Ekonomik çöküşün ana suçlularını buldum...

24 Ağustos 2023 Perşembe

Pişkinliğin çifte kavrulmuşu. Tabii ki Saray’dan bahsediyorum. “Memurlarımıza zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” sözleriyle toplumun özellikle artık hiçbir yerde çalışmayan ve aldığı üç kuruşla hayatlarının kâbusunu yaşayan emeklileri anımsadı.

En düşük memur maaşını 22 bin TL’nin üzerine çıkartırken emeklileri, toplumun en itilmiş kakılmışları durumuna indirgeyen sanki Saray ve politikaları değilmiş gibi.

VUR ENSESİNE...

Emeklilerin önemli bir çoğunluğu toplumun en örgütsüz, dağınık, vur ensesine al ağzındaki lokmayı durumundaki kesimi. İktidarın imanına kalmış, Saray’ın ağzının içine bakan, kurtar bizi durumunda bırakılmışlar. İşleri tıkırında olan kesimlerini ve tabii EYT’lileri, genç emekli olarak çalışanları kastetmiyorum. Gerçi emeklilik maaş+asgari ücret civarında ve üstünde bir toplam gelirin hayatı sürdürmek için ne gibi bir anlamı olacağını da sorabiliriz...

Koskoca sıfır. Toplumun büyük kesimi bu noktaya indirgendi.

Örgütsüz güç, en çok dayağı yer.

Muhalif partiler de seyreder.

Seyretmekle kalmaz, iktidarın işini kolaylaştırır. Çünkü onlar da örgütsüzdür, ne yapacaklarını bilecek durumda değiller.

Bir yandaş, emeklileri toptan Saray’ın destekçisi ilan etti ve bir duygusal kopuş yaşadıklarından bahsetti. Yüzde kaçı destekçidir, bilmiyoruz.

DIŞ GÜÇLER DEVREDE

Pişkinlik dedik ya, Erdoğan bir işadamları toplantısında yaşadığımız ekonomik çöküş için “Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünü” dedi.

İçerik yok, başka açıklama da! Acaba kimleri kastetti? Toplantıda bulunan müteahhitler olabilir mi? Dışarıda kazandıkları milyar dolarları Türkiye’ye getirmeyerek ekonomik krizin parçası olduklarını mı kastetti?

Yok yok, acaba ülkeyi yöneten ekonomi ile ilgili atadıklarının Saray’a bir kumpas kurduğu gibi tuzak kokusu almış olabilir mi?

Veya dış güçler?

Ekonomi-maliye bakanlarının aman dolar lütfen diye kapılarını aşındırdıkları Londra ve New York gibi dünya finans merkezlerini mi kastetti?

Evet orada bir siyasi oyun olabilir: O kadar yatırıma çağırılmalarına rağmen Türkiye’ye bir türlü gelmeyerek ülkeyi ekonomik olarak çökertme politikası izliyor olabilirler.

Evet bu akla çok yatkın! Siz dünyanın dört bir köşesine koşun yatırım yapın ama karadan, havadan, denizden Türkiye’yi es geçin! Bir türlü yatırıma gelmeyin!

Bunca çağrıya rağmen!

Bu bir siyasi ayak oyunu olabilir ancak.

YOKSA GAMLI BAYKUŞLAR MI ÇÖKERTTİ

Bir de tabii ki ortada fol yok yumurta yokken durmadan ekonomik çöküntü çığırtkanlığı yaparak üreticiyi, satıcıyı ve milleti buna inandıran, benzin zamlarını, üretici zamlarını, dolayısıyla da süpermarket zamlarını hiç yokken kışkırtan şom ağızlı muhalifler, ekonominin e’sini bilmedikleri halde çöküş ve pahalılık yorumları yapanlar, pazarda fiyatları görünce öldük bittik diye bağıran laik teyzeler...

Hepsi bu siyasi oyunun içinde...

Aslında bu büyük siyasi oyun, ülkenin en büyük ekonomistini salt açığa düşürmek, ekonomist olmadığını göstermek için...

Cezasını çeken de biziz...

Yoksa ekonomi tıkırında... Timur Selçuk’un dediği gibi: Kulakları çınlasın!