‘Manevi yeterlilik’ demek ne demek?
4 Mayıs 2024 tarihli Cumhuriyet
gazetesinden (s.4)
aktarıyorum: Edinilen bilgilere
göre yeni ÖMY kapsamında bakanlık
Milli Eğitim Akademisi’ni kurmayı
hedeflerken “öğretmenlik yeterlilik”
niteliklerinde de güncellemeye gitti.
Bakanlık, öğretmenlik mesleğinde
mevcut olan “özel alan biligisi”,
“pedagojik formasyon bilgisi” ve
“genel kültür bilgisi” yeterliliklerine
“manevi değerler eğitimi verme”
yeterliliğini ekledi. Bakanlığın,
öğretmen adaylarına akademi
kapsamında gösterilecek dersler
arasında “öğrencilere manevi
değerler eğitimi verme” dersinin de
bulunduğu iddialar arasında.
AKP kafası bazı temel kavramları
kendi bulanık amaçları için kullanmakta
maşallah pek mahirdir. Şimdilerde
manevi değerler kavramını “kav”
(poker oyunu deyimidir) olarak
masaya sürmekte. İlk önce şunu
“masa”ya süreyim ben de: “Manevi
değer” zaman ve ortama göre
değişebilir bir kavramdır. Cumhuriyetin
Milli Eğitim Bakanlığı olmayan
“Maarif Vekâleti”nin buradaki özel
kastı “Öğrencilere İslami dogmalar
öğretmek” ile tanımlanabilir. Bir başka
anlamı yoktur.
“Manevi değerler”in internetteki
anlamı şöyle: “Sevgi, saygı,
merhamet, cömertlik, sorumluluk gibi
değerler manevi değerler olarak ifade
edilebilir. Nesilden nesile aktarılan
manevi değerler; sevme, sevilme,
ait olma, kendini gerçekleştirme
gibi bireyin ruhi gereksinimlerini
karşılayan en başat ihtiyaçlardandır.”
Temel özelliklerin on biri şunlarmış: “Azim, nezaket, cömertlik, doğruluk, ihtişam, saygı, adalet, sağduyu, zekâ, cesaret ve cazibe. Ancak tüm bu özellikler içinde on ikincisi var ki Aristo onun için, kişiyi taçlandıran asıl erdem o demiş. İşte bu en değerli görülen özellik, Yüce gönüllülük imiş...”
Ancak ben “ihtişam”ın manevi değer olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü “fiyaka” ve “gösteriş”tir. Ve kuşkusuz Aristo’nun saydığı “yüce gönüllülük” tartışılmaz bir erdemdir. Hemi de en büyüğünden.
“Erdem”in dinsel zıddı (tersi)
“günah”tır evrensel ölçülere göre.
Şimdi “erdem” ve “günah”ları, izninizle,
sınıflandıralım:
Erdemler ve günahlar: iffet
(castitas), tersi şehvet (luxuria);
ölçülülük (temperantia), tersi oburluk
(gula); cömertlik (caritas)
tersi açgözlülük (avarita); çalışkanlık
(diligentia), tersi tembellik
(acedia); sabır (patientia), tersi öfke
(ira); nezaket (humanitas),
tersi kıskançlık (invidia); alçakgönüllük
(humilitas), tersi kibir (superbia)...
Yukarıda parantez içinde
Latincelerini de yazdığım erdemler ve
günahlar Hıristiyanlıkla ilgilidir. Gerçek
Müslümanlar bu sınıflandırmanın
altını duraksamadan imzalarlar.
Derdim Hıristiyanlık ile Müslümanlığı
çarpıştırmak değil. Bütün dinler iyi
ahlakı savunurlar. Türklerin ilk dini
olan Göktanrı dininin de erdem ve
günah anlayışı farklı değildir. Tepemi
attıran, “Maarif Vekâleti”nin dünya
halkları tarafından bilinen, kabul edilen
ve savunulan evrensel değerleri “yerli
ve milli değerler” olarak piyasaya
sürüp kostaklanması.
Bre Allah’tan korkmaz,
peygamberden utanmazlar, öğretmen
alımında yapılan kirli mülakatlarda,
yazılıda 90 alana mülakatta 40 puan
verip eleyen ve onun yerine yazılıda
40 alana sözlüde 95 verip kadroya
alan siz değil misiniz? Kal neymiş
(Mersin deyimi), “manevi değerler
eğitimi” imiş… Sevsinler sizin manevi
değerler eğitiminizi...
Cumhuriyetin eğitim ilkelerini
yazayım da öğrenin bari: “Eğitim
politikasının temel ilkeleri olarak
da şu on ilke saptanmıştır: Eğitim,
ulusal, bilimsel, karma, uygulamalı,
laik, disiplinli olmalıdır; halk
eğitimine önem verilmelidir; eğitim
birliği sağlanmalıdır; öğretmenlere
değer verilmelidir; eğitimde fırsat
eşitliği sağlanmalıdır.”
Cumhuriyet karşıtı “Maarif
Vekâleti”nin kutsallaştırdığı “manevi
değerler eğitimi” Cumhuriyetin
eğitim ilkeleri arasında yok. Ama
“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nde
öğrencilerin yaşam boyu sürdürecekleri
kazanımların inanç ve din düzleminde
verilmesi amaçlanmakta. Bu ilkeyi
kaleme alan kafanın somut örneklerini
görmek için geleceği beklemenin gereği
yok! 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden
CHP’ye geçen belediyelerin borç
listeleri ile bayağı zevkli, kendilerince
görkemli (!) belediye makam ve
salonlarının döşemelerine bakmak
yeter! “Manevi değerler eğitimi”nin
somut sonuçlarına kanıt olarak!
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