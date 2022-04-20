6’lı buluşmalar rutinleşmemeli!

20 Nisan 2022 Çarşamba

6’lı masa 24 Nisan’da bu kez Demokrat Parti’nin (DP) ev sahipliğinde bir araya geliyor. Dördüncü görüşme öncesi görüşmeler yapılıyor! DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın turları hafta başından beri devam ediyor.

Geçen yılın sonbaharında altı partinin genel başkanlardan sonra gelen yöneticileri buluşmaya başladı. Birkaç aylık sürecin sonunda genel başkanlar bir araya geldi.

Başlangıçta, olmaz denilen, mümkün değil denilen, oldu. Bu, siyasi tarihimiz açısından da önemli bir adımdır. Oy oranı bir yana, temsil edilen siyasi zemin olarak bakıldığında en geniş yelpazeye sahip buluşmadır.

Kutuplaşmanın iktidar tarafından da dayatıldığı bir ortamda önemli bir soluktur.

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Peşrev kısmını geçip görüşmelerin içeriğine gelirsek...

Dikkatimizi çekenleri maddeleyelim:

1- Buluşan liderler arasında bir hedef ortaklığının oluştuğu görülüyor. Hedef ortaklığı partilerin birbirine benzemesi değildir. Adı üstünde net bir hedef için birlikte yürümesidir.

2- Bu hedef, Erdoğan’ı indirmek mi, Türkiye’nin bozulan dengelerini rayına oturtup yeni bir umut oluşturmak mı? İkisi aynı şey gibi görünse de değil. Saray, birinci şıkkı öne çıkarıp “Beni yenmek için topu bir araya geldi” demeye hazırlanıyor. Buna izin vermemeleri gerekli.

3- Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın uzun soluklu olmayacağını düşünmüştü ama Saray’daki hesap sahaya uymadı. Şimdi yeni seçim yasası çıkararak Millet İttifakı’nı anlamsız hale getirmeye çalıştılar. Altı lider bunu da “Ne yaparsan yap” diye karşılayınca, bu kez de maksat hasıl olmadı.

4- Şimdi ufukta üçüncü ittifak, ittifak içinde ittifak gibi arayışlar var. 6’lı masanın aldığı mesafe, yolda çıkacak arızaları gidermeye yetecek gibi görünüyor. Altı liderin birbirine yaş olarak küçük olan büyüğe ne derse o tür hitaplarla seslendiğini duyuyoruz.

5- Dördüncü buluşma öncesi liderler arası tur güzel ama bu iş rutine dönmemeli. Her buluşmadan gündemi belirleyecek bir adım çıkmalı. Bundan sonraki zirveler de bu beklenti zemininde olmalı.

6- Masanın etrafındaki tüm partilerin ortak üretilen hedefler çerçevesinde tek başına var olma havası önde olmalı. Her biri tek başına seçime gidecekmiş gibi çaba sergilemeli.

7- Siyasetteki matematiği bir kez daha anımsatalım: iki kere iki bazen sekiz, bazen bir eder! Siyasette toplama, çarpma işlemleri farklı işler.

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6’lı masa yoluna devam ederken Cumhur İttifakı’nın “İlle de rakibimizi bilmek isteriz” çıkışı sürüyor. Aday açıklansın ki üstüne çullansınlar!

Bu kesimin birinci gündemi ise şu:

HDP’ye giden oyların bir bölümünü almak ya da HDP’nin Millet İttifakı’nın işine yaramayacak pozisyonda kalmasını sağlamak.

Bunun için bütün hesaplar yapılıyor.

Af dahil!