20 Ağustos 2023 Pazar

Sevgili okurlar,

Rize’nin Fındıklı ilçesindeyim. Doğa buraya yeryüzünün tüm nimetlerini yığmış; buranın insanı da o güzellikleri çoğaltmak, yoğunlaştırmak için ellerinden geleni yapmış; kültürle, sanatla, toplumsal sorumlulukla güçlendirmiş... Ah bir de ülkeme egemen olan “Bu bizden, bu düşmandan. Bizden olmayan belediyeler kahrolsun” düşüncesi yani düşüncesizliği, hainliği, zulmü gölge etmese!

Burada olma nedenim “Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali” kapsamında gerçekleşen 2. Viçe Kitap Günleri’ne katılmak. Cumhuriyet 100. Yıl Söyleşileri başlığı altında Çiğdem Toker’den Yaşar Seyman’a, Emin Çapa’dan Şükrü Erbaş’a her gün söyleşiler, paneller, resim sergileri kitap imza günleri, şiir ve müzik dinletileri birbirini izliyor. Önceki gün benim “Cumhuriyet Bir Kültür Devrimidir” başlıklı konuşmam vardı. Tüm söyleşilere çok yoğun bir ilgi var. Soruların ardı kesilmiyor. Hayati Aykut Parkı her an dolup boşalıyor...

Festival programı öylesine yoğun ki. Görülecek onca çok yayla, vadi, doğa şaheseri ve yerel mimari şaheseri konak varken, izlenecek onca söyleşi varken doğrusu bugün niyetim sizlerden özür dilemek, “Bu pazar yazımı yazamadım” deyip bu köşede sizden izin istemek olacaktı. Tam buna hazırlanırken Metehan Cömert’in yazdığı “Meci” başlıklı kitap elime geçti. Bütün gece ilgiyle okudum. Sözü “Meci” kitabına bırakıyorum.

‘MECİ’ LAZCA İMECE DEMEK

Kitabın üst başlığı “Eskinin Kabuğunda Yeni bir Düzen Arayışı”.

Yazar kitabına Yaşar Kemal’den enfes doğa alıntılarıyla başlıyor, sonra bize “meci” örnekleri yani imece örnekleri veriyor. Fındıklı’daki toplumsal bir hareket olan, sosyalist bir yöntem izleyen çalışmaları, tartışmaları yansıtıp daha güzel daha umutlu bir geleceğin ipuçlarını veriyor. Keşke sadece o bölgede değil her yerde uygulanabilse...

Bu yöntemi uygulayan, sık sık Fındıklılılara ve çevresine “meci” çağrısı yapan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun önsözünden birkaç satır şöyle:

“Kelimeyi ifade ederken nabzım ve kan dolaşım hızı artıyor. Halkın olanı halka vermenin sihirli sözü. Kimsenin ötekileştirilmeyerek üretim içerisinde yönetim kültünü yıkabilmenin temeli olan sözcük. Horon halkası gibi horona giren oldukça daha çok alanı kaplıyor ve ortalıklarımızın çoğaldığını görüyoruz. Mecide ben yok dedik biz varız. Kişisel işler değil toplumsal çözümler var. Tüm çalışmalarımızı meci anlayışıyla yürütmeye ve bu anlayışı toplumsallaştırarak geliştirmeye çalışmak var.

Meci anlayışını hayata geçirmek için nefes alan ve kolektif anlayışı büyüten her birinize duyduğum derin minnet ve saygıyla doluyum. Siz, Fındıklı halkı, mecinin gerçek anlamını tüm dünyaya gösterdiniz.

Meci, karşılık beklemeden insanlık adına doğamız yararına insanlığa hizmet edebilmektir. Yolculuğumuz, yalnızca bireysel kararlar veya eylemler hakkında değil, topluluk gücü, paylaşılan sorumluluklar ve ortak çabalarımız hakkındadır.”

Teşekkürler bu şenliğe tüm katılanlar ve emek verenler, katkıda bulunanlar. Farklı bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdiğiniz için geleceğe dair umut verdiğiniz için teşekkürler.