Kitap dünyamızın aydınlık yüzü: Ali Uğur
1964’te, Sartre’ın beş kitabıyla yayına
başlamış (Nobel Dizisi), yenilikleri,
ilkleri, ilkeleriyle yayıncılığımızın
anıtlarından biri olmuştu Cem Yayınevi.
1982’de kurucusu Oğuz Akkan’ın
ölümünden sonra omuzladığı yayınevinin
kültürümüze katkılarını yıllarca çoğaltarak
bayrağı yükseklere taşıyan Ali Uğur’u, 4
Nisan günü kaybettik.
TANIŞMA
1987 başıydı. Cezaevinden çıkmıştım
ve İstanbul’un yabancısıydım. Zaman
zaman yazılarımı yayımlayan Günümüzde
Kitaplar dergisinin yönetmeni Atilla
Özkırımlı, Akademi Kitabevi’nden ödül
alan Kardelen’i dosya halindeyken okudu
ve sevdiğini, söyleyerek müjdeyi verdi:
“Ali’yle konuştum, Cem Yayınevi’nde
basılacak romanın.”
Mutluluğum, ertesi gün buluştuğumuz
yayınevinde Ali Uğur’la tanışınca daha
da çoğaldı. Mülkiyeli bir 68 Kuşağı
delikanlısı idi tanıştığım.
Dosyamı dizgiye vermesi, göz atmam
için dizilmiş kitabı bana vermesi,
düzeltip götürmem, “Düzeltmenim olur
musun” demesi ve “Evet”im, Kardelen’in
basılması, ilk imza günlerim, ilk
söyleşilerim, romanımın çok sevilip yeni
basımlar yapması, yayınevinde editörlüğe
başlamam, ikinci romanım Turnalar’ın
basılması, yeni bir kimlik (yazarlık) yeni
bir meslek (yayıncılık) kazanmam... Her
şey birdenbire oldu.
Tüm bunları 1987’nin nisan-kasım
ayları arasında yaşadım.
Yayıncılığı öğrenmeye başladım Ali
ağabeyimden. Eşi Vildan, Levend
Yılmaz, Mehmet Akgün, Özcan
Karadaş, Elifan, Zeynep’le, dizgicilerle
aile gibiydik yayınevinde.
Ali Uğur açmıştı bana yayıncılığın,
yazarlığın yolunu ve onun sayesinde
yaşamımın en büyük ödülünü aldım:
Edebiyatımızın ustalarıyla dostluk.
YAYINEVİNİN KAPTANI
Hasan Ali Ediz, Nihal Yalaza Taluy,
Adnan Cemgil, Nihal Yeğinobalı,
Mehmet Özgül, Mete Ergin, Mazlum
Beyhan gibi usta çevirmenlerin aslından
tam çevirilerle sunduğu Dünya Klasikleri,
Nobel Edebiyat, 20. Yüzyıl Klasikleri,
Dünya Şiiri dizileri vardı yayınevinin.
Genç yazarlara ve ilk kitaplara
kucak açan, Türk yazarları, şiir, kültür,
eğitim, sanat kitapları, ansiklopedi,
sözlük, çocuk kitapları dizileriyle
1980’lerde, 1990’larda, 2000’lerde kültür
yayıncılığının doruğuna çıkan yayınevinin
kaptanlığında Ali Uğur vardı.
105 kitap yayımladığımız 1989’da Cem
Yayınevi/ 25. Yıl kitabını çıkardık. Hepsiyle
dost olduğum, şimdi aramızda olmayan
Ahmed Arif, Talip Apaydın, Ülkü Ayvaz,
Mehmet Başaran, Cengiz Bektaş,
Erhan Bener, Muzaffer Buyrukçu,
İsmail Cem, Demirtaş Ceyhun, Aziz
Çalışlar, Arif Damar, Refik Durbaş, Ara
Güler, Vedat Günyol, Alpay Kabacalı,
Şükran Kurdakul, Aziz Nesin, Atilla
Özkırımlı, Sennur Sezer, Vedat Türkali,
Müzehher Vânû, Yaşar Kemal, Bekir
Yıldız’ın ve dostluklarından kıvanç
duyduğum Ataol Behramoğlu, Özdemir
İnce, Zeynep Oral, Adnan Özyalçıner,
Osman Şahin’in yazıları vardı bu kitapta.
DOST SÖYLEŞİLERİNİN EV SAHİBİ
Ali ağabeyimin örgütlediği Buhara, Gazeteciler Cemiyeti, Hacıbaba, Gölçek, Refik, Yakup, Galata lokantalarında öğle ya da akşam sofralarındaki söyleşilerle mutlu olduk yıllarca.
Kitap dünyamıza yıllarca Asım Bezirci’nin açıklayıcı notlarla hazırladığı Nâzım Hikmet’in Bütün Eserleri’ni (8 cilt), Nâzım Hikmet’le ilgili kitaplarını, Sabahattin Ali’nin bütün kitaplarını, Reşat Enis, Sabahattin Eyuboğlu, Azra Erhat, Vedat Türkali, Mustafa Akdağ, Bekir Yıldız, Atilla Özkırımlı, Muzaffer Buyrukçu, Demirtaş Ceyhun’un kitaplarını armağan eden, benimle birlikte Sunay Akın, Akgün Akova, Zeynep Aliye, Feridun Andaç, Ali Balkız, Ülkü Ayvaz, Nevra Bucak, Müslim Çelik, Mehmet Güler, Arife Kalender, İbrahim Oluklu, Ahmet Özer, Haşim Şahin, Ayfer Tunç gibi onlarca genç yazarı, şairi de edebiyatımıza kazandıran Cem Yayınevi’nin kaptanı Ali Uğur, bugün uğurlanıyor yaşamdan.
Kitap ve yayın dünyamız yastadır...
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