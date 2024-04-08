Neye şaşırdık ki?

08 Nisan 2024 Pazartesi

7 Mart 2024 Pazar günü yaşananlar Türk futbol tarihine geçti...

Türk futbol tarihinde birçok iyi ya da kötü şeyler görmüş olduğumuz gibi buna da şahit olduk...

Yaşanan olayların üzerine saatlerce konuşulabilir ya da sayfalarca yazı yazılabilir ama sonuçta değişen hiçbir şey olmaz...

Aslında insanların keyif aldığı, hayattaki sıkıntılarını 90 dakika bile olsa unuttukları bir sporda, daha çok kahır sahibi olduğumuz dönem çok uzun zaman önce başladı.

Dün gece ekranlara yansıyan ve sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri de TFF Başkanı'nın yaşanan olayların ardından ekrana gülen yüzü ile yansımasıydı...

Futbolda yaşanan olayların bizi şaşırtmadığı ve mutlu olmadığımızı artık alıştık tıpkı yıllardır bizi yönetenlerin bu ülke için yaptıkları bütün kötülüklerin ardından gülmelerine alıştığımız gibi...

TFF Başkanı gülerek ekrana yansımış...

Niye şaşırdık biz? Bu ülkede hangi kurum kötü yönetilirse, kötü yönetimin sorumlusu olan kişiler hep gülüyor...

Bu ülkede yaşayan insanların hayallerini, mutluluklarını, umutlarını çalanların kolay kolay gülümseyemediği günlerin gelmesi dileği ile...