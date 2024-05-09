1.5 milyarlık İslam dünyası ve minicik Filistin
Hiç unutmam, HaberTürk’te
program yaptığımız günlerden
birince Erdoğan’ın İslam ülkeleri
üzerindeki etkileri tartışılmış ve iktidar
yandaşları bol bol Müslüman ülkelerin
birliğinden falan bahsetmişlerdi.
Şüpheniz yine Filistin gündemdeydi.
İslam ülkelerinin parçalanmışlığı ve
Filistinlilerin yalnızlığı-dramı.
Yandaşlar ümmet ümmet diye
parçalanmıştı. Bugün iktidardan uzaklaşan
tartışmacı kulağıma eğilmiş “Biz de bu
ümmetin bir parçasıyız” demişti.
Milletler, ulus devletler ve çıkarlar
çağında ne ümmeti? Müslümanların da
birbiriyle kanlı düşmanlar olduğu geçmişte
ve günümüzde...
DONMUŞ YÜREKLER
Gazze yerle bir. İsrail kasapları,
yüreklerinde tek bir insanı kıpırdama
olmadan, vahşetlerinin çağrısına
doludizgin gidiyorlar. Adeta Almanların
kendilerine uyguladığı soykırımın
intikamını, bugünün modern soykırım
yöntemleriyle Filistinlilerden alıyorlar.
Adeta soykırım öyle yapılmaz böyle yapılır
dercesine...
İsrail katliamlarını pohpohlandığı için
sürdürüyor... Almanlar arkasında (silah
da veriyorlar mı?), İngiltere, İsrail’de atom
bombası üretim tesislerini kuran Fransa,
yani tanıdık emperyalistlerin yedi düveli,
katliamın destekçisi.
Şüphesiz soykırımın en büyük paydaşı
ABD. Her türlü silahla, büyük bir koruma
ile İsrail’in arkasında. Şimdi duyuyoruz
ki soykırımınız Refah’ta sürdürmek için
harekete geçeceğini belli ettiği için
Yahudiyim diyen Biden çok daha ağır
silahları teslim etmeyi durdurmuş.
VİCDAN PATLAMASI
Amerikan üniversiteleri tıpkı 1968
Vietnam Savaşı’nı protesto eylemlerine
sahne oluyor: Soykırımı ve vahşeti
durdurun! Ünivesite yönetimleri polisi
öğrencilerin üzerine salıyor. Amerikan
gençliğinin vicdanı katliamlar karşısında
patladı ama bunun esintilerinin bile Avrupa
üniversitelerine düştüğünü görmüyoruz.
Fransa ve İngiltere’de şüphesiz göstericiler
alanlara döküldü. Ama kendi hükümetleri
üzerindeki, “İsrail’e desteğini çek ve
vahşeti durdur” talebi zafiyetini sürdürüyor.
PEKİ 1.5 MİLYARLIK ARAP ÜLKELERİ
İsrail’le iş kotaran krallıklar, prenslikler...
İsrail’e bu vahşeti durduruncaya kadar
seninle tüm ilişkileri kesiyorum bile
diyemeyen sözde ümmet!
Seyrediyorlar. Filistinlilerin Müslüman
olması bile gerekmiyor karşı çıkmak için. Yanı
başında bir soykırım var, insancıklar yerle bir,
çocuklar hedef alınıyor, kökleri kurutuluyor,
doğurmasınlar diye kadınlar öldürülüyor...
Hepsi seyirci... Şu Filistin konusu da
başımıza bela temizlesinler de bu iş bitsin
beklentisi içindeler adeta.
İSRAİL YAPAY ZEKA İLE ÖLDÜRÜYOR
Amerikan gazetelerinde bir analiz,
yapay zekânın Gazze’deki katliamda
İsrail tarafından adeta bir ölüm makinesi
olarak kullanılmaya başlandığını
gösteriyor. İsrail saptadığı kişileri bugüne
kadar hedef yaparak tek tek öldürme
politikasına şimdi yapay zekayı kattı.
Gazze’de Filistin’de yaşayan herkesi
izlemeye alarak kimlerin kimlerle ne tür ve
ne sıklıkla ilişki içinde girdiğini saptıyor ve
muhtemel önderleri veya savaşçıları vb.
hedefleyerek toplu katliamlara girişebiliyor
Yapay zekânın savaş alanında böylesine
kullanılmaya başlanması, İsrail’in soykırım
politikasını “zenginleştiren” yeni bir araç...
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