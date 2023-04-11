Ayıptır ayıp!

11 Nisan 2023 Salı

Sözcü gazetesinin birinci sayfasına bayılıyorum. 4 Nisan 2023 tarihli sayı da bir harika, aliyülâlâ... Sayfanın ortasında R.T. Erdoğan’ın bir feodal (derebeyi) gibi çocuk milletine para dağıtan fotoğrafı... “ENFLASYON ERDOĞAN’IN ELİNDE” manşetinin üstünde “Çocuklara dağıttığı harçlık miktarını iki katına çıkardı” yazısı. Altında ise “Paramızın alım gücünün düştüğünün ‘Ben ekonomistim’ diyen Erdoğan da farkında... Verdiği 100 liralık harçlıkları 200’e yükseltti.”

Kadrajın içinde Erdoğan ve bir daire içine alınmış eli ve 1 cm yukarıda “200 liracıkları çocuklara böyle verdi” açıklaması. Ve fotoğrafın altında altyazı olarak: “İSTANBUL BAĞCILAR’DA 1 DESTE 200’LÜK DAĞITTI. Önceki gün Bağcılar’da miting düzenleyen Erdoğan, daha sonra çocuklara 200’er lira dağıttı. Bir yetişkin de yanına yaklaşınca Erdoğan, ‘Dur, ayıp ayıp’ diyerek tepki gösterdi.”

Birkaç yüz sayfalık romana ve ekonomi kitabına bedel bir birinci sayfa. Edebiyat kuramlarıyla da uğraşan bir yazar ve gazeteci olarak birinci sayfanın yapımcısı editörü kutlarım. Bana, sayfanın sağ yanındaki liste ile de ilham verdi.

Bir toprak ağası gibi para dağıtan kişi kendisine el uzatan garibanı ayıplamakta. Dünyanın neresinde ve demokratik bir ülkede devlet başkanı çocuklara para dağıtır? Ayıp değil mi? Sözcü gazetesinin birinci sayfasını hazırlayan kişi R.T. Erdoğan’ın 17 ayıp işini sıraladıktan sonra, şunları yazmak gereğini görmüş:

“Daha önce meydanlarda elinizde Kuran sallayarak siyaset yapmıştınız... Şimdi kalkmış miting meydanlarında seccadeyi sallayarak siyaset yapıyorsunuz... AYIPTIR, GÜNAHTIR... SECCADE SİZİN YAPTIKLARINIZI ÖRTEMEZ.

Bu yazının altında yer alan “Atatürk diyor ki” alıntısı, seccadeyi putlaştırıp tapan, Atatürk’ün işaret ettiği güruha layık oldukları cevabı veriyor:

“Bizi yanlış yola sevk eden kötülükler biliniz ki çoğunlukla din perdesine bürünmüşler, saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aldatagelmişlerdir. Milleti mahveden, esir eden, harap eden kötülükler hep din kisvesi altındaki küfür ve melanetten gelmiştir.”

Din ve devlet birbirine benzer. İkisi de eyleme geçmedikçe ne iyidir ne de kötüdür. Din adamı (hoca, imam, haham, rahip, papaz...) ve sürücü (şoför, pilot, vb.) işe karışmadıkça... Din adamı iyi ise din iyidir, sürücü iyi ise taşıt insanın işine yarar. Yeteneksiz, kültürsüz, bilgisiz, dünya nimetlerine meftun, iktidar uşağı ve diktatör ruhlu din adamları kusur ve günahlarını dine fatura ederek siyasetin emrine girerler; siyasetçinin ve özellikle de iktidarın uşaklığını yaparak dinlerine ve Tanrı’ya ihanet ederler. Dinsel açıdan değersiz bir bez parçasını kutsallaştırarak toplumsal barışı sabote ederler.

AKP, bu türden din adamlarını emir eri gibi kullanmaktadır. Ama bu yeteneksiz kitle, Sözcü gazetesinin sıraladığı AKP ve başyücenin hanesine yazdığı ayıplar için hiçbir şey yapamaz:

“Oslo’da PKK ile görüştünüz + Habur’da çadır mahkemesi kurup PKK’li hainleri serbest bıraktınız + Açılımda kışladan Türk bayrağının indirilmesine göz yumdunuz + Devlet kurumlarından TC’yi kaldırdınız + FETÖ’yle omuz omuza verip paşalara kumpas kurdunuz + FETÖ’ye her istediğini verdiniz sonra da ‘Allah affetsin’ dediniz + Tarikat yurtlarında çocuk tecavüzlerine göz yumdunuz + ‘Esad’ı yıkacağız’ dediniz, şimdi görüşmek için kapısını çaldınız + Yanlış politika yüzünden 5 milyon Suriyeliyi ülkeye doldurdunuz + Devletin bütün ihalelerini yandaşlara verip hepsini AKP zengini yaptınız + İmar barışıyla çürük binalara tapu verdiniz, insanları enkaza gömdünüz + ‘Çürük’ raporu aldırarak kendi çocuklarınızı askerden kurtardınız + Camilerde siyaset yaptınız, davetlilere pasta kestiniz + AKP mitinglerinde anlı şanlı Türk bayrağının üzerine oturdunuz + Yunan, Ege’de bize ait olan adalara asker ve silah çıkardı, ses çıkarmadınız + ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ dediniz hayat pahalılığını patlattınız + Milyonları pazardan atık toplar hale getirdiniz.

Daha önce meydanlarda elinizde Kuran sallayarak siyaset yapmıştınız... Şimdi kalkmış miting meydanlarında seccadeyi sallayarak siyaset yapıyorsunuz... AYIPTIR, GÜNAHTIR... SECCADE SİZİN YAPTIKLARINIZI ÖRTEMEZ.”