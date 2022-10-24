Veteriner hekimlik eğitimi - Mücteba BİNİCİ

24 Ekim 2022 Pazartesi

Veteriner hekimlik mesleği Türkiye’de ilk kez 23 Ekim 1842 yılında İstanbul’da açılan askeri veteriner okulu ile başlamıştır. Kuruluşu Osmanlı devrine dayanan Mühendislik ve Tıp Okulu’ndan sonra açılan üçüncü okuldur. Cumhuriyetin kurulmasıyla 1933’te Ankara’ya taşınmıştır. Şimdi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi çatısı altında eğitim öğretimine devam etmektedir.

Veteriner hekimlik mesleğinin zorluklarla dolu bir yoldan geçtiği bilinmelidir. İyi eğitim veren bir veteriner fakültesine girmek zordur. Özellikle son yıllarda açılan veteriner fakültelerinde konusunda uzman öğretim üyesi sayısı ya yetersiz ya da altyapı sorunları nedeniyle yeterince uygulama eğitimi yapılamamaktadır. Bu tür fakültelere yerleşmek belki kolay olabilir. İyi eğitim veren fakültelerin çoğu büyükşehirlerdedir.

İlk birkaç yıl anatomi, fizyoloji gibi klinik öncesi alanlarda eğitim verilir. Bunu daha sonra klinik bilimler, zootekni ve gıda eğitimi izler. Eğitim süresi uzun (5 yıl) ve zordur. Eğitimin zorluğu ve uzunluğu kişiye neden bir veteriner hekim olmayı tercih ettiğini unutturabilir. Ama zamanla veteriner hekimlik biliminin bir alanından, diğerinden daha çok hoşlandığını keşfedebilir. Sonunda bir veteriner hekim olmaya hak kazandığında, sadece bir veteriner kliniğinde çalışmak zorunda değildir. Laboratuvar, kanatlı, aşı-ilaç, yem-gıda sektörü gibi çalışmaya karar verebileceği meslekle ilgili çok çeşitli alanlar bulabilir.

Bir veteriner hekim duygusal olarak oldukça güçlü olmalıdır. Çünkü veteriner hekim olarak birçok şapka takması gerekir. Yani hem hayvanın doktoru hem beslenme uzmanı hem cerrah hem teknisyen hem danışman hem de röntgen uzmanı ve daha fazlasıdır. Bu durumda hastalarıyla veya hasta sahipleriyle ilgilenirken duygular genellikle yükselir. Bununla başa çıkmalı, yönetmeli ve işine soğukkanlılıkla devam etmelidir. Bunu yapamazsa, kendi ruh sağlığı ve işi de zarar görebilir.

HAYAT KURTARMAK

Görüldüğü gibi veteriner hekim olmak her zaman kolay değildir ve duygusal olarak yorucu ve zorlayıcı olabilir. Bununla birlikte, tüm zorluklarına rağmen bir hayvanın hayatını kurtarmaya veya yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini bilmenin ödülü paha biçilmez. Derdini anlatamayan bir canın hayatını kurtarmak veya kolaylaştırmak yaşamda önemli bir fark yaratacaktır.

Bu vesile ile Türkiye’deki veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin 180. yaşını kutluyor, tüm meslektaşlarıma ve meslektaş adaylarıma başarılar diliyorum.

MÜCTEBA BİNİCİ

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ