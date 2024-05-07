100 yıl, henüz genç bir gazete

07 Mayıs 2024 Salı

İnsan ömrü ile kıyaslamanın anlamı yok Cumhuriyet’i. İnsan ömrü 100’ü geçince veya yüze dayanınca hâlâ haber oluyor: Bu kadar uzun yaşamanın sırrı ne anlatır mısın?



Oysa ki insanlık bir bütün, yaşayan bir organizma, bir uzun yaşam zinciri.



İnsancıklar ise durmadan mucize bir hayatın peşinden koşuyor.

İnsanlar bu zincirin devamı için görevlerini yerine getiriyorlar, ölüyorlar ama zinciri yaşatıyorlar.

Mucize, insanlığın yaşıyor olması.

Cumhuriyet bir canlı varlık. Çoğu kurum ve kurumsal yapılar gibi.

Bunca nesil, insanlar, Cumhuriyetçiler, okurlar durmadan ona can verdiler. Başta Atatürk, Nadi ailesi.... Cumhuriyet’in tarihsel varlığı ve yürüdüğü gelecek ile kendini özdeşleştiren Cumhuriyetçilerin omuz, hayat vermesiyle, yazarlarıyla, aydınlarıyla, gönüldaşlarıyla, tabii ki okurlarıyla, bugüne 100 yaşına dayandı. Pek çoğumuz öldü, yenileri geldi.

Burada 100 yıllık tarihinde yaşadıklarına bakılacak olursa, Cumhuriyet’inki de bir mucize sanki.

Şüphesiz 100 yıllık hayatta yaşanan çok şey var, insan gibi, insanlık gibi. Yarası, beresi, hastalığı, sorunları...

Bunlar aşılıyor, tarihi sırtlayarak ve geleceği kucaklayarak.

Şimdi yeni bir yüzyıla yelken açılıyor.

DÖNEM DEĞİŞİYOR

Yeni yüzyıl, geçmişin yüzyılı olmayacak.

Bugünün Cumhuriyet’i, artık dünkü Cumhuriyet olmadığı gibi, yarının, gelecek 10 yılın 20 yılın Cumhuriyet’i de olmayacak.

Çağla birlikte zarf değişiyor.

Ama zarfın üzerinde Cumhuriyet hep parlayacak. İçerik çağa uyacak, teknik ve bilim yeni iletişim kanallarıyla Cumhuriyet’i dalgalandıracak.

Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti ile özdeş bir tarihsel güce, içeriğe göreve sahip. Ülkenin güçlü bir temele sahip olduğu gerçeğini gördük ve görüyoruz.

Fakat artık yeni ile yürünerek varolunabilecek bir çağa girdik.

Cumhuriyet artık kurumsal bir yapı. İnsanlar ölür ama iyi kurgulanmış ve sağlam temellere sahip bu yapılar yaşar ve yaşatılır.

İkinci yüzyıl Cumhuriyetin yeni gençliğinin filiz süreceği, sürmesi gerektiği bir dönem olacak.

Cumhuriyet genç bir gazete.

Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti gibi.

Birlikte yürüyecekleri daha nice yüzyılları olması dileğiyle...

