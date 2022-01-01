Mutlu toplum yaratmak - Erden BİLGEN

01 Ocak 2022 Cumartesi

Müzikler, insan yaşamının duygusal derinliklerine iner ve aynen inanç dünyasındaki gibi kişilere özgüdürler. Sevenleriyle bağlantıları gizemlidir. Mutlu toplum yaratmak için çocuklara müziğin gizemleri bilimsel çalışmalarla öğretilmelidir. Ses dünyası, matematiksel düzeni, yetenek geliştirmede başarılı çalgılarla gösterilmelidir. Aileleri, devlet ve özel kurumlarımız yüzlerce yıl denenmiş, gelişmiş toplumların sembolü olmuş değerleri geç kalmadan çocuklara öğretirlerse yaşadıklarını sorgulayabilen bir toplum yaratılabilir. Tarih boyu insanların yaşamı parayla değil sanatsal, kültürel, bilimsel başarılarıyla gelişmiş ve geleceğe taşınmıştır. Kültürel kazanımlar yaşamımızı renklendirir, derinleştirir ve derinleştiği ölçüde değerini artırır.

YAŞADIKLARINI SORGULAMA EĞİTİMİ

Sorgulama yeteneği gelişmiş toplumlar, sosyal yaşamda birbirlerine saygının güzel örneklerini orkestrada yer alan çalgıların uyumlu armonik ilişkilerinden öğrenirler. Klasik operalarda müzik, tiyatro, dans, insanları hayal kurmaya davet eder. İyi güzeli, kötü çirkini sorgulatır. Yaşamımızda sorgulama gelişimi sağlayan bu denli güçlü bir başka yapı yoktur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin görkemli sanatsal yapıları, ülkemizdeki gibi şehirlerinin merkezlerindeki operalarıdır.

İkinci Dünya Savaşı öncesi çok güçlü sanat ve bilim kültürüne sahip Almanya, savaş sonrası maddi gücünü öncelikle bombalanmış opera ve konser salonlarını inşa etmeye ayırmış, moral yükselterek 75 yılda olağanüstü gelişmiştir. Rusya, devletin ağır baskılarına rağmen bilim ve teknolojisi, büyük bestecileri, solist ve müzisyenleri, Bolşoy gibi nitelikli dans kurumu, ünlü yazarları, sporcularının büyük başarılarıyla güçlü bir devlettir. Bu başarıların arkasında kuşkusuz her evde piyano, balalayka, akordeon, keman gibi insan duyarlılığını, sorgulama yeteneğini üst düzeye taşıyabilen çalgıların geleneksel olarak kullanımı vardır.

Alışkanlıklarını çalgı sayesinde geliştiren kişiler, eğitimin içinde eleştiri kültürü ve yanlış olana tahammül etme ve düzeltme içgüdüsü sayesinde yeniliklere açık olurlar. Çocuklarımızın nitelikli eğitim alıp, gelişmiş ülkelerin çocuklarıyla yarışabilecek çağdaş yapıya kavuşmaları için küçük yaşta çoksesli senfoni konserlerine, opera temsillerine götürülmeleri gerekir. Bireysel çalgı çalışmalarına erken başlanmalıdır. Yorumladıkları her ses ve eserle çocukların hayal dünyaları gelişir, zenginleşir.

HOBİ SEÇİMİ

Yaşları kaç olursa olsun, güzel sanat dallarını hobi olarak seçen insanların yaşamları keyiflidir. İtalya’da zenginlerin sanatçıları, sanatsal çalışmaları desteklemeleri sayesinde Rönesans gerçekleşmiştir. Eğer zenginlerimiz el uzatırlarsa yurdumuzun her köşesinde gelişmiş ülkelerdeki gibi mutlu, iyi ve güzelin peşinde koşan, yarışan, kendini bilen, dürüst ve çalışkan insanlarımız çoğalır. Dünyanın en güçlü ülkelerine karşı verilen büyük mücadelelerde elindekini avcundakini yitirmiş toplumumuz, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir mucizeyi gerçekleştirmiştir. Atatürk ve kahraman dava arkadaşları, 18 yıl gibi kısa bir sürede, gelecekte yaşanacak zorluklara nasıl göğüs gerebileceğimizin yollarını göstermiş, güzel yurdumuzu aydınlığa kavuşturmuşlardır.

Toplumumuzun aydınlanması bir asır önce eğitimle başlamıştır. Temelleri sağlam atılan Cumhuriyetimizin çağdaş ilkelerine sahip çıkmak, bu nedenle hepimizin üzerinde titizlikle birlik olmamızı gerektiren çok önemli bir konudur.

ERDEN BİLGEN / TROMPET SOLİSTİ

