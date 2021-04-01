Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Papa’nın Sürpriz Irak Ziyareti ve “Büyük Kürdistan” Haritası - Daver DARENDE

01 Nisan 2021 Perşembe

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francisin üç günlük sürpriz Irak ziyareti, geçmişte Polonya kökenli Papa II. Jean Paulun Polonya gezisini anımsattı. 22 Haziran 1983te Krakowda, Wawel Şatosunda, Devlet Başkanı General Jaruzelski ile program dışı bir görüşme yapan Papa, 23 Haziranda yine Krakowda, Tatra Dağları eteklerinde sadık dostu, Dayanışma Hareketi lideri Lech Walesa ile bir araya gelmiş, Walesa görüşme için Yaşamımın en önemli anı” demişti. Gerek Jaruzelski gerek Walesa, Papa ile yaptıkları görüşmeden sonra, ilerleyen yıllarda Polonyan, Doğu Avrupanın ve Sovyetler Birliğinin nasıl değişim geçireceğini herhalde tahmin edemezlerdi. 

Arkasına ABDnin ve Batı’nın desteğini alan Papa, Dayanışma Hareketinin güçlenmesinde önemli rol oynadı. Papanın siyaset sahnesinde görünmesiyle dünya meleklerle (!) şeytanların savaş alanına dönüştü. 1989da Polonyada komünist rejimin çökmesinden sonra Doğu Avrupadaki kargaşa, bu ülkelerde rejimlerin sona ermesine neden oldu. Papa II. Jean Paul, ABD ve Batı’nın desteğiyle, Sovyet İmparatorluğunun dağılmasında da önemli rol oynadı.

"PAPA OLMASAYDI..."

Papa için Gorbaçov şöyle demişti: Papa olmasaydı, Doğu Avrupadaki gelişmeler de gerçekleşemezdi.”

Covid-19 salgınının doruk noktasına ulaştığı son derece sıkıntılı bir dönemde bu kez Papa Francisin Irak’ı resmen ziyaret etmesi önemli bir gelişmedir. Papanın ziyareti, uzun zamandır planlanan Büyük Proje”nin parçasıdır. Projenin gerçekleşmesinde kuşkusuz ABD başta olmak üzere Batı’nın desteği de önemli rol oynamıştır.

Dinsel ve siyasal nitelikli iki ayrı görev üstlenen Papanın ziyareti başarıyla sonuçlanmıştır. Necefte Şii lideri Ayetullah Sistaniyle görüşmesi, Sistaninin Irakta IŞİD terör örgütüne karşı mücadele eden Haşdi Şabi militanlarının manevi lideri olması da ziyaretin önemini artırmıştır. Papanın, Haşdi Şabiye onay verdiği anlamına gelmiş, ziyaret daha büyük önem kazanmıştır. İbrahim ve Yunus peygamberlerin yurdu olan Irak, Hıristiyan âlemi için de önemlidir.

Papa Francisin Sistaniyle yaptığı görüşme, Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki diyaloğun (Hıristiyan-Şii diyaloğunun) gelişmesinde yeni bir adımdır.  Papa Francis, ziyaretinin üçüncü günü Erbilde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzaniyi ziyaret etmiştir. IKBY Ulaştırma ve İletişim bakanlıklarının Papanın ziyareti onuruna bastırdığı pulda, Papanın portresiyle birlikte arka planda Büyük Kürdistan” haritasının yer alması dikkatlerden kaçmamıştır. Haritada Sivastan başlayan, Karsa doğru uzanan, Hataya kadar Türkiyenin birçok ili sözde Büyük Kürdistan” sınırları içinde yer almıştır. Suriye, İran ve Irak topraklarının bazı bölümleri de haritaya dahil edilmiştir.

DÜŞMANCA TAVRA GEREKEN TEPKİ GÖSTERİLMELİ

Büyük Kürdistan” hayali kuranlar, Papanın ziyaretini fırsat bilerek etkin bir propaganda aracılığıyla niyetlerinin ne olduğunu dünya kamuoyuna duyurmuşlardır. Bu düşmanca davranış sıradan tepkilerle geçiştirilemez. Ülkemize ve topraklarımıza karşı düşmanca emeller besleyenlerin bu tutumuna göz yumulmamalı, IKBY ile ilişkiler gözden geçirilmelidir.

Kuzey Irakta Barzaninin ABD ve Batılı müttefikleri tarafından desteklenmesi, bölgede yuvalanan PKK terör örgütünün gücünü artırmakta, Kuzey Irakta, Kuzey Suriyede (Fırat’ın doğusunda) Türkiye karşıtı gelişmeler, ülkemizin daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bölgemizde yeni bir haritanın, sözde Büyük Kürdistan” haritasının çizilmesi, ABDnin ve ABnin nihai hedefidir. Bu hedeften vazgeçmeleri beklenmemelidir.

Arkasına ABD ve Batı’nın desteğini alan barış elçisi” Papa, siyasi kimliğiyle bölgede yeni bir rol üstlenmiştir. ABDnin ve Vatikan’ın atacağı adımlar, asla Türkiyenin hayrına olmayacaktır. Dünyayı yöneten emperyalist güçler, geçmişte Polonyalı Papa II. Jean Paulu nasıl desteklemişlerse günümüzde Papa Francisi de yalnız bırakmayacaklardır.

DAVER DARENDE

EMEKLİ DİPLOMAT-YAZAR

Yazarın Son Yazıları

Papa’nın Sürpriz Irak Ziyareti ve “Büyük Kürdistan” Haritası - Daver DARENDE 1 Nisan 2021
Erşat Salihi, İç Savaş ve Irak Türklerinin Geleceği - M. Birol GÜGER 1 Nisan 2021
Türkiye, Bilgi ve Teknoloji Yarışının Neresinde? - Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY 31 Mart 2021
Türkiye Ekonomisi ve Kriz - Prof. Dr. Duran BÜLBÜL 31 Mart 2021
Anadolu’da Bir Kızım Var - Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL 30 Mart 2021


Video Haberler