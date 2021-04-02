Ortak aklın ‘tasarrufu’

02 Nisan 2021 Cuma

Yıllar öncesiydi, CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile sohbet ediyorduk. Birden ayağa kalktı ve bir şeyler aramaya başladı. Sonra özel kaleme doğru “Nerede?” diye seslendi. Özel kalemden koştular, Yaşar’ın aradığı dosyayı getirdiler. Yaşar dosyayı açtı, anlatmaya başladı: “Belediyenin fen işlerinde harcanan akaryakıtı yarı yarıya azalttım.”



Nasıl yaptığını sorunca sürdürdü: “Sabah fen işlerinden çıkan bütün araçların mesai saatlerinde kullanabileceğinin üzerinde yakıt almasını yasakladım. Neredeyse sarfiyat yarı yarıya düştü...”

YAVAŞ’IN ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın televizyonda Mersin’den örnek aldığı uygulamadan söz ettiği sırada Fethi Yaşar’ın anlattığımız anısı aklımıza geldi. Yavaş, olumlu örneklere atfettiği değeri çekinmeden ortaya koydu. Kamuoyunun dikkatinde olan insanların açık yürekliliğine sık rastlamıyoruz.

Öğrendiğimize göre CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının bir toplantısında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kurumunun akaryakıt faturasını nasıl azalttığını anlatır. Yavaş, sohbet sırasında konunun yöntemiyle ilgili de bilgi edinir. Ankara’ya dönüşünde bürokratlarını çağırır. Belediyenin tüm birimleriyle ortaklaşa akaryakıt ihalesi yapılmasını, bu yöntemle ciddi bir tasarruf sağlanabileceğini söyler. Bürokratlardan ilk önce, “Olmaz” tepkisi yükselir. Bu sefer Yavaş, ilgili mevzuatı bürokratlara anlatır. Gelinen noktada Ankara Büyükşehir Belediyesi akaryakıta yüzde 10’un üzerinde daha az kaynak ayırıyor.

SEÇER: LİSANS ALDIK

Yavaş’ın açıklamalarının ardından Seçer’i aradık. “Bizim gibi belediyelerin akaryakıt tüketimi büyük. 150 milyon TL’lik bir tüketim” diye söze başladı. Normal koşullarda yapılan ihalelere ortalama akaryakıt bayileri katılıyormuş ve bunların yapacağı indirimler de yüzde 1’in ötesine geçmiyormuş. Önceki yönetim hep yüzde 1 kırımla akaryakıt ihtiyacını karşılamış. Araştırmanın ardından, büyük firmaların ihaleye girebilmesi durumunda indirimlerin daha da artacağı konusunda fikir gelişmiş. Bunun üzerine belediye, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’ndan (EPDK) lisans almış. Bilinen büyük firmalar ihaleye girmiş ve indirim bir yıl öncekine göre 13 kat artmış. Seçer şöyle anlatıyor:

“Daha önce 150 milyon TL’lik ihalede en fazla 1.5 milyon TL’lik indirim alınabilmiş. Bu yöntemle kırım oranı geçen yıl yüzde 13.4 düzeyine yükseldi. Yani 20 milyon TL gibi bir indirimle akaryakıt ihalesini bitirmiş olduk. Oradan gelen kazancı salgın döneminde yardımlara ayırdık. 60 bin yardım kolisi dağıtmayı planlamıştık, bu miktar 170 bin koliye çıktı.”

Seçer’e kendisinin de diğer belediye başkanlarından örnek aldığı konu olup olmadığını sorduk, yanıtı şöyle: “Olmaz olur mu? Yılmaz Hocamızdan örnek alıyoruz bazı şeyleri. Hukuki meselelerde Ankara’dan destek alıyoruz. Kent merkezini yeniliyoruz, İzmir’in, İstanbul’un deneyimlerinden faydalanıyoruz, zaten onların firması kazandı.”

Bu dayanışma örnek olmalı. Salgın ve ekonomik kriz nedeniyle ortak akla herkesin ihtiyacı var.