Orhan Bursalı
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1.5 milyarlık İslam dünyası ve minicik Filistin

09 Mayıs 2024 Perşembe

Hiç unutmam, HaberTürk’te program yaptığımız günlerden birince Erdoğan’ın İslam ülkeleri üzerindeki etkileri tartışılmış ve iktidar yandaşları bol bol Müslüman ülkelerin birliğinden falan bahsetmişlerdi. Şüpheniz yine Filistin gündemdeydi. İslam ülkelerinin parçalanmışlığı ve Filistinlilerin yalnızlığı-dramı.

Yandaşlar ümmet ümmet diye parçalanmıştı. Bugün iktidardan uzaklaşan tartışmacı kulağıma eğilmiş “Biz de bu ümmetin bir parçasıyız” demişti.

Milletler, ulus devletler ve çıkarlar çağında ne ümmeti? Müslümanların da birbiriyle kanlı düşmanlar olduğu geçmişte ve günümüzde...

DONMUŞ YÜREKLER

Gazze yerle bir. İsrail kasapları, yüreklerinde tek bir insanı kıpırdama olmadan, vahşetlerinin çağrısına doludizgin gidiyorlar. Adeta Almanların kendilerine uyguladığı soykırımın intikamını, bugünün modern soykırım yöntemleriyle Filistinlilerden alıyorlar. Adeta soykırım öyle yapılmaz böyle yapılır dercesine...

İsrail katliamlarını pohpohlandığı için sürdürüyor... Almanlar arkasında (silah da veriyorlar mı?), İngiltere, İsrail’de atom bombası üretim tesislerini kuran Fransa, yani tanıdık emperyalistlerin yedi düveli, katliamın destekçisi.

Şüphesiz soykırımın en büyük paydaşı ABD. Her türlü silahla, büyük bir koruma ile İsrail’in arkasında. Şimdi duyuyoruz ki soykırımınız Refah’ta sürdürmek için harekete geçeceğini belli ettiği için Yahudiyim diyen Biden çok daha ağır silahları teslim etmeyi durdurmuş.

VİCDAN PATLAMASI

Amerikan üniversiteleri tıpkı 1968 Vietnam Savaşı’nı protesto eylemlerine sahne oluyor: Soykırımı ve vahşeti durdurun! Ünivesite yönetimleri polisi öğrencilerin üzerine salıyor. Amerikan gençliğinin vicdanı katliamlar karşısında patladı ama bunun esintilerinin bile Avrupa üniversitelerine düştüğünü görmüyoruz. Fransa ve İngiltere’de şüphesiz göstericiler alanlara döküldü. Ama kendi hükümetleri üzerindeki, “İsrail’e desteğini çek ve vahşeti durdur” talebi zafiyetini sürdürüyor.

PEKİ 1.5 MİLYARLIK ARAP ÜLKELERİ

İsrail’le iş kotaran krallıklar, prenslikler... İsrail’e bu vahşeti durduruncaya kadar seninle tüm ilişkileri kesiyorum bile diyemeyen sözde ümmet!

Seyrediyorlar. Filistinlilerin Müslüman olması bile gerekmiyor karşı çıkmak için. Yanı başında bir soykırım var, insancıklar yerle bir, çocuklar hedef alınıyor, kökleri kurutuluyor, doğurmasınlar diye kadınlar öldürülüyor...

Hepsi seyirci... Şu Filistin konusu da başımıza bela temizlesinler de bu iş bitsin beklentisi içindeler adeta.

İSRAİL YAPAY ZEKA İLE ÖLDÜRÜYOR

Amerikan gazetelerinde bir analiz, yapay zekânın Gazze’deki katliamda İsrail tarafından adeta bir ölüm makinesi olarak kullanılmaya başlandığını gösteriyor. İsrail saptadığı kişileri bugüne kadar hedef yaparak tek tek öldürme politikasına şimdi yapay zekayı kattı. Gazze’de Filistin’de yaşayan herkesi izlemeye alarak kimlerin kimlerle ne tür ve ne sıklıkla ilişki içinde girdiğini saptıyor ve muhtemel önderleri veya savaşçıları vb. hedefleyerek toplu katliamlara girişebiliyor

Yapay zekânın savaş alanında böylesine kullanılmaya başlanması, İsrail’in soykırım politikasını “zenginleştiren” yeni bir araç...


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