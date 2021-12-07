Allah Allah! Gel de inan...

07 Aralık 2021 Salı

Hürriyet (3 Aralık 2021) gazetesinde, ekonomide yol haritasını anlatan AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Çin de böyle büyüdü!” dediğini okuduğum zaman, ister inanın ister inanmayın, şallak mallak oldum. İnsanın insana, köyün köye benzemediği bir dünyada Türkiye’nin Çin’e benzeyerek büyüyeceğine inanmak kafa yapıma ters geldi. Aslına bakarsanız, huy icabı olacak, bir ülkenin başka bir ülkeye örnek olabileceğine hiç inanmadım. Arap Baharı döneminde, Arap ülkelerinin Türkiye’yi örnek alarak laikleşeceğini iddia eden yerli ve ecnebi kıt akıllılarla dalgamı geçtim. Ta 1930’larda Arap devrimcileri laikleşen Türkiye’ye küsmüşlerdi. Arap Baharı döneminde İngiltere’den Tunus’a dönen Gannuşi laik Türkiye’yi örnek almayacaklarını ilan etmişti.

Öğrenciliğimde iyi niyetli öğretmenler her başarının itici gücünün “çalışma” olduğunu söyledikleri zaman kahkahayla gülmek isterdim: Çalışmaya çok istekli ama ana babası ve dört kardeşiyle tek odalı bir evde oturan bir zavallı öğrencinin nasıl çalışabileceğini öğretmene sormak isterdim ama soramazdım.

Erdoğan’ın Allahsız, peygambersiz “Kızıl Çin”i örnek alması çok ilginçti; ama nasıl olacaktı bu iş? Su ayrı, hava ayrı, toprak ayrı, tarih ayrı, coğrafya ayrı, insan ayrı... Türkiye elhamdülillah (Tanrı’ya şükürler olsun) Müslüman! Çin’de ise işler karışık: Folklorik dinlere (Taoculuk, Budizm gibi) ait tapınakları var ama Allahları ve peygamberleri yok. Nüfusun ancak yüzde 2.3’ü mazbut Hıristiyan. Müslüman Uygur Özerk Bölgesi dışında, kuşkusuz, birkaç bin ya da milyon Müslüman da vardır.

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AKP Genel Başkanı “Ekonominin dört sacayağı bulunuyor. Bunlar enflasyon, ihracat, faiz ve üretim. (…) Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız” (Hürriyet, 3 Aralık 2021) buyurmakta. Bunu başarmak için altı aylık bir süreç öngörüyorlarmış ve altı ay sonra meyvesini yiyeceklermş... Şimdiden afiyet olsun!

Amma velakin, çok geçmişte Hun beylerini güzel prensesleriye yoldan çıkaran Çin bugünlere başka bir yoldan geldi: Övünmek gibi olmasın ama bizim kuşak, Doğu Perinçek kadar olmasa da, Çin’in işlerini az biraz bilir. Sun Yat-Sen’i, Kuomintag’ı, Yoldaş Mao’yu falan... Çin Cumhuriyeti 1 Ocak 1912’de kuruldu. Halk Kurtuluş Ordusu ile iç savaşı kazanan Mao Zedung yönetimindeki Çin Komünist Partisi 21 Eylül 1949 günü Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurdu. Çin’i 70 yıldır tek parti, Çin Komünist Partisi yönetiyor. Bu 70 yıllık dönemi anlatmak için bu köşede en azından 100 yazı yazmam gerekir.

R.T. Erdoğan Çin’i taklit etmeye karar verdiğine göre AKP’yi komünistleştirmesi ve AKP dışında bütün siyasal partileri kapatması şart. Bu süreci anlatmak için de en azından 15-20 yazı yazmak gerekir. 2022 yılında Kış Olimpiyat Oyunları’nı düzenleyecek olan Çin’e özenip onun 70 yılda ulaştığı yere altı ayda ulaşacağını hayal eden R.T. Erdoğan’a Allah kolaylık versin.

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Ben fakir zihinsel karın ağrısından kıvranırken Aydınlık gazetesinin “Türk mucizesini yaratacak model” manşetini görünce şıp diye ferahladım. “Kul sıkışmadıkça Hızır yetişmez” imiş... İmdadıma Doğu yoldaşın gazetesi Aydınlık yetişti. İki yıl kadar yazı yazdığım gazete 4 Aralık 2021 günkü “Türk mucizesini yaratacak model” manşetiyle ferahlattı beni. Manşetin altındaki iki satır şöyle: “Ekonomide kurtuluş ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin’e gönderme yapması dikkat çekti. Bugün ‘Çin Mucizesi’ olarak adlandırılan model, Atatürk döneminde kurulan devletçi, kamucu, halkçı anlayışın benzeri.”

Ömür boyu böyle bir ekonomi düzeni hayal eden ben fakirin nasıl mutlu olduğunu hayal gücünüze bırakıyorum... Bırakıyorum da bu nasıl iş? Çin modeli, Atatürk modelinin (1920-1930’lar) taklidi imiş. Mümkündür! Çin’de Atatürk’ün okullarda okutulduğunu biliriz...

Kaderin şu cilvesine bakın ki hayat boyu Atatürk düzeninden nefret eden Erdoğan bir kez daha onun karşısına çıkıyor. Daha öncesini bir yana bırakalım, yirmi yıllık saltanatın boyunca o düzenin ürünü fabrikaları, kombinaları, rafinerileri, limanları, kurum ve kuruluşları peşkeş çekercesine satıp savacaksın, sana kalan akıl ürünü mirası hovardaca yabana, haramzadelere yedireceksin... Veee örnek aldığın Çin’de Atatürk modelini bulacaksın. Hay Allah!

Ellelem (sanırım, anlaşılan, demek ki) bu yazı burada bitmeyecek...