Bu yıl 77. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nin seçkileri açıklandı

13 Nisan 2024 Cumartesi

Ava çıkmak, bilgi, beceri, deneyim ve keskin nişancılık gerektirir. Ancak, film avına çıkmak için yetmez bu erdemler. Av sahası her yıl farklıdır. Dikkat edilmesi gereken tuzaklar boldur. Bir bölümü sinemayla pek ilgisi olmayan güncel hassasiyetlerin kaçınılmaz kıldığı dengeleri korumak, değişik baskı gruplarının beklentilerine kolayca taviz vermeden temel hedefi izlemek ve daha nice engelin arasında slalom yapmak, ince cambazlık ister...

Bu mevsimin avı bereketli olmuş. Alanında başa güreşmeyi sürdüren Cannes Festivali’nin iki gün önce açıkladığı “barışçıl, huzurlu ve eliaçık” resmi seçki listeleriyle, rakiplerini ters köşeye yatırmayı başardığını söyleyebiliriz.

Hollywood sinemasının en cüretkâr, en yaratıcı, yeni yollar açan en sinefil isimleriyle, geniş kitle sinemasının en yetenekli yönetmenlerini bir araya toplarken içerik, biçim, coğrafya ve kuşaklar arası zenginlik de gözetilmiş.

COPPOLA, LUCAS VE GERWIG...

İki eski kafadar, mizaçları birbirinin karşıtı iki has sinefil, Francis Ford Coppola ile George Lucas, Amerikan sinemasının Cannes’daki en prestijli iki ustası olarak öne çıkıyorlar.

Coppola, 1980’lerden bu yana yapmak istediği “Megalopolis” projesini, sonunda yapımcılığını da kendisi üstlenerek somutlaştırmayı başarmış. Filmin ilk özel gösterimleri sonrasindaki tepkileriden yola çıkarsak Coppola’nın 1974’te “The Conversation” 1979’da da “Apocalypse Now”dan sonra Cannes’da üçüncü kez Altın Palmiye alarak yeni bir rekora imza atacağını öngörmek bile mümkün...

Kaldı ki bu yıl ana jüri başkanlığına seçilen ve bu onurdan duyduğu sinemasal keyfi açıkça dile getiren Greta Gerwig’in (1983) , tartışmalı son filmi “Barbie” ile gişe rekorları kıran bir kadın yönetmen ve Hollywood yıldızı kimliğinin gerisinde, sanat sineması tutkunu bir sinefil olduğu da pek bilinmeyen erdemlerinden biri. Tıpkı, aralarında hemen hemen iki yaş kuşağı farkı olan Coppola (1939) ve Lucas (1944) gibi...

Bu yıl Cannes’da Onur Altın Palmiyesi alacak olan, tüm dünyada “Yıldız Savaşları”yla tanınan George Lucas’ın 1971’de çektiği, içeriği ve biçimiyle yenilikçi ilk uzun filmi “THX 1138”i, Coppola ile birlikte kurdukları yapım şirketi Zoetrope’un, Warner Bros. ortaklığıyla gerçekleştiğini anımsayalım. Ayrıca, Hollywood devi Warner’in, bittiğinde bu filmi hiç beğenmeyerek ortaklıktan çekilmeye kalktığını, sonunda da montajını başka bir yönetmen tarafından yeniden yaptırarak gönülsüzce dağıtıma soktuğunu unutmamak gerekir...

İDDİALI İSİMLER

Coppola’nın, yarışmalı ana bölümdeki iddialı rakiplerinin sayısı da oldukça yüksek. Donald Trump’un gençliğine eğilen “The Apprentice”in İran kökenliDanimarka pasaportlu yönetmeni Ali Abbasi’den (1981), David Cronenberg’e (1943) dek uzanan çizgide, Andrea Arnold, Jacques Audiard, Christophe Honoré, Jia Zhang-Ke, Yorgos Lanthimos, Paul Schrader, Kirill Serebrennikov ve Paolo Sorrentino gibi bir dizi usta isim yer almakta...

Yenilikçi filmlerin, genç yönetmenlerin ve sanat sinemasının kalesi olmayı sürdüren “Un Certain Regard” (Belirli Bir Bakış) seçkisinde yer alan on beş film arasında, “Altın Kamera” adayı altı ilk filmin bulunduğunun da altını çizmek gerekir. Bu yan seçkide sunulan filmleri değerlendirerek, “Belirli Bir Bakış” ödüllerini belirleyecek olan özel jürinin başkanlığını, bu yıl Kanadalı genç yönetmen Xavier Dolan yapacak.

Yarışma dışı sunulan filmlerin toplandığı yan seçkilerde göze çarpan adlar arasında Kevin Costner, Daniel Auteuil, Sergei Loznitsa, Raul Peck ve Claire Simon da yer almaktalar.

Önümüzdeki haftalarda, hem bağımsız yan bölümlere seçilen filmlerin hem de ana seçkilere eklenen yeni adların açıklanmasıyla, şimdilik Türk sinemasından bir örneğin bulunmadığı festival programı kesinlik kazanmış olacak.

‘BELİRLİ BİR BAKIŞ’ KATEGORİSİ

*Norah - Tawfik Alzaidi

*The Shameless

*Konstantin Bojanov

Le Royaume - Julien Colonna (İlk film)

Vingt Dieux! - Louise Courvoisier (İlk film)

*Le Procès Du Chien (Who Let the Dog Bite?), Lætitia Dosch (İlk film)

*Gou Zhen (Black Dog) - Guan Hu

*The Village Next to Paradise - Mo Harawe (İlk Film)

*September Says - Ariane Labed (İlk Film)

*L’histoire De Souleymane - Boris Lojkine

*Les Damnés (The Damned) - Roberto Minervini

*On Becoming A Guinea Fowl - Rungano Nyoni

*Boku No Ohisama (My Sunshine) - Hiroshi Okuyama

*Santosh - Sandhya Suri l Viet and Nam - Truong Minh Quy.

'YARIŞMA DIŞI'

*Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga) - George Miller

*Horizon: An American Saga - Kevin Costner *

*She’s Got No Name - Chan Peter Ho-Sun

*Rumours - Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin