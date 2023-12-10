Çocuğa ve lidere sınır koymak
Çocuklara niçin sınır koymak gerektiği ve anne babaların bunu
nasıl yapacakları konusunda psikolojide pek çok yayın var. Bir ay önce monarşi
ve cumhuriyet üzerine düşünürken toplumların yönetim biçimlerinde de sınır
koyma konusunun önemli olduğunu fark ettim. Monarşilerde yöneticilerin,
kralların, şahların, padişahların davranışlarına sınır konulmaz;
demokrasilerde, cumhuriyetlerde ise seçilmiş yöneticilerin neyi yapıp, neyi
yapamayacakları konusunda kurallar, yani sınırlar vardır. Özetle, mikro düzeyde
çocuklara, makro düzeyde ise liderlere sınır konulması gereklidir.
ÇOCUĞA SINIR KOYMAK
Doğada,
trafikte, sosyal yaşamda birtakım sınırlılıklar vardır. Rengi güzel olan her
mantarı yiyemeyiz. İşte bu yüzden bazı şeyleri yapmamaları için baskıcı olmadan
çocuklara sınır koymak gereklidir. Çocuğa sınır koymak onun özdenetimini,
özyeterliliğini ve sosyal uyumunu geliştirir ayrıca çocuğun çevresinin
korunmasına katkıda bulunur.
Sınır koymanın da bazı sınırlılıkları
vardır. “Yapma, elleme” demek yerine, niçin yapmaması gerektiği konusunda,
mutlaka açıklama yapılması gerekir. Sadece “Yapma” demek ezberci bir ahlak
anlayışına yol açar. Çocuğa niçin yapmaması gerektiğini yaşına uygun bir
şekilde açıkladığımızda ise eleştirel düşünmesinin kapısını aralarız.
Açıklama yapmanın
yanı sıra çocuğa sınır koyup bir şeyleri yapmaması gerektiğini söylediğimizde
mutlaka önüne yapabileceği birkaç seçenek koymalıyız. Örneğin duvarı
çizmemesini söylediğimizde hemen ardından vereceğimiz kâğıtları çizebileceğini
belirtmeliyiz.
Çocukların,
özellikle erkek çocukların sınır konulmadan büyütülmeleri önemli toplumsal
sorunlara yol açar. Sınır konulmadan, yaşamın gerçekleriyle tanıştırılmadan
büyütülen erkek çocuklarının, en azından bazıları zamanla magandalara, kadın
katillerine dönüşebilir.
LİDERE SINIR KOYMAK
Bir
toplumun başındaki herkes yöneticidir ancak lider özelliklerine sahip
olmayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak farklı rejimlerde liderlere,
yöneticilere verilen yetkilere bakalım. Monarşilerde, kuvvetler ayırımı yoktur,
tek adamlar, krallar, şahlar, padişahlar, sınırsız yetkilere sahiptirler,
kimseye hesap vermek zorunda değillerdir. Tarihte bazı tek adamlar Tanrı
tarafından atandıklarını, hatta gökte doğduklarını iddia etmişlerdir. Bu
kişiler, sıradan insan olmadıklarını, yer ile gök arasında bir konumda
bulunduklarını sembolize etmek için tahta oturduklarında ayaklarının altına bir
minder koydurtmuşlardır.
Eğer bir kral veya padişah Tanrı tarafından atanmışsa, göksel bir güce sahipse, ölümlüler ona biat etmelidirler, onu eleştirmeleri mümkün değildir. Pohpohlanarak, sınır konulmadan büyütülmüş bir erkek çocuğu nasıl ki büyüdüğünde karısını öldürme hakkını kendisinde görebiliyorsa, sınırsız yetkiye sahip tek adamlar da geçmişte canlarının istediğini yapmışlardır. Tarihte, Kanuni Sultan Süleyman veya Büyük Petro gibi kendi oğullarını bulundukları mekânda öldürten tek adamlar vardır. Öz oğlunun gözüne kızgın mil çektiren Bizans imparatoriçesi vardır. Bakanlarını, vezirlerini, sadrazamlarını sorgusuz sualsiz öldürtenler vardır. XIV. Louis gibi “Devlet benim” diyenler vardır. Demokrasilerde, cumhuriyetlerde ise seçimle gelen yöneticiler vardır, bunlar yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendi ellerine alamazlar. Sınır konulmadan büyütülmüş çocuklar yetişkin olduklarında toplum için sıkıntı yaratırlar. Sınırsız yetkilerle donatılmış yöneticiler de böyledirler, hatta çok daha fazla sıkıntı yaratırlar.
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