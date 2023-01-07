Güneşin sofrasında Çav Bella

07 Ocak 2023 Cumartesi

Burhaniye’de Dr. Birgi Tuna’nın girişimiyle başlatılan ve Utku Erişik’le katıldığımız “Cumhuriyet Okurları” (CUMOK) toplantısına, tiyatroâşığı bir bozkır delikanlısıyla buluşmanın sevinci eklendi.

“Kapitalizmin beyin ölümü gerçekleşti. Vicdan ölümü çoktan gerçekleşmişti. Kapitalizm öldü ama gömen yok” diyerek yazıp oynadığı, günlük yaşamdan reklamlara, markalara, tüketim toplumuna kapitalist sisteme mizahi eleştiri İtiraz Ediyorum’la (tek kişilik gösteri) turnedeydi Müfit Can Saçıntı.

‘İLK AŞKI’ OYUNCULUK

Saçıntı, büyük aşkı tiyatrodan “peltekliği” nedeniyle vazgeçse de uzak duramadı.

1986’da Kartal Sanat İşliği yönetmeni İsmail Işılsoy’un Godot Geldi oyununda rol vermesiyle yeniden tutundu sevdasına.

1990’larda Olacak O Kadar (Levent Kırca)programının senaryo ekibinde yer aldı.

Güldüren Cazibe dizisinin senaryosuna, TV’lerde Aranan Adam şovuna imza attı.

Kuşatma Altında Aşk sinema oyunculuğunun ilk adımı oldu.

‘SENARYO HAYATIN İÇİNDEN OLMALI’

2000’lerde Emret Komutanım, Çocuklar Duymasın gibi dizilerin senarist ekibindeydi.

Biz Boşanıyoruz, Şöhretler Kebapçısı, Hayat Apartmanı, Arka Sıradakiler, Bana Bunlarla Gel, Zengin Kız Fakir Oğlan dizilerinin, Son ve Şeytan Bunun Neresinde (Yaşar Arak’la) filmlerinin senaryolarını daha önce tutulmuş dizilere, filmlere bakarak değil “hayata bakarak” yazdı.

Seksenler ve Doksanlar dizisinde (iki bölüm) yönetmenlik yapıp oynadı.

‘MANDIRA FİLOZOFU’

Çocuklar Duymasın’da oynadığı Mustafa Ali karakterinden yola çıkarak Mandıra Filozofu ve Mandıra Filozofu İstanbul filmlerini yönetti, başrollerini oynadı (senaryo Birol Güven).

İzleyeni tüketim toplumundan koparıp bir başka dünyanın, bir ütopyanın içine çektiği bu filmler sinemamızın klasikleri arasına girdi.

Yönetmen, senarist, oyuncu olarak Yengen ve Şengen, Yaşamak Güzel Şey, Babamın Ceketi filmlerine imza attı, Ya Ben Ölürsem filminde oynadı.

“Karamsarlık lükstür. Kötümserlik züppeliktir. Direnmek ve kazanmak zorundayız, kazanacağız” diyen Saçıntı, filmlerindeki felsefesiyle gönüllerde taht kurdu.

‘PARASIZ YAŞAMANIN SIRRI’

Senaryosunu yazıp oynadığı, Maskeler de Düşer filmi (YouTube), salgın döneminde dünyanın “self servis” çekilen ilk filmlerinden oldu.

Esprileriyle güncelin izini sürerken “parayı bulunca” çekeceği Parasız Yaşamanın Sırrı adlı film projesini -bir yapımcıya teslim olmamak için- romanlaştırmaya başlayan Saçıntı, komediyi sululuktan kurtarma, toplumsal tanıklığa adama çabasını vicdanlara seslenerek sürdürdü.

Yaşamı kucaklamak, her kötülüğe karşın dünyanın yaşanabilir olduğunu anımsatmak için “Gülmek devrimci eylemdir” düşüncesiyle yarattığı Lafını Esirgemeyenler adlı tek kişilik gösterisinde söz ve hiciv ustalarını anlatırken çağdaş bir meddah var etti.

‘İTİRAZ EDİYORUM’

“Yol gösterici değil anımsatıcı” olma kaygısı taşıyan Saçıntı “Hayallerinizden vazgeçmeyin” diyor İtiraz Ediyorum’da.

“Ben kapitalist sistemim/ Güzel çirkin ayırırım/ Güzellik, çok para olsun isterim./ ... Kaç para borcu olursa olsun/ Cüzdanında bir kartı mutlaka olsun./ ... Her şeyi paralı, biraz da pahalı, biraz da faiz olsun./ ... Eşşek gibi çalışsın, keriz gibi harcasın/ Olursa mezarda emekli olsun./ ... Ayakta uyusun, dilleri sussun/ Biraz da salak olsun.”

Ulusaldan evrensele uzanan iletisiyle sanki Şarlo, kapitalizme itiraz ediyor: “Umutsuzluğa kapılmayın. Üstümüze çöken bela, vahşi bir hırsın, insanlığın gelişmesinden korkanların duyduğu acının bir sonucudur... Siz insanlar... bu hayatı özgür ve güzel kılacak güce sizler sahipsiniz...”

Güneşin sofrasında Çav Bella söylemeye devam kardeşim.