11 Ağustos 2020 Salı

Mali piyasalarda yangın: özellikle dolar/TL 7.30, Avro ise 8.60 lirayı aşarak yeni rekor düzeylere yükseldiler! Borsa İstanbul’da büyük kayıplar yaşanırken gram altın da 506 lirayı geçti…

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Merkez Bankası, TL likiditesini kısarak TL’nin diğer para birimleri karşısındaki değerini korumaya çalıştı. Ancak açıklama sonrasında dolar/TL’de bir gerileme gözlenmedi. Kur 7.31 düzeyini aştı!

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AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi’nde namazdan, duadan (!) çıktıktan sonra gazeteciler dolardaki yükselişi sordular…

Yanıt şöyle oldu:

“Özellikle TL’nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de altının da yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar geçici, bu dalgalanmalar her zaman olur, onu görmemiz lazım!”

Herhalde Ayasofya’da buna dua etti!

Yani, İbrahim Tatlıses’in “Bu da geçer, bu da geçer…” şarkısıyla yanıtladı!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Döviz kurundaki dalgalanmalarla Türkiye ekonomisi ilk defa karşılaşmıyor!” değerlendirmesini yaptı!

Yani Tatlıses’in “Bu da geçer, bu da geçer…” şarkısıyla yanıtlamak istedi!

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Erdoğan’ın sağ kolu olarak yıllarca başbakanlığını yapan, geçen yıl AKP’den ihraç edilince “Gelecek Partisi’ni” kuran Ahmet Davutoğlu, iktidarı şu sözlerle eleştirdi…

“Mayıs 2016’da ben başbakanlığı devrettiğimde dolar 2.85’ti. Şimdi 7.30’ta tutmaya çalışıyorlar. Değer kaybı ne biliyor musunuz 4 yılda? Yüzde 155 değer kaybetti Türk Lirası… Bizi o gün iktidardan etmek, seçilmiş son başbakanı yerinden etmek için ayak oyunları çevirenlerin bir hesap vermesi lazım. Bu yüzde 155 değer kaybı nereden geldi? Bu hesabı da vermeleri lazım!”

Davutoğlu, şu soruları da sıraladı:

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bize takdim ederken ‘Türk ekonomisi uçacak, zirvelere çıkacak, çok daha etkin kararlar alacağız, Merkez Bankası kontrolümüze geçecek’ dediler.

Ne oldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Haziran 2018’den bu yana 2 yılda yüzde 60 değer kaybetti. Allah aşkına Türk Lirası’na bu değeri kaybettiren dünya piyasalarının aksine, Türkiye’ye yeniden itibar kazandırmaları mümkün mü?

4 yılda Türkiye’yi 15 yıl geriye götürmenin hesabını siz vermeyeceksiniz de biz susacak mıyız?

Birileri o yoksulluğu hissetmiyor, çünkü 4 yerden maaş alıyor. Devlette alın teri olmadan bir yerden arpalık gibi maaş alanlara o maaşı verenler vebal altındadır! (Acaba kimler?)

Bu iktidar mutfaktaki yangına inanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı 2002’deki buzdolabı satışlarından bahsediyor hâlâ! Güler misin, ağlar mısın? Ekonomide bütün dengeler altüst olmuş, baş aşağı gidiyoruz, bu iktidarın en derin ekonomi analizi buzdolabı üstünden…”

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Peki, Cak Cukçu Hazine ve Maliye Nazırı Berat Albayrak’ın bugünlerde neden cak cuk’u çıkmıyor ki?

Çünkü Türk Lirası’nın rekor değer kaybı sonrası sosyal medyada “Berat Albayrak, istifa!” söylemiyle istifası isteniyor…

Ancak, AKP kabinesindeki bütün bakanların yanı sıra milletvekillerinin de katıldığı kampanya ile “Berat Albayrak’ın Yanındayız…” desteği eklendi!

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Yandaki çizelgeye bakarsanız hep ilerlemiş, hiç geçmemiş!