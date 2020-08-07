Ayasofya (17)…

07 Ağustos 2020 Cuma

Anımsarsınız, 14 Temmuz’da şöyle yazmıştım:

“(…) Reis-i Umumi Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Tekirdağ’da düzenlenen mitingde konuşurken ‘Ayasofya, cami olarak açılsın’ diye seslenen vatandaşların isteklerine ‘tezgâh’ demiş, ‘Önce Sultanahmet'i doldurun, sonra bakarız!’ diye yanıtlamış ve şöyle konuşmuştu:

“Sultanahmet'i bir doldurun ondan sonra ona bakarız. Bak şimdi Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. 4 tane 5 tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60.000 kişiyi alabilecek kapasitede. Ve Anadolu Yakası'nda tüm İstanbul'da ve Türkiye'de en büyük camii oldu. Buyurun mesele o değil. Bu işin siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgâh!"

Peki, Reis-i Cumhur neden şimdi tezgâha geldi?

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Erdoğan’daki bu temel değişikliğin nedeni İstanbul Belediye Başkanlığı (İBB) seçimidir. 31 Mart 2019’da yapılan (İBB) seçimi CHP’den Ekrem İmamoğlu az farkla da olsa kazandı!

Oysa AKP’den Erdoğan 1994’te kazanmış, 2019’a kadar da, o koltuğa hep AKP’liler oturmuşlardı. Şimdi nasıl olur da, İstanbul’da böyle bir seçimi AKP kaybeder, CHP kazanırdı?

Peki, AKP, İstanbul’da bu kötü gidişi nasıl durdurabilirdi? İki parti arasında en önemli fark “laiklik” idi… O halde CHP’ye İstanbul’da kendi silahı ile karşı koymaktı…

Ayasofya Müzesini kim kurmuştu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk! 6 oktan biri “laiklik” olan CHP’yi kim kurmuştu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk!

O halde, CHP yönetimi “sakalla bıyık” arasında bırakılmalıydı. (…)

O halde, Ayasofya camiye çevrilip CHP’nin oyları geri çevrilmeliydi!

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Peki, bu değişiklik, yaşamı nasıl etkiledi?

“Avrasya Araştırma Şirketi”, ‘Siyasal gündem” anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, 25-29 Temmuz tarihleri arasında, “2.460 kişinin katılımıyla” yapıldı.

Ankete katılanlara, “Ayasofya’nın günlük zaman ve cuma namazlarına tamamen açık hale getirilmesi siyasal tercihinizi etkiledi mi?” diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 0,2’si bu soruya “Evet, Cumhur İttifakı’na oy vermeye karar verdim!” yanıtını verdi. Yüzde 0,1 ise “Evet, muhalefete oy vermeye karar verdim” derken yüzde 0,3 ise “Etkilemedi” biçiminde konuştu.

Galiba AKP biraz oy kazanmıştı!

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Araştırmada konumuzun dışına çıkarsak:

Vatandaş, “Erdoğan'ı başarılı buluyor musunuz?” sorusuna, yüzde 28,9 “Evet”, yüzde 40,2 “Hayır”, yüzde 30,9 “Ne başarılı, ne başarısız!” yanıtını verdi. Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olursa “oy veririm” diyenlerin oranı 38,9, “vermem” diyenlerin oranı 46,8 oldu. Yüzde 14,3’ü ise “kararsız” olduğunu söyledi…

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Galiba olayı yalnızca İstanbul seçimine bağlamışım… Yanılmışım!

Erdoğan, birden neden fikir değiştirdi? Neden Ayasofya’yı “kılıçlı” görkemli bir törenle “cami” yaptı?

Ayasofya’nın tarihinde şu 3 ad ölümsüzleşmiştir:

1.Justinyanus… Fatih Sultan Mehmet… Mustafa Kemal Atatürk…

Çünkü… 1.Justinyanus, “kiliseyi” yapmıştır… Fatih Sultan Mehmet, “camiye” dönüştürmüştür… Mustafa Kemal Atatürk “müzeye” çevirmiştir… Bu “anıtsal kişiler”, bu özellikleri ile adlarını yıllarca, “Ayasofya’nın tarihine”, “klişe” gibi basmışlardı!

O halde, üstelik “24 Temmuz’da Lozan Anlaşmasının yıldönümünü kutlamak” yerine o gün Ayasofya; “yeni anıtsal klişe için” camiye dönüştürülmeliydi! Kim dönüştürmüş olacaktı?

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan!

Demek ki Erdoğan da “bu anıtsal klişe adlardan biri” olarak, tarihteki yolculuğuna başlamıştı!

Şimdi o da Ayasofya’nın tarihinde yerini aldı!

1.Justinyanus, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan!

Hem de yüce Ata’nın yanında!

Son…