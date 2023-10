Parayı veren Suudi 100. yılda vatandaşın yerine düdüğü çaldı!

21 Ekim 2023 Cumartesi

TFF resmi internet sitesinden herkese duyurdu, 'Süper Kupa 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Oynanacak'! Öncelikle şunu bir hatırlayalım Türkiye Süper Kupası nedir? Türkiye Süper Kupası bir önceki sezon en başarılı iki takımın yani Türkiye Süper Ligi Şampiyonu ve Türkiye Kupası Şampiyonu'nun karşı karşıya geldiği bir organizasyon. Yani neymiş (?) Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yer alan takımların karşılaştığı bir organizasyon... Peki bu toprakların Süper Kupa finali neden Suudi Arabistan'da oynanır? Şimdi İstanbul'da lisede okuyan bir vatandaş belki de 2-3 aydır bu maçın hayali ile kenara parasını attı ve fiyatları yüksek olma ihtimalini bile göze alarak bu maç için para biriktirdi ama maalesef çok çok çok istese de zar zor biriktirdiği bilet parası olmasına rağmen bu maça gidemeyecek! Hani bu final maçında karşı karşıya gelecek iki takım yani Galatasaray ve Fenerbahçe ülkenin en eski rekabetlerinden biri ya... Hani bu iki takım arasında maç oynanırken sokakta trafik bile olmuyor ya... E şimdi ne olacak her zaman olmayan bu tarihi finali bizim ülkemizde kıt kanaat geçinen asgari ücretten arttırabildiği para ile ki bu nedeyse imkânsız, bilet almayı hayal eden vatandaş yerine petrol zengini Suudiler ve ülkenin azınlığında olan ekonomik krizden zarar görmeyen varlıklı vatandaşlar canlı izleyebilecek. Evet hayat bu kadar zorlaşmışken belki de o stada gidip 90 dakika her şeyden uzaklaşıp vakit geçirmek isteyen vatandaşlar televizyon karşısında futbolcuların isminden çok 'Maçın hemen ardından sevilen dizi' cümlesini en az 45 kez duyarak izlemek zorunda kalacak...

EKONOMİK GELİR 'IN' FUTBOL RUHU 'OUT'

Futbolda 'Amatör Ruh' toprağa verileli bir hayli zaman oldu, bunun herkes farkında. Artık sahada her şeyini veren futbolculardan çok bonservis bedelleri ve alınan maaşlar manşetleri süslemekte. Ancak gel gelelim futbolu halen sahada koşan 22 tane banknot yerine canlı kanlı insan olarak görenler halen mevcut ve bu durum en çok da onları üzüyor. Suudi Arabista'da final kararı elbette TFF'nin aldığı bir karar ancak şöyle de bir durum var ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi alınan bu kararın her iki kulübe danışılarak alındığını kulüpler onay vermeseydi böyle bir organizasyonun olmayacağını aktarmıştı. Yani bu ne demek oluyor her iki camiada büyük paralar ödeyerek kadrosuna kattıkları yıldızları karşılamak için havalimanlarına çağırdıkları taraftarları yine o büyük paralar nedeni ile maçı sahada izlemek yerine televizyondan izlemelerine izin vermiş oldu... E tabii bu 100 yılı aşmış mazisi olan iki büyük camia içinde Icardi, Dzeko, Zaha, Fred gibi yıldızlara o kadar para verdikten sonra karşılığını ekonomik olarak da almak istemiş olabilirler ama diğer taraftan zaten bu iki camianın taraftarı bu futbolcuları daha önce televizyondan çok izledi sonuç yine aynı oldu...

Belki unutanlar ya da hiç hatırlamak istemeyenler olabilir ama ben hatırlatayım Cumhuriyetimizin 100. yılındayız ve bu 100. yıla çok yakışan adı 'Süper' olan ve iki dev kulübümüzün karşılaşacağı bir kupa finalini bir kutlama, bir şölen havasında ülkemizde canlı canlı izlemek bizim de hakkımızdı ama klasikleşen bölüm sonu canavarı yine karşımıza çıktı yani 'Parayı veren yine düdüğü çaldı' Bizim Süper Kupa finalimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında en güzel yerden izleme şansı Suudi vatandaşlarının oldu... Ne diyelim 200. yılda Amerika, 300. yılda Avusturalya'da çok daha büyük organizasyonlarda çok daha iyi gelirlerle görüşmek üzere...