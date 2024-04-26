Kimin 10 bin doları var?
Öyle sağlam kandırılıyoruz ki
iktidarı öven yayın organlarının
neleri sakladığı daha net ortaya
çıkıyor. Türkiye’nin ekonomik varlığı,
dünyayla kıyaslanması, tüm gerçekliği
ortaya koyuyor. Artık bazı gerçekleri
konuşmanın zamanı çoktan geldi.
Türkiye’de üretilip Avrupa’ya satılan
çok sayıda gıda maddesinin satılan
ülkede daha ucuz olduğunu nihayet
birileri anladı. Bu “başarı” da AKP
iktidarına aittir kayda geçsin.
Biz başka bazı verileri örnek
göstereceğiz. İsviçre’de Credit
Suisse ve UBS gibi kurumların
yayımladığı veriler var. Biraz bakınca
mevcut yönetici siyasilerin ülkemizin
ekonomisini nasıl abarttıklarını,
gerçeklerin neler olduğunu net bir
şekilde görmek olanaklı.
Gelir dağılımında Avrupa’da
Türkiye’den kötü ülkeler var. Ama
Türkiye her konu başlığında en kötü ilk
üç sırada yer alıyor. Çoğu konularda
da birinciliği kimseye bırakmıyoruz.
Önce yoksulluk... İlk üçteyiz. Uzmanların bir ölçütü var: Gini katsayısı. “Sıfır” gelir dağılımında tam eşitlik anlamına geliyor; uzaklaşınca gelir dağılımı bozuluyor; sıfıra yaklaşınca azalıyor. Türkiye’nin katsayısı 80.4. Türkiye’den daha kötü Letonya ve İsveç var. Avrupa’nın gelir dağılımı en iyi üç ülkesi ise Slovakya, Belçika, Malta. Bu birinci perişanlık.
En zenginlerin serveti... Yine Türkiye tepelerde. Türkiye’de en zengin yüzde 1’lik nüfus ülke servetinin yüzde 39.5’ini elinde bulunduruyor. Türkiye’yi 37.8’le Çekya, yüzde 35.8’le İsveç izliyor. Avrupa’nın en iyi üç ülkesi yüzde 13.5 ile Belçika, yüzde 19 ile Portekiz, yüzde 20.6 İngiltere.
En zengin yüzde 5 ve yüzde 10’luk nüfusun kontrolündeki servetin büyüklüğü sıralamasında ise ikinciyiz. Yüzde 5’lik zengin kitle servetin yüzde 59.2’sini, yüzde 10’luk en zengin kitle servetin yüzde 69.8’ini kontrol ediyor. Yani çoğunluğa bir şey kalmamış.
Geldik başlıktaki soruya. Kimin 10 bin dolar parası var? Verilere baktığınızda ürküyorsunuz: Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 70.6’sının serveti 10 bin doların altında. Yani Türkiye’yi Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerle kıyaslayınca insanlarımızın cebinde para yok beyler, yok...
Yetişkinlerimizin yüzde 27.3’nün serveti ise 10-100 bin dolar arasında. Yani orta halli bir ev alabilecek insanlarımızın oranı da bu. Geriye bir şey kalmadı ki... Yetişkin nüfusun yüzde 2’sinin serveti 100 bin-1 milyon dolar arasında. 1 milyon doların üzerinde serveti olanların oranı da yüzde 0.1. Nasıl manzara ama?
Kamuda tasarruf yapacaksınız ya, asgari ücrete zam yapmayacaksınız ya... İyi bakın bu oranlara! Yetişkin nüfusun yüzde 3’ünün “pervasız” harcamaları nedeniyle oluşan enflasyonu düşürmek için yüzde 97’nin boğazını sıkan iktidardır AKP.
Neredeymiş yapısal sorunlar?
Yusuf Tekin’in tarikat-cemaat kökenli
eğitim anlayışında mı, yoksa Mehmet
Şimşek’in IMF-Dünya Bankası ezberli
ekonomi anlayışında mı?
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