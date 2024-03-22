‘One Man Show! (Tek Adam Gösterisi!)’

22 Mart 2024 Cuma

“Bu tür yazıların üstadı, sevgili dostum, rahmetli Ali Sirmen’i saygılarımla anıyorum...”

Rusya’da pazar günü, 75 milyon 950 bin 588 kişi oy vererek yüzde 87.29 oy oranıyla, Vladimir Putin’i 5. kez seçti!

Rusya “Merkez Seçim Komisyonu Başkanı” Ella Pamfilova, kesin olmayan ilk sonuçlara göre seçime katılım oranının yüzde 77.44 ile “rekor düzeyde” olduğunu açıkladı!

Seçimlerin özgür ve saydam geçtiğini vurgulayan Pamfilova, “Bağımsız bir halk olduğumuzu ve ülkemizin gelişmesi için her şeyi yaptığımızı, kendimize gösterdik!” dedi...

Açılan sandık sayısının yüzde 99.7’sinin üzerinde olduğunu aktaran Pamfilova, kesin sonuçların bu satırlar yazılırken açıklanacağını bildirmişti. Adaylardan “Komünist Parti”den Nikolay Haritonov, 3 milyon 737 bin 763 kişi ile yüzde 4.30 oy, “Yeni İnsanlar Partisi”nden Vladislav Davankov, 3 milyon 341 bin 389 kişi ile yüzde 3.84 oy, “Liberal Demokrat Parti”den Leonid Slutskiy, 2 milyon 792 bin 545 kişi ile yüzde 3.21 oy aldılar...

“Birleşik Rusya Partisi Başkanı” Vladimir Putin, “devlet başkanı” olarak altı yıl daha görevde kalacak. Kesin olmayan ilk resmi seçim sonuçlarına göre sandıktan galip çıkan Putin, kesin sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve “Rusya Devlet Başkanlığı görevini” tekrar üstlenecek.

7 Ekim doğumlu, 71 yaşındaki Putin’in kilosu 71 olup boyu 1.70 cm’dir.

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“Rusya Başkanlık Seçimleri” için ülke dışındaki 383 bin Rus vatandaşı da oy kullandı. Putin, yurtdışındaki oyların yüzde 72.1’ini alarak seçimden zaferle çıktı. Rus basınına göre Türkiye’de dört şehirde kurulan sandıkların yüzde 3’ünde Putin kazandı, Trabzon’da ise Vladislav Davankov, Putin’i geçti!

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Putin’in seçimlerden önce 12 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyordu! Kremlin, tarih hakkında kesin bilgi vermese de “Türkiye ziyaretinin yapılacağını” doğrulayınca, uluslararası alanda dikkatler, Ankara ziyaretine yönelmişti!

Pek yurtdışına çıkmayan Putin, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla patlak veren savaşın öncesinde Putin’in ziyaret edeceği ilk Batı ve NATO ülkesi olacaktı. Bu durum ziyaretin önemini daha da artırıyordu!

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin’in ziyaretinin aslında daha öncesi için öngörüldüğünü ancak bölgesel gelişmelerden dolayı geciktiğini söylemişti!

Yıllarca önce Ankara’da “Basın Ataşeliği” yaptığında yakın dostluk kurduğumuz ve mükemmel Türkçe bilen, günümüzde “Kremlin Sözcüsü” olan Dmitry Peskov da “Putin’in ziyaretinin, hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını” belirtmişti!

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2022 Temmuz’unda oluşturulan “Karadeniz Tahıl Girişimi”, Türkiye ve BM’nin Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakat muhtıraları ile yaşama geçmişti.

Rusya, kendi tahıl ürünleri ve gübresini satamadığı gerekçesiyle Temmuz 2023’te girişimi askıya aldığını açıklamıştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında Putin’in Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili soruyu, “Eğer herhangi bir ülke, Rusya’nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse, bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız” sözleriyle yanıtlamıştı!

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Putin’in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini söylemişti! Dujarric, tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasına ilişkin bir soru üzerine ise BM’nin Türkiye-Rusya görüşmelerine dahil olmadığını anımsatmıştı.

Henüz resmen ilan edilmemiş olmasına karşın Putin’in ziyaretine ilişkin hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de ABD’den değerlendirme yapılmış olması Batı’nın ilgisini somutlayan bir durum olarak değerlendirilmekteydi!