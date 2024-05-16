Yargıtay’da kanun kim?
Yargı sisteminin içinde bulunduğu durumun en net fotoğrafı Yargıtay Başkanlığı seçimi oldu.
25 Mart’ta başlayıp 14 Mayıs’ta sona eren, 37. turda sonuçlanan seçimin tarafları, oy kullananları, kulisçileri ayrı ayrı irdelenecek içerikler oluşturdu.
384 üyeden 193’ünün oyunu alarak başkan seçilen Ömer Kerkez’in öğrencilik yıllarında Sadullah Ergin ve halen FETÖ’den tutuklu Rasim Kuseyri ile aynı evde kalması hemen kimliğinin en önemli unsuru olarak gündeme geldi. Ancak Kerkez’in aldığı oy yelpazesi tek renge sığacak gibi değil. Zaten bu koşullarda Yargıtay Başkanlığı’na seçilmiş olan kişinin mutlaka 10 parmağında 20 marifet olması gerekirdi.
Sözlüğe göre “Kekrez”, akraba, eş, dost demek. Anlaşılan Kerkez, Yargıtay’da “herkes” olmuş!
***
İlk tur oylamalarda seçim kilitlenmişti.
Mevcut başkan Mehmet Akarca, Saray
çevresinde kabul gördüğü söylenen
Muhsin Şentürk ve Yargıtay içinde
baskın yapının dışında kalan Ömer
Kerkez art arda birbirine yakın oy aldılar.
35. oylamada yeni bir durum oluştu. Muhsin Şentürk, Mehmet Akarca lehine adaylıktan çekildi. Devir, alver devri. Yanlış anlaşılmasın, alavere demiyoruz, al-ver devri! Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olma planlamasıyla çekildi. Ve oradaki oylamaya katılma kararı aldı.
Bu durum hayatın olağan akışı gereği medyaya şöyle yansıdı:
Yargıtay’da düğüm çözülüyor!
Öyle ya Şentürk’ün oylarıyla
Akarca’nın oyları birleştiğinde seçilme
sayısına ulaşılıyor. Saray bürokrasinin
zadeleri Mehmet Uçum, Hasan Doğan,
Metin Kıratlı ile Adalet Bakan Yardımcısı
Akın Gürlek de Yargıtay koridorlarında
bu yönde adımlar attığına göre... Bu
adımlar Saray demek olduğuna göre...
Sorun yok!
Ancak öyle olmadı... Şentürk, Yargıtay Savcılığı’nda istediği oya ulaşamadı. Çünkü, başsavcılık pazarlığı daha önce yapılmıştı. Şentürk o pazarlığı bozmuş oluyordu.
Mehmet Akarca başkanlığa
uzanamadı. 36. tur oylama önceki
serilerin yanına “sonuçsuz” olarak
kaydedildi. Şentürk’e oy verenler,
“Biz koyun değiliz, seni destekledik.
Çekilirken şuna oy verin diyemezsin”
dediler.
37. turda herkes Kerkez dedi!
Yargıtay’da, “Bu Saray ve temsilcisi
Saraycıklar da çok oluyor artık”
diyenlerin çok farklı kesimlerden olduğu
ve Kerkez’de birleştiği bir gerçek.
Yargıtay’ın 8 Kasım 2023’te Anayasa
Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay
kararını tanımayıp üstüne AYM hakkında
suç duyurusunda bulunması bu kurumun
itibarına büyük darbe vurmuştu. AYM’nin
yetkisini aştığını düşünen Yargıtay
üyeleri bile suç duyurusunu kabul
edilemez bulmuştu.
***
Bir söz vardır:
Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar!
“Şahsım” rejimi olarak şekillendirdiğin
kurumlarda her şeyi kendin belirlemeye
kalkarsan, bir bakmışsın ters tepmiş!
Yargıtay’da oy kullanan yelpaze
içinde siyasetteki genel renklerin yanı
sıra Menzilciler, Hakyolcuların olduğu...
Hakyolcuların kendi içinde Yazıcılar,
Okuyucular diye başlayıp bir dizi kola
ayrıldığı... Muhafazakârların AKP’den
Milli Görüş Vakfı’na kadar dört beş
parça olduğu... Milliyetçilerin MHP’den
İYİ Parti’ye, oradan bağımsız ülkücülere
kadar genişlediği... Sosyal demokratların
bu yelpaze içinde denge aradığı...
Bilinmeyen şeyler değil...
Her şeye karşın Yargıtay üyelerinin dayatmaya karşı çıkması önemli!
Bütün özlemimiz “Yargıtay’da kanun
kim” diye sormayacağımız, sadece
hukukun konuşacağı bir yargı sistemi!
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