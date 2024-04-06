Kitap dünyamızın aydınlık yüzü: Ali Uğur

06 Nisan 2024 Cumartesi

1964’te, Sartre’ın beş kitabıyla yayına başlamış (Nobel Dizisi), yenilikleri, ilkleri, ilkeleriyle yayıncılığımızın anıtlarından biri olmuştu Cem Yayınevi. 1982’de kurucusu Oğuz Akkan’ın ölümünden sonra omuzladığı yayınevinin kültürümüze katkılarını yıllarca çoğaltarak bayrağı yükseklere taşıyan Ali Uğur’u, 4 Nisan günü kaybettik.



TANIŞMA

1987 başıydı. Cezaevinden çıkmıştım ve İstanbul’un yabancısıydım. Zaman zaman yazılarımı yayımlayan Günümüzde Kitaplar dergisinin yönetmeni Atilla Özkırımlı, Akademi Kitabevi’nden ödül alan Kardelen’i dosya halindeyken okudu ve sevdiğini, söyleyerek müjdeyi verdi: “Ali’yle konuştum, Cem Yayınevi’nde basılacak romanın.”



Mutluluğum, ertesi gün buluştuğumuz yayınevinde Ali Uğur’la tanışınca daha da çoğaldı. Mülkiyeli bir 68 Kuşağı delikanlısı idi tanıştığım.



Dosyamı dizgiye vermesi, göz atmam için dizilmiş kitabı bana vermesi, düzeltip götürmem, “Düzeltmenim olur musun” demesi ve “Evet”im, Kardelen’in basılması, ilk imza günlerim, ilk söyleşilerim, romanımın çok sevilip yeni basımlar yapması, yayınevinde editörlüğe başlamam, ikinci romanım Turnalar’ın basılması, yeni bir kimlik (yazarlık) yeni bir meslek (yayıncılık) kazanmam... Her şey birdenbire oldu.



Tüm bunları 1987’nin nisan-kasım ayları arasında yaşadım.



Yayıncılığı öğrenmeye başladım Ali ağabeyimden. Eşi Vildan, Levend Yılmaz, Mehmet Akgün, Özcan Karadaş, Elifan, Zeynep’le, dizgicilerle aile gibiydik yayınevinde.



Ali Uğur açmıştı bana yayıncılığın, yazarlığın yolunu ve onun sayesinde yaşamımın en büyük ödülünü aldım: Edebiyatımızın ustalarıyla dostluk.



YAYINEVİNİN KAPTANI

Hasan Ali Ediz, Nihal Yalaza Taluy, Adnan Cemgil, Nihal Yeğinobalı, Mehmet Özgül, Mete Ergin, Mazlum Beyhan gibi usta çevirmenlerin aslından tam çevirilerle sunduğu Dünya Klasikleri, Nobel Edebiyat, 20. Yüzyıl Klasikleri, Dünya Şiiri dizileri vardı yayınevinin. Genç yazarlara ve ilk kitaplara kucak açan, Türk yazarları, şiir, kültür, eğitim, sanat kitapları, ansiklopedi, sözlük, çocuk kitapları dizileriyle 1980’lerde, 1990’larda, 2000’lerde kültür yayıncılığının doruğuna çıkan yayınevinin kaptanlığında Ali Uğur vardı.



105 kitap yayımladığımız 1989’da Cem Yayınevi/ 25. Yıl kitabını çıkardık. Hepsiyle dost olduğum, şimdi aramızda olmayan Ahmed Arif, Talip Apaydın, Ülkü Ayvaz, Mehmet Başaran, Cengiz Bektaş, Erhan Bener, Muzaffer Buyrukçu, İsmail Cem, Demirtaş Ceyhun, Aziz Çalışlar, Arif Damar, Refik Durbaş, Ara Güler, Vedat Günyol, Alpay Kabacalı, Şükran Kurdakul, Aziz Nesin, Atilla Özkırımlı, Sennur Sezer, Vedat Türkali, Müzehher Vânû, Yaşar Kemal, Bekir Yıldız’ın ve dostluklarından kıvanç duyduğum Ataol Behramoğlu, Özdemir İnce, Zeynep Oral, Adnan Özyalçıner, Osman Şahin’in yazıları vardı bu kitapta.



DOST SÖYLEŞİLERİNİN EV SAHİBİ

Ali ağabeyimin örgütlediği Buhara, Gazeteciler Cemiyeti, Hacıbaba, Gölçek, Refik, Yakup, Galata lokantalarında öğle ya da akşam sofralarındaki söyleşilerle mutlu olduk yıllarca.

Kitap dünyamıza yıllarca Asım Bezirci’nin açıklayıcı notlarla hazırladığı Nâzım Hikmet’in Bütün Eserleri’ni (8 cilt), Nâzım Hikmet’le ilgili kitaplarını, Sabahattin Ali’nin bütün kitaplarını, Reşat Enis, Sabahattin Eyuboğlu, Azra Erhat, Vedat Türkali, Mustafa Akdağ, Bekir Yıldız, Atilla Özkırımlı, Muzaffer Buyrukçu, Demirtaş Ceyhun’un kitaplarını armağan eden, benimle birlikte Sunay Akın, Akgün Akova, Zeynep Aliye, Feridun Andaç, Ali Balkız, Ülkü Ayvaz, Nevra Bucak, Müslim Çelik, Mehmet Güler, Arife Kalender, İbrahim Oluklu, Ahmet Özer, Haşim Şahin, Ayfer Tunç gibi onlarca genç yazarı, şairi de edebiyatımıza kazandıran Cem Yayınevi’nin kaptanı Ali Uğur, bugün uğurlanıyor yaşamdan.

Kitap ve yayın dünyamız yastadır...

