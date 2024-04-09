Bayram benim neyime?
İ
yi ki dip dalgası olarak gelen
yerel seçim sonuçlarının yarattığı
moral değerler ile çakıştı. Ailelerin
sevinçlerini birlikte paylaşma
duygularını besledi. Yaşamlarına
dayatılmış geçim zorluklarının baskısı,
gerçekleri yerine, birazcık olsun
nefes alma özlemleri baskın çıktı.
Kafalar uzatılarak derin bir nefes
alma gereksinimi ağır bastı. Bir anne
uzatılan mikrofondan hiç çekinmeden,
“Çocuklarım et kokusunu unutmasınlar
diye 100 liralık, 50 gramlık et aldım”
açıklamasını yüksek sesle yapabiliyor...
Bir başkası kameralar önünde, bile
bile bayrama özel bilet fiyatları artışı
sineye çeke çeke, ailenin üye sayısı
ile orantılı ödemek zorunda kaldıkları
otobüs fiyatının toplamını açıklıyor.
Yollarda oluşan kuyruklar nedeniyle
söylene söylene geri dönmeyi düşünen
çıkmıyor. Eskisi gibi neşeli, güler
yüzlü bayram kutlamalarını, öylesine
özlemiş, öylesine hak etmişiz ki. Yarınki
bayram günü buluşmalarımızın daha
geniş katılımlı, sofra kalabalıkları,
ikram bolluğu içinde yaşanabilmesinin
düşünü, eski bayram günlerimizin, hele
de çocukların şen şakrak seslerinin
gürültüsünü öylesine özlemişiz ki.
İple çekiyoruz. Umalım geçmişte
kalmış düşlerimizdeki gibi bir günü
yaşayabiliriz...
Biliyorum biz gazeteci milleti,
sıradan vatandaşlardan çok
daha şanslıyız. Saray’ın çoğunluk
yandaşı olanların tuzu hep kuruydu.
Ötekiler, sevilmeyen, istenmeyen,
eleştirenlerimizin bile ağlanacak
hallerinin olduğunu söylemeye hakkımız
yok. Her şeyden önce yıllardır düşünü
gördükleri, toplumsal başkaldırının,
hak aramadan yana sandıkta sesini
yükseltmiş olmasının keyfini, sevincini
paylaşıyorlar. Üstüne üstlük bizim
meslekte telifle çalışma hakının
var oluşu sayesinde, az da olsa ek
gelir alabiliyor olma ile, emeklilik
gelirini birleştirebilmenin ayrıcalığını
yaşayabiliyoruz.
***
Sözün özü en düşük telifle iş
bulabilmiş gazeteci bile emekli maaşı
ile telif ücreti gelirini birleştirebiliyor
olarak, diğer emekli büyüklerin
sıkıntılarını yaşamak zorunda
kalmıyorlar. Geçen haftanın son günü,
“Bizim 68’liler”in yaşça çoğunluğundan
küçük olsa da duygusallıkla ablası
sayılan Nigar Sancak, yine 68’liler
kuşağının en ulu çınarı sayılanların
doğum günlerinin ortak kutlanmasını
sağlamıştı. Yıllardır bu kadar çok
katılımlı, başka bölgelerden gelmiş
arkadaşların da içinde oldukları bir
kalabalık yaşanmamıştı.
Şöyle bir topluca, başları
kaldırabilmiş olarak derin nefes
alabilmek o kadar güzel, moral vericiydi
ki. Duyamayanlardan ballandırarak
aktardığım dostlardan “Benim haberim
olmadı” sitemlerini bile aldım. Gerçeğini
ararsanız özellikle, öncelikle seçimlerin
sonrasında sokaklarda oluşan
kalabalıklara dikkatinizi çekmek isterim.
Elbette dedikodu art niyeti olmadan,
doğaçlama yükselmiş ses tonları
ile diyalogları duymamak olanaksız.
Havalarda, doğamız için iyi mi kötü
mü olduğu bilinemeden erken bahara
dönüştü ya. Dahası deniz mevsiminin
açıldığı kentlerimizin sayılarında
patlama da yaşanıyor.
“Gidemesek de göremesek de o köy bizim köyümüzdür” tekerlemesini çağrıştırıyorlar. Gerçeğinde tüm değerlerin, tüm ülke kaynaklarının yağmalanmasının, kirli işlerin sonuçları haberleri giderek artıyor. Bayramla artan, bayram sonrası çok acı patlayacak yeni zamların ilk verileri peş peşe sayılmaya başladı ya. Yetmez, her gün yenisi, daha kötüsü vurgunların, yağmaların geri dönüşü olmayan örnekleriyle yüz yüze kaldığımız haberlerin patlaması var.
Başımız yukarıda, derin nefes
alabiliyoruz ya. Morallerimiz
bozulacağına, yükseldikçe yükseliyor.
Yarın bayram, çocukların neşeli sesleri
şimdiden kulaklarımızı çınlatıyor.
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