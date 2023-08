Uçkur meselesi

01 Ağustos 2023 Salı

Hürriyet gazetesinin “gazete” olduğu dönemin ağır toplarından değerli dostum Ertuğ Karakullukçu bana her gün sosyal medyada dolaşan iletiler gönderir. Son gönderdiği görüntülü iletide din adamı kılıklı biri şöyle konuşmakta: “Hz. Meryem bizim de annemizdir. O neden annemizdir biliyor musunuz? Hem Hz. İsa’nın annesi olması hasebiyle hem de cennette efendimiz aleyhissalatu vesselamın eşi olacağı hasebiyle Allah cennette Hz. Meryem’i efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nikâh edecek.”

Böyle yeni bilgilere meraklıyımdır. Bu nedenle Google’a “Allah, cennette, Hz. Muhammed ile Hz. Meryem’i evlendiriyor mu” diye sordum. Cevap çıkmadı ama bu iddiada bulunan adamın adı Halil Konakcı’ymış ve İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan Ulu Çınar Camisi’nde imam olarak görev yapmaktaymış. (11 Mayıs 2023)

Google’da bakmaya devam ettim adamın “zırva” olarak tanımlanacak pek çok vukuatı var. Ankara Melike Hatun Camisi’nde görevliyken “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazınızı kıldır hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” demiş. Bunun üzerine, avukat İsmail Çakmak suç duyurusunda bulunmuş ama yargı bu sözleri “ifade özgürlüğü” bağlamında değerlendirmiş.

Yargının kararı bizim bu sözleri zırva olarak değerlendirmemize engel değil. Çağımızda İslamın yumuşak karnı din ve devletin özdeşliğidir, birlikteliğidir, ortaklığıdır. İkinci açmazı, zaafı ise yarattığı anarşidir. Bunun belli nedeni ise din örgütünde görevli her “imam”ın kendisini bağımsız bir derebeyi sanmasıdır: İslam örgütünde disiplin kavramı yok gibidir. Öyle ki Halil Konakcı gibi biri çıkıp Allah’ın cennette Hz. Meryem’i Hz. Muhammed ile evlendireceğini iddia eder ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevine devam edebilir.

Adam, “Karına (zor kullanarak) namazını kıldır, (zorla) başını örttür” diyor. “Zor kullanarak” demese de “kıldır” ve “örttür” emir kipi o anlamı içermektedir.

Allah’ın Hz. Meryem’i Hz. Muhammed’le evlendirmesinin içinde bir aşağılama, öç alma anlamı da var. Çünkü bu evlilikte Hz. Meryem cinsel ilişki sonunda artık bakireliğini yitirecektir. Tam anlamıyla bir mahalle kabadayısı ahlakı.

Kuran’da Hz. Meryem’le ilgili birçok ayet var. Bunların bir bölümü İncil’deki (Yeni Ahit’teki) özgünlüğe uymaz.

Ama Kuranıkerim’in Enbiya Suresi’nin (XXI), 91. ayeti bakire olarak çocuk sahibi olan Hz. Meryem’in saffet ve iffetine tanıklık etmektedir.

Ayetin Türkçe okunuşu: Velleti ahsanet ferceha fenefana fiha min ruhina vecealnaha vebneha ayeten lilalemin(e)

Ayetin Türkçe meali: Irzını korumuş olan kadını da (Meryem’i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık. (Diyanet İşleri Başkanlığı meali) Ayetin Türkçe meali: Irzını koruyan Meryem’e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu âlemler için bir delil kılmıştık. (Prof. Dr. Niyazi Kahveci meali)

İngilizce (M. Pickthall): And she who was chaste, therefor We breathed into her (something) of Our spirit and made her and her son a token for (all) peoples.

Fransızca (D. Masson): Et celle qui était restée vierge... Nous lui avons insufflé de notre Esprit. Nous avons fait d’elle et de son fils un Signe pour les mondes.

Allah, Hz. Meryem’in namusunu kanıtlamak için gebe kalışının nedenini açıklıyor, “Ona ruhumuzdan üfledik” diyor. Allah, Hz. Meryem’in içine kendi ruhunu üflediği için (bakire) hamile kalıp Hz. İsa’yı doğurmuştur. O halde Allah, Hz. İsa’nın babasıdır. Hıristiyanlar da zaten İsa’nın Allah’ın oğlu olduğuna inanır.

Gelelim Halil Konakcı’nın cehalet ve zırvalamasına: Kuran’ın Enbiya Suresi’nin 91. ayetine göre Hz. İsa’nın anası kim? Hz. Meryem! Babası kim? Allah! Hz.İsa’nın ruh olarak ana rahmine girişine göre Hz. Meryem Allah’ın eşi durumunda değil mi?

Bre imam, hangi koca karısını bir başkasına nikâhlar? Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu “Hz. Meryem’in ahirette evlenip evlenmeyeceği veya kiminle evleneceği hususu hakkında Kuranıkerim’de bir bilgi bulunmadığı gibi muteber hadis kaynaklarımızda da sahih bir bilgi nakledilmemiştir” (01.02.2023) demektedir.