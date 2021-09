Türk girişimciye Silikon Vadisi fırsatı

20 Eylül 2021 Pazartesi

Türk Telekom, en önemli girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile yaptığı yaptığı işbirliği ile Türkiye’deki girişimlerin küresel oyuncu olmasına katkı sağlayacak.

Bir yer düşünün, teknolojinin gelişip, dünyaya yayıldığı vadide, kendi halinde üç katlı... İlk tutulduğunda ne iş yapacağına bile karar vermeyen bir adam, odaları kiraya veriyor. Google adlı bir startup’a destek veriyor üç kişi gelen ekip Google olarak 50 kişi ile ayrılıyor. Ardından bir başka müşteri iki yıl çalışmak istiyor ama ikinci yılın kirasını verecek paraları yok. İkinci yılın kirasına karşılık hisse teklif ediyor. Geldiklerinde kira ödeyecek parası olmayan şirket PayPal oluyor. Verdikleri hissenin karşılığı ile 15 milyon dolar...

Milyarlarca dolarlık şirketlerin ilk adımlarının atıldığı bu binada ABD’de Silikon Vadisi’nde Plug and Play’in genel merkezinde yukarıdaki sözlerin sahibi şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Saeed Amidi ile Türk Telekom Üst Yönetici Ümit Önal’ın, yani Türk Telekom ile Plug and Play arasında işbirliği imzalanıyor. Amidi amaçlarını, “Bu startup’lara yaptığımız yatırımların yanı sıra onları Türk Telekom, Telefonica, Mercedes, Fiat gibi büyük şirketlerle bir araya getiriyoruz. İstanbul ofisimizi ocak ayında açtık. Hedefimiz, oradaki inovasyonun bir parçası olarak İstanbul’daki girişimcileri dünyanın diğer noktalarındaki destekçilerimiz ile bir araya getirmek” sözleriyle özetliyor.

Amidi de 2006’da Plug and Play’i kurarak binasını erken dönem startup’arın faaliyete geçeceği, yatırım alabileceği bir merkeze dönüştürüyor. Startupların bazılarına bizzat yatırım yapmaya başlıyor. Bugün Plug and Play 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren, 400’ün üzerinde kurumsal ortaklığı bulunan bir platforma dönüşmüş durumda. Portföyünde 21 unicorn, 750’nin üzerinde şirket var ve bu şirketlere yaklaşık 7 milyar dolar değerinde yatırım almış durumda.

SES GETİRECEK İŞLER

“Dünyanın en büyük şirketleri, geçmişte buradaki küçük odalarda yalnızca fikirlerini konuşuyorlardı” diyen Ünal, işbirliğine ilişkin, “Ülkedeki girişimlerin de yakın gelecekte dünyanın her yerinde konuşulmasını sağlamak amacıyla Türk Telekom olarak yolumuzu, tüm parlak fikirler için çalışan, dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile kesiştirdik. Türkiye’nin dijital dönüşüm öncüsü olarak, girişim dünyasında, böylesine büyük bir platform ile işbirliğimizden büyük ses getirecek başarılar çıkacağına inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı. l KALİFORNİYA

İran devrimi sırasında ülkesinden kaçan ve ilk işi halıcılık olan Saeed Amidi’nin masanın altında, o günlerin anısına bir İran halısı yer alıyor..



MEZUN OLAN VADİ’YE GİDECEK

İşbirliği ile PİLOT programının küreselleşmesini ve portföyünde bulunan girişimlerin yurt dışı pazarlarında hem iş hem de yatırım fırsatları bulmasını kaçınılmaz gördüklerini vurgulayan Önal, “Bu seneki PİLOT mezunu girişimler arasından seçilecek üç girişime, dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformu olan Plug and Play’in hızlandırma programına katılma fırsatı sağlıyoruz. Ayrıca, bu programa katılan girişimlere yatırım yapma opsiyonunu da değerlendireceğiz. Plug and Play’in bir aylık hızlandırma programına katılacak girişimler, bu program ile Plug and Play’in zengin ağından faydalanmaya, bu ağdaki kurumsal firmalarla iş geliştirmeye, melek yatırımcılara ve küresel girişim ekosistemine erişmeye de hak kazanmış olacaklar. Bu girişimler, Plug and Play EXPO/Demo Day’e katılabilecek ve bu bir ay boyunca Plug and Play içerisinde ofis alanını kullanabilecek. Programa katılacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, bu programdan en iyi şekilde faydalanmalarını ve ülkemiz için önemli başarılara imza atmalarını diliyorum” diye konuştu.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Türk Telekom Plug and Play’in yanı sıra Juniper Networks ile mevcut işbirliğini genişletecek bir başka anlaşmaya da imza attı. Ümit Önal, “Juniper ile bugün bir adım daha öteye taşımış olduğumuz iş birliğimiz, dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım niteliğinde. 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız” dedi.

Türk Telekom ile Juniper arasında iki yeni iş- birliği alanı ortaya çıkarken, mevcut RIC ürününün sahada kullanımıyla Türk Telekom, “baz istasyonu bazında kapasite ayrımı yapabilecek ilk operatör” olacak. Netsia’nın geliştirdiği RIC teknolojisi, küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak. RIC teknolojisi sayesinde, deprem, sel gibi afet anlarında bölgedeki kapasiteyi geçici olarak artırarak başarısız aramaların önüne geçilmesinin yanı sıra ilkyardım ve kurtarma ekiplerinin arama ve iletişimlerini önceliklendirmek de mümkün olacak. Ayrıca, önemli bir uluslararası müsabaka ya da büyük bir miting için toplanmış binlerce kişinin aynı anda iletişim ihtiyaçlarını sorunsuzca karşılamak, yine böyle bir durumda sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin iletişimlerini önceliklendirmek için uzaktan yazılım ile o semtteki baz istasyonlarının kapasitesi programlanabilecek.

ZEROBUILD’DE TARTIŞILACAK

FATURAYI DÜŞÜRMENİN YOLU SIFIR ENERJİLİ BİNALAR

Pandemi ile birlikte dünyanın iklim değişikliği konusunda geldiği tablo dünyayı harekete geçirdi. Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibarıyla “Sıfır Enerjili Binalar”a dönüşüm zorunlu hale getirildi. Sıfır Enerjili Binalar konusu dünyanın gündeminde ön sıralara çıkarken Türkiye’de ise fosil yakıtlara dayalı tüketim hızla artıyor.

Bu konu tüm boyutlarıyla 22-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ZeroBuild Türkiye’21’de tartışılacak. Bu yıl “Hemen Şimdi Harekete Geç!” sloganı ile yola çıkan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan forum, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak yapılacak ve 35 ülkeden 110 uzmanı buluşturacak.

30 oturumdan oluşacak forum öncesi bir araya geldiğimiz ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin Somuncu, Türkiye’nin her yıl yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ettiğini hatırlatarak enerji faturalarının da artık büyük rakamlara ulaştığını anlatıyor. Dünyada fosil yakıtların yarattığı iklim değişikliğinin en büyük sorun olduğunu dile getiren Somuncu şunları söylüyor:

Türkiye’de yapılaşma ile binalarda fosil yakıt tüketiminin paralel biçimde artmasıyla, atmosfere salınan sera gazı oranı da yükselme gösteriyor. Binalar kaynaklı karbon emisyonu her yıl katlanarak artıyor.

AB’de enerji verimliliği politikalarını hızlandırdı. 1990-2019 arası binalarda enerji tüketimi yüzde 8 azalırken Türkiye’de yüzde 67 arttı. Bunun nedenleri çok açık: Birincisi binalarda enerji verimliliği politikaları terk edilmiş, ikincisi fosil yakıt bağımlılığı artmış ve üçüncüsü ise biyokütle enerjisi yok edilmiş.

Sıfır Enerjili Binalar; ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerjiyi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden binalar olarak tanımlanıyor.

Bu forumda sıfır enerjili binalara ulaşmanın nasıl olacağını konuşacağız. Forum, yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, havalandırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri, finans, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri gibi tüm ilgili disiplinler ve tedarikçiler ile karar alıcıları ortak bir platformda bir araya getirecek. Böylece Türkiye’nin zaten artık oluşmuş birikimi paylaşılacak.

YASEMİN SOMUNCU