Kitap ve sıkıntı

28 Kasım 2020 Cumartesi

Bir kitap kolayına gelmiyor elbette elimize. Yayınevlerinin depolarına, kitapçı raflarına, internet sitelerine, kargo paketine, dergilerin, gazetelerin, televizyonların, radyoların, sosyal medyanın tanıtım, değerlendirme sayfalarına kolayına girmiyor.

Yazmakla okuyana ulaşması, yazarla okur arasında çözülmesi gereken bin bir sorunu olan kitabın sıkıntı olmayan tek özelliği var: Konu.

Konu bulma sıkıntısı çeken yazarın vay haline! Bıraksın yazmayı!

Her yan, her an, dün-gelecek, eski-yeni, güzel-çirkin, doğru-yanlış, gerçek-düş öyle çok konu var ki...

Karantina TV’deki Fırçanın İzi Yazının Gücü programında (YouTube, Yön: Övünç Zaman) Nurdane Özdemir Sağkan’ın “Konularınızı nasıl buluyorsunuz” sorusu aklıma getirdi bunları.

Tonguç için

Örneğin Tonguç’a Kitap, bizi biz yapan bir değerimiz olan Tonguç’tan alınan ışık ya da onu ilk selamlama idi. Tonguç’un Kitapları (C. Atuf Kansu), Eğitimde İki Anıt: Yücel-Tonguç (S. Edip Balkır), Piramidin Tabanı (Hürrem Arman), Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, Bir Eğitim Devrimcisi: İsmail Hakkı Tonguç (Engin Tonguç), Tonguç Yolu (M. Başaran), Tonguç Işığı (Fikret Madaralı), Tonguç ve Enstitüleri (Pakize Türkoğlu), Tonguç Baba (Ahmet Köklügiller), Tonguç Baba/ Ülkeyi Kucaklayan Adam (Mehmet Cimi), Bir Aydınlanma Neferi Tonguç (Recai Şeyhoğlu-Bekir Yurdakul-Yörükhan Ünal), Tonguç’un Köy Öğretmeni, (Galip Candoğan), Tonguç’un Kır Çiçekleri (Galip Akın), Çeşitli Yönleriyle Tonguç (Haz. Mustafa Aydoğan), İsmail Hakkı Tonguç Sempozyum Bildirileri Kitabı (Haz. Kemal Kocabaş) onu ülkemiz insanına anlatan güzellikler sundu.

Yazacağını söylediği Tonguç’la ilgili romanı hakkındaki soruma Fakir Baykurt’un “Niye bekliyorsun ki? Sen de yaz. Birçok kişi yazsın. Keşke Tonguç için 100 roman yazılsa. Yeni şiirler, öyküler, yeni incelemeler yazılsa!” yanıtı bana yol gösterici oldu, Büyük Oğul Efsanesi’ni yazdım.

Enver Gökçe için

40 kuşağı şairlerinden Enver Gökçe hakkında, Enver Gökçe Üzerine (Haz. Özgen Seçkin-Metin Turan), Şiirimizin Işıklı Irmağı Enver Gökçe (Haz. Mehmet Özer) ve Berceste Mısraı Yazan Komünist: Enver Gökçe (Celil Denktaş) adlı kitaplar yayımlandı.

Hasan Hüseyin Yalvaç Zulme Direnenler/ Enver Gökçe Türküsü, Yalçın Duman Unutma Sen Şu Bitmeyen Kavgayı, ben de 40 Kuşağı Şairleri ile Enver Gökçe’yi bir kez daha selamladık son günlerde.

Fakir Baykurt için

8 ciltte özyaşamöyküsünü yazan Fakir Baykurt için Feridun Andaç Anadolu Aydınlanmacısı Fakir Baykurt, Birnur Şener Fakir’in Kıyısında, Fakir Baykurt’u Anarken, Hulki Cevizoğlu Eşekli Kütüphaneci, Gönül Pultar-Selim Sünter Kardeşim Yaralısın’ı yazdı.

Refet Özkan yeni çıkardığı Fakir-Refet Kitabı’nda birlikte savaşım verdikleri TÖS yıllarını aktarırken Hatice Eroğlu Akdoğan, Fakir Baykurt’un Kaleminin İzinde/Romancının Serüveni ile Baykurt’u bir kez daha geleceğe taşıyor. Ben de boynuma borç bildim Fakir’in romanını yazmayı.

İnsanın, insanlığın sorunları

Eğitim, sağlık, adalet başta olmak üzere yaşadıklarımızın her bir “an”ı konu.

Hele insanlığın yüzyıllardır sorun haline getirdiği ve çözemediği bir konu var ki mutlaka yazılmak zorunda: Kadın!

Kısacası özgürlük ve ölümsüzlük arayışı bitmez yazarın.

Konu bulmakta sıkıntı çekiyorum diyen yazar var mı hâlâ?