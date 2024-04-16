Uzatmalı bayram tatilimiz bitti...
Doğrusu yerel seçimlerin,
seçmenden gelen dip dalgası
ile, biraz olsun nefes alabilme
umudu, coşkusundan kaynaklanan
sokaklara taşma dürtümüz egemendi.
Gerçeğinde en yüksek oranlı
çoğunluğun geleneksel bayramlarda
yapmayı çok sevdikleri, büyük
aileleri ile birlikte doğdukları yerlerde
buluşabilme alışkanlıklarına yılların ağır
yoksullaşması engeldi. Çoğunluğun
başta en kalabalık İstanbul olmak
üzere yaşadıkları yerlerde kalma
zorunluluklarının yansımalarını,
bayramın ilk günü sonrasında,
sokakların, toplu taşıma araçlarının
istif gibi dolup taşması ile tanıklık ettik.
Yaşadığı kentin sahillerini ancak
belediyelerin ücretsiz taşımacılık kararı
ile görebilenlerimizin bir bölümü,
saatlerle bekleseler de binebilecekleri
vapur gibi araçlara ulaşamadıklarından
birazcık düş kırıklığına uğramış
olsalar da ilk kez görebildiklerinin
keyfini çıkarmaya çalışırlarken uzanan
kameralar kaşısında mutluluklarını
paylaştılar. Yollarda yine istatistiklerle
ölümlü kazalar, Antalya’da can yakan
teleferik kazası...
En ürkütücüsü Ortadoğu üzerinden yeniden dünyanın gündemine giren savaş tamtamlarının, dünya ölçeğinde ürkütücü İsrail bombardımanları odaklı yükselen can kayıpları, katlanan katliamlar üzerinden acılar, açlıkla buluşan ölümcül görüntülerden kaçma dürtüsü. Dünden başlamak üzere, hemen yaşamımıza yansıyacak, yeni daha da devleşeceği anlaşılan yaşam karabasanından kaçış.
Bir yandan da elde avuçta ne kalmışsa, çocukların harçlıklarından, emeklilerin ellerindeki avuçlarındakini uçurup götüren, bir top dondurmanın 50 liraya çıkmış olmasıyla yüzleşmelerin şaşkın görüntüleri...
Ağaçların çiçek açtığı güneşli
havada, derin nefes alabilmenin
keyfinin tadı damağımızda kaldı...
***
Dünün haberlerinde kaçınılmaz
olarak İsrail-İran gerilimi dünyanın,
elbette ülkemizin gündeminde
zirvede. Bu kadar geniş çaplı bir
yangının çıkarılabileceğine inanmak
istemesek de ekonomiye, kaçınılmaz
olarak yaşamımıza yansımalarının
ilk verileri, piyasalardaki etkilerinin
çarpıcı sonuçlarına her yeni haberlerle
yeni veriler eklenmekte. Gazze’de
en büyük acıları yaşyan, bedelleri
ödeyenlerin kaygıları en derini.
Yaşayarak öğrendikleri gerçekleri
özetlerlerken silahla sorunlarının
çözülmesinin söz konusu
olamayacağının gerçeğini dünyaya
duyurmaya çabalıyorlar. Yeni çıkarılan
her savaşın, ateşle çözüme ulaşma
çabalarının en çok kendilerinin
canlarını yaktığının altını çiziyorlar.
Uçurumun eşiğinden dönülmesi,
siyasal çözüm üretilmesi çabaları için
dünyaya, insanlığa çığlıkla seslerini
duyurma çabalarına, dünyanın
emperyal güç odaklarının kulaklarının
tıkalı olduğu ortada. Kirli savaşların
satranç oyunlarının oyuncuları kirlilik
yarışmalarından ne beklenebilir ki?
Silahlı çatışmaların, oynanan emperyal savaş oyunlarının, tek kazananları, emperyal ülkelerin silah üretimi, ticareti, satışları üzerinden yeniden hızla daha da zenginleşmeleri değil mi?
Kimin kirli elleri, kimlere uzanıyor?
Uzmanlar, her anın olayları üzerinden
olasılıkları doğru açıklayabilmeye
dönük ne kadar çırpınırlarsa
çırpınsınlar. Sonuçlarını çok daha
çarpıcı, yaşamlarımıza ateş gibi
çarpan sonuçları ile çok çabuk
öğrenmeye başlıyoruz. Piyasalardan
dünya çapında elbette en darda
olanlar, bizler için de en çarpıcı, can
yakıcı sonuçlarının örnekleri hızla,
pıtrak gibi peş peşe geliveriyor.
Borsamızdaki ilk veriler bile şimdiden
çok can yakıcı, göstergeleri ile
karşımıza çıkıveriyor..
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