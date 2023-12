05 Aralık 2023 Salı

Serdar Akinan ile Hayri Demir’in ortak yazdıkları Kartal İmam Hatipliler “Harika İşler Şatosu” (Kırmızı Kedi Yayınları, 2023) kitabı okuyunca AKP’nin ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmayı göze aldığını iyice anladım. AKP bırakmak istese bile yarattığı Homo Haramikus buna razı olmayacaktır.



2015 yılında İmam Hatip Saltanatı ve İmamokrasi (Tekin Yayınları) adlı kitabımı yayımladım; kitapta 2003 yılından itibaren AKP eleştirileri yer almakta; 2 Ocak 2003 tarihli yazınının adı “Milli Eğitim Bakanının Dikkatine: İmam Hatip Tuzağı” ama Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden haberim bile yokmuş. Bu ayıp yeter bana!



Bilal Erdoğan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1999 Mezuniyet Yıllığı’na “Hayırlısı bu ya bir gün güçlerimizi birleştirip Türkiye’nin Voltran’ını oluştururuz” cümlesini yazmış. Voltran’ın da ne olduğunu bilmiyorum. Cehalet başa bela! Vikipedia’ya baktım, şöyle:

“Voltran oluşturmak ne anlama gelir? Voltran oluşturmak, bu beş aslanın bir araya gelerek büyük bir robot oluşturması anlamına gelmektedir. Bu sayede aslanlar çok daha güçlü bir yapı haline gelebilmektedirler. Çok daha güçlü düşmanlara karşı kolaylıkla savaşabilmektedirler.”



Bu Bilal de hiç boş değil, babasının yerine geçebilir. Bizden izin alacak değil ya!

Bu girişten sonra neredeyse on gündür yazı ilerlemedi. Sorunun neresinden tutacağımı bilemedim. Dünyanın her ülkesinde bir mesleğe kaynaklık eden üniversiteler vardır. Örneğin Paris’in Ulm Sokağı’ndaki Yüksek Öğretmen Okulu (École Normale Supérieure) çok önemlidir. Her dalda dünyaca ünlü bilimciler, filozof ve yazarlar (Samuel Beckett, Louis Althusser, Jacques Derrida, Paul Selan) hocalık yaparlar. Dünya çapında yüzlerce mezunu (Eski Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou, Jean-Paul Sartre, Paul Nizan, Simon de Beauvoir) var...



Kitabın arka kapağındaki tanıtım yazısını okuyalım:

[Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında kilit noktalara getirilenlerin Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olması, üstüne bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu N. Bilal Erdoğan ile aynı okulda veya sınıfta okumaları, bu insanları gerçekten ayrıcalıklı mı kıldı?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, kendi aralarında verdikleri isimle “Harika İşler Şatosu”, “Yeni Türkiye’nin” seçkinler okulu mu oldu?

Gerçekten de Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları, kamuoyuna bölük pörçük yansıdığı gibi kilit noktalara getirilen, kurdukları şirketlerle dev ihaleleri alan ve milyonlarca dolar para kazanan AKP’lilerin seçkin çocukları mı?

Bu seçkinler, aslında örtülü bir yapının üyeleri mi?]



Bu soruların tamamına “Evet!” demek zorundayız.

Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları arasında bilimci, yazar, ülke ve dünya çapında akademisyen yok. THY, TRT gibi devlet çiftliklerine çökmüşler; reklam, tanıtım, medya, film, dizi, konser, basım ve kırtasiye gibi, gayrimenkul ve inşaat işleri gibi ballı çanakların başına hörelenmişler. Ama aralarından nazar boncuğu olacak bir din uleması çıkmamış. Aralarında belediyenin suyunu belediyeye satan Zirve Gıda gibi şirketi olanlar var. İBB’ye ait Hamidiye suyu... Satış günümüzde de devam etmiyordur inşallah!



Bitirirken: Kitabın girişindeki alıntı cümlelerden biri Tayfun Atay’a ait: “Dün, imam hatipli olunduğunda ayrımcılığa maruz kalınmaktaydı. Bugün, imam hatipli olunduğunda ayrıcalığa mazhar olunmakta.” (s.7)

O “Dün”de ben de yaşadım ama imam hatiplilerin ayrımcılığa uğradıklarına tanık olmadım. “Dün” Cumhuriyet düşmanlığına ödül verilmiyordu.