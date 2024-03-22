Özgen Acar
Özgen Acar [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

‘One Man Show! (Tek Adam Gösterisi!)’

22 Mart 2024 Cuma

“Bu tür yazıların üstadı, sevgili dostum, rahmetli Ali Sirmen’i saygılarımla anıyorum...” 

Rusya’da pazar günü, 75 milyon 950 bin 588 kişi oy vererek yüzde 87.29 oy oranıyla, Vladimir Putin’i 5. kez seçti! 

Rusya “Merkez Seçim Komisyonu Başkanı” Ella Pamfilova, kesin olmayan ilk sonuçlara göre seçime katılım oranının yüzde 77.44 ile “rekor düzeyde” olduğunu açıkladı! 

Seçimlerin özgür ve saydam geçtiğini vurgulayan Pamfilova, “Bağımsız bir halk olduğumuzu ve ülkemizin gelişmesi için her şeyi yaptığımızı, kendimize gösterdik!” dedi... 

Açılan sandık sayısının yüzde 99.7’sinin üzerinde olduğunu aktaran Pamfilova, kesin sonuçların bu satırlar yazılırken açıklanacağını bildirmişti. Adaylardan “Komünist Parti”den Nikolay Haritonov, 3 milyon 737 bin 763 kişi ile yüzde 4.30 oy, “Yeni İnsanlar Partisi”nden Vladislav Davankov, 3 milyon 341 bin 389 kişi ile yüzde 3.84 oy, “Liberal Demokrat Parti”den Leonid Slutskiy, 2 milyon 792 bin 545 kişi ile yüzde 3.21 oy aldılar... 

Birleşik Rusya Partisi Başkanı” Vladimir Putin, “devlet başkanı” olarak altı yıl daha görevde kalacak. Kesin olmayan ilk resmi seçim sonuçlarına göre sandıktan galip çıkan Putin, kesin sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve “Rusya Devlet Başkanlığı görevini” tekrar üstlenecek. 

7 Ekim doğumlu, 71 yaşındaki Putin’in kilosu 71 olup boyu 1.70 cm’dir. 

***

Rusya Başkanlık Seçimleri” için ülke dışındaki 383 bin Rus vatandaşı da oy kullandı. Putin, yurtdışındaki oyların yüzde 72.1’ini alarak seçimden zaferle çıktı. Rus basınına göre Türkiye’de dört şehirde kurulan sandıkların yüzde 3’ünde Putin kazandı, Trabzon’da ise Vladislav Davankov, Putin’i geçti! 

***

Putin’in seçimlerden önce 12 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyordu! Kremlin, tarih hakkında kesin bilgi vermese de “Türkiye ziyaretinin yapılacağını” doğrulayınca, uluslararası alanda dikkatler, Ankara ziyaretine yönelmişti! 

Pek yurtdışına çıkmayan Putin, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla patlak veren savaşın öncesinde Putin’in ziyaret edeceği ilk Batı ve NATO ülkesi olacaktı. Bu durum ziyaretin önemini daha da artırıyordu! 

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin’in ziyaretinin aslında daha öncesi için öngörüldüğünü ancak bölgesel gelişmelerden dolayı geciktiğini söylemişti! 

Yıllarca önce Ankara’da “Basın Ataşeliği” yaptığında yakın dostluk kurduğumuz ve mükemmel Türkçe bilen, günümüzde “Kremlin Sözcüsü” olan Dmitry Peskov da “Putin’in ziyaretinin, hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını” belirtmişti! 

***

2022 Temmuz’unda oluşturulan “Karadeniz Tahıl Girişimi”, Türkiye ve BM’nin Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakat muhtıraları ile yaşama geçmişti. 

Rusya, kendi tahıl ürünleri ve gübresini satamadığı gerekçesiyle Temmuz 2023’te girişimi askıya aldığını açıklamıştı. 

***

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında Putin’in Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili soruyu, “Eğer herhangi bir ülke, Rusya’nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse, bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız” sözleriyle yanıtlamıştı! 

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine Putin’in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini söylemişti! Dujarric, tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasına ilişkin bir soru üzerine ise BM’nin Türkiye-Rusya görüşmelerine dahil olmadığını anımsatmıştı. 

Henüz resmen ilan edilmemiş olmasına karşın Putin’in ziyaretine ilişkin hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de ABD’den değerlendirme yapılmış olması Batı’nın ilgisini somutlayan bir durum olarak değerlendirilmekteydi!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

‘One Man Show! (Tek Adam Gösterisi!)’ 22 Mart 2024
‘Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!’ 15 Mart 2024
‘Enflasyon’ mu, ‘pahalılık’ mı? 8 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Trabzon çirkinliğe alet edilemez
Özdemir İnce
Özdemir İnce Devlet hata yapamaz
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Devrimcileri şeriatçılarla aynı grup içinde anamazsınız
Olaylar Ve Görüşler
Av. Doğan Erkan - Sekizinci yargı paketinin getirdiği temel sorunlar
Olaylar Ve Görüşler
Prof. Dr. Mehmet Tomanbay - Sosyal demokrat ekonomi politikası
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Onları arayan da polis değildi
Özgen Acar
Özgen Acar ‘One Man Show! (Tek Adam Gösterisi!)’
Sertaç Eş
Sertaç Eş İlk sonuçlar beliriyor
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Tahrik olmak... Kendine hâkim olamamak...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Ağaç yaşken eğilir
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar ABD’nin TikTok’la savaşı
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Yeniden nefret
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Seçim kampanyaları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Siyasi broşür’ kavgası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

‘Siyasi broşür’ kavgası: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Antalya’da broşür kavgası: İki kardeş tek kurşunla vuruldu, biri yaşamını yitirdi

Antalya’da broşür kavgası: İki kardeş tek kurşunla vuruldu, biri yaşamını yitirdi
Aziz Yıldırım'dan AKP'nin Trabzon adayına yanıt: 'FETÖ'den medet umanlar...'

Aziz Yıldırım'dan AKP'nin Trabzon adayına yanıt: 'FETÖ'den medet umanlar...'
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı
AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması

AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Kova burcu yorumu
FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı

FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı
Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları

Felçli hastanın inanılmaz başarısı: Elon Musk’ın Neuralink projesinin ilk adımları