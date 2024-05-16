Yargıtay’da kanun kim?

16 Mayıs 2024 Perşembe

Yargı sisteminin içinde bulunduğu durumun en net fotoğrafı Yargıtay Başkanlığı seçimi oldu.

25 Mart’ta başlayıp 14 Mayıs’ta sona eren, 37. turda sonuçlanan seçimin tarafları, oy kullananları, kulisçileri ayrı ayrı irdelenecek içerikler oluşturdu.

384 üyeden 193’ünün oyunu alarak başkan seçilen Ömer Kerkez’in öğrencilik yıllarında Sadullah Ergin ve halen FETÖ’den tutuklu Rasim Kuseyri ile aynı evde kalması hemen kimliğinin en önemli unsuru olarak gündeme geldi. Ancak Kerkez’in aldığı oy yelpazesi tek renge sığacak gibi değil. Zaten bu koşullarda Yargıtay Başkanlığı’na seçilmiş olan kişinin mutlaka 10 parmağında 20 marifet olması gerekirdi.

Sözlüğe göre “Kekrez”, akraba, eş, dost demek. Anlaşılan Kerkez, Yargıtay’da “herkes” olmuş!

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İlk tur oylamalarda seçim kilitlenmişti. Mevcut başkan Mehmet Akarca, Saray çevresinde kabul gördüğü söylenen Muhsin Şentürk ve Yargıtay içinde baskın yapının dışında kalan Ömer Kerkez art arda birbirine yakın oy aldılar.



35. oylamada yeni bir durum oluştu. Muhsin Şentürk, Mehmet Akarca lehine adaylıktan çekildi. Devir, alver devri. Yanlış anlaşılmasın, alavere demiyoruz, al-ver devri! Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olma planlamasıyla çekildi. Ve oradaki oylamaya katılma kararı aldı.

Bu durum hayatın olağan akışı gereği medyaya şöyle yansıdı:

Yargıtay’da düğüm çözülüyor!

Öyle ya Şentürk’ün oylarıyla Akarca’nın oyları birleştiğinde seçilme sayısına ulaşılıyor. Saray bürokrasinin zadeleri Mehmet Uçum, Hasan Doğan, Metin Kıratlı ile Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek de Yargıtay koridorlarında bu yönde adımlar attığına göre... Bu adımlar Saray demek olduğuna göre...



Sorun yok!

Ancak öyle olmadı... Şentürk, Yargıtay Savcılığı’nda istediği oya ulaşamadı. Çünkü, başsavcılık pazarlığı daha önce yapılmıştı. Şentürk o pazarlığı bozmuş oluyordu.

Mehmet Akarca başkanlığa uzanamadı. 36. tur oylama önceki serilerin yanına “sonuçsuz” olarak kaydedildi. Şentürk’e oy verenler, “Biz koyun değiliz, seni destekledik. Çekilirken şuna oy verin diyemezsin” dediler.



37. turda herkes Kerkez dedi!

Yargıtay’da, “Bu Saray ve temsilcisi Saraycıklar da çok oluyor artık” diyenlerin çok farklı kesimlerden olduğu ve Kerkez’de birleştiği bir gerçek.



Yargıtay’ın 8 Kasım 2023’te Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayıp üstüne AYM hakkında suç duyurusunda bulunması bu kurumun itibarına büyük darbe vurmuştu. AYM’nin yetkisini aştığını düşünen Yargıtay üyeleri bile suç duyurusunu kabul edilemez bulmuştu.



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Bir söz vardır:

Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar!

“Şahsım” rejimi olarak şekillendirdiğin kurumlarda her şeyi kendin belirlemeye kalkarsan, bir bakmışsın ters tepmiş!



Yargıtay’da oy kullanan yelpaze içinde siyasetteki genel renklerin yanı sıra Menzilciler, Hakyolcuların olduğu... Hakyolcuların kendi içinde Yazıcılar, Okuyucular diye başlayıp bir dizi kola ayrıldığı... Muhafazakârların AKP’den Milli Görüş Vakfı’na kadar dört beş parça olduğu... Milliyetçilerin MHP’den İYİ Parti’ye, oradan bağımsız ülkücülere kadar genişlediği... Sosyal demokratların bu yelpaze içinde denge aradığı...



Bilinmeyen şeyler değil...

Her şeye karşın Yargıtay üyelerinin dayatmaya karşı çıkması önemli!

Bütün özlemimiz “Yargıtay’da kanun kim” diye sormayacağımız, sadece hukukun konuşacağı bir yargı sistemi!

