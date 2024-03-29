Turizmin güneşi, gölgeleniyor

29 Mart 2024 Cuma

Türkiye’nin, turizmden 2023’te hiç beklenmedik biçimde, kişi başına gecelik, ortalama 99 dolarlık gelirle yıllık olarak 56.7 milyar dolar gelir sağladığı açıklandı.

60 milyar dolarlık rekorun gerçekleşmesinin çeşitli etkenlere bağlı olduğu Turizm Bakanlığı yetkililerince tahmin ediliyor!

1. Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği bilgilere göre; Türkiye’ye geçen yıl en çok yabancı turist 6.3 milyon kişi ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 6.2 milyon kişi ile Almanya ve 3.8 milyon kişi ile de İngiltere izledi.

2. Geçen yıl, bir önceki yıla göre kişi başı harcamalarda yüzde 5, kişi başı gecelik harcamalarda ise yüzde 12’lik artış yaşandı. Bakan Ersoy, 2017’de 700 dolar olan kişi başı harcamanın 2022’de 905 dolara, 2023’te ise 952 dolara çıktığını bildirdi.

3. 2024 tüketici fiyatları hızla arttı, ocak ayında üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 4.14 yükselirken yıllık bazda neredeyse yatay seyretti.

Geçen ay yıllık bazda yüzde 44.22 olan “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE)” artışı, Ocak’ta 44.20’ye indi.

4. Geçen yıl bir önceki yıla göre kişi başı harcamalarda yüzde 5, kişi başı gecelik harcamalarda ise yüzde 12’lik artış yaşandı. Bakan Ersoy, 2017’de 700 dolar olan kişi başı harcamanın 2022’de 905 dolara, 2023’te ise 952 dolara çıktığını belirtti.

Böylece kişi başı harcamalar 2023’te 2022’ye kıyasla yüzde 5 oranında artarken, 2017-2023 aralığında yüzde 36 yükselmiş oldu. Kişi başı gecelik harcama ise 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 12; 2017-2023 aralığında ise yüzde 53 artışla 99 dolara ulaştı. Bakan Ersoy, 2024 beklentilerinin kişi başı gecelik harcamada 106 dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

5. “Hazine ve Maliye Bakanı” Mehmet Şimşek, enflasyonda ocak verisinin ana eğilimi etkilemesini beklemediklerini dile getirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6.7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64.9 oldu.”

5. Turistlerin ortalama kalış sürelerinin de turizmde önemli bir veri olduğunu belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “2023’ün ilk çeyreğinde turistlerin ortalama kalış süresi 12.7 gece iken ikinci çeyrekte 8.4 geceye geriledi.”

6. Bunda, 6 Şubat’ta ortaya çıkan Kahramanmaraş merkezli depremler etkili oldu. 2022’de 10.3 gece olan ortalama kalış süresi de 2023’te yıllık yüzde 5 gerilemeyle 9.8 geceye düştü!

Türkiye’ye gelen yabancı turistin sadece konakladığı otelde kalmaması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırması için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen “Kültür ve Turizm Bakanı” Ersoy, bu kapsamda geliştirilen “Arkeolojinin Altın Çağı Kamp; Geleceğe Miras’ ile ‘Gece Müzeciliği’ projelerinden” söz etti.

“Batı’da nitelikli, harcama yapan turisti ülkeye çekmek istiyorsanız, ‘Arkeo-turistolojik’ değerlerinizi öncelikli değerler olarak öne çıkarmalısınız.”

Turisti geceleri de otel dışına çıkarmak için en önemli silahınız “arkeoloji” diyen Ersoy şöyle konuştu:

“Bu kapsamda Efes, Hierapolis, Patara ve Side Antik Kenti’nin gece müzeciliği tamamlandı. Olympos, Phaselis, Syedre, Perge, Aspendos’un da olduğu önemli antik kentlerimizde gece müzeciliği 2024 yaz mevsimi itibarıyla başlatılacak.”

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2021’de 670 olan kazı çalışması sayısının 2023’te 720’ye çıkarıldığını; 2024’te 750’ye, 2026’ya kadar da 800’e çıkarılacağını ifade eden Ersoy,

“12 aylık kazı projesini başlattığımız 2019’da 144 arkeolojik kazı çalışmasına aktarılan ödenek miktarı 37.3 milyon TL idi. 2023 sonunda bu rakam 1.1 milyar TL’ye ulaştı” bilgisini verdi.

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Bu yıl başlattıkları “Geleceğe Miras Projesi”1 kapsamında bütün kazı başkanlıklarının Türk akademisyenlerce “koordine edilmeye” başlandığı söyleyen Ersoy, “172 arkeolojik kazı ve restorasyona toplam 6 milyar TL’lik başlangıç ödeneği aktarılması planlandı” dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası bu iki ülkeden yoğun göç alan Antalya’daki yerleşik yabancı nüfusu, son bir yılda 40 bin kişi azaldı.

Oturum izinlerinin uzatılmaması, yeni gelenlere izin verilmemesi, konut ve kira fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle Antalya’dan Dubai ve Sırbistan’a yoğun göç yaşanıyor.

Bu göç konut fiyatları ve kiralarda yüzde 15-25 civarında düşüşe neden oldu. Bir yılda 40 bin yabancı gitti...