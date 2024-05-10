Beyoğlu Belediyesi’ndeki cemaatçiler

10 Mayıs 2024 Cuma

31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyelerdeki bazı atamalar tartışılıyor, yakınlarını göreve getiren belediye başkanlarına haklı tepkiler gösteriliyor. Halkın isyan ettiği ama siyasetçilerin görmezden geldiği bir konu daha var. O da tarikatlar ile cemaatlerin siyasette ve kamu kurumlarındaki varlığı.

Bunu gündeme getirmemin nedeni, Beyoğlu Belediyesi’ndeki son atamalar. 16 Nisan’da Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı’nın resmi sosyal medya hesaplarında Mütevelli Heyet üyesi Recep Yamak’ın Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı’na atandığı duyuruldu. Ayrıca vakfın önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Bilal Gülep’in de Beyoğlu Belediyesi başkan danışmanı olduğu açıklandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, adını Giresun’un Alucra ilçesinden alan ama merkezi Beyoğlu’nda olan bu vakıfla yerel seçimlerden önce görüşmüş, 2 Şubat’ta Gülep ailesini evlerinde ziyaret ettiğini gösteren bir paylaşım da yapmış.

***

Şaşırtıcı olan, bu kişilerin siyasi kimlikleri. Recep Yamak, 18 Mayıs 2023’te Beyoğlu’nda Erdoğan’a verilen oyların azlığından “Erdoğan Gönüllüsü” olarak yakınan, 2013’teki paylaşımlarında “Ancak ve ancak İslam birliği, ümmet birliği, ehli sünnet ve cemaat birliği, başka yerde hayır yok kardeşler” yazan, İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı ile tanındığı söylenen bir cemaatçi ve Milli Görüşçü.

Saadet Partisi Alucra İlçe Başkanı Doğan Gülep’in oğlu olan Bilal Gülep ise sosyal medyada, “Tek Devletim, Tek Bayrağım, Tek Vatanım, Tek Cemaatim (İsmailağa) var, bir de Milli Görüş Elhamdülillah” yazacak kadar cemaatçi, 2018’de Erdoğan için “Adam kazandı, Rabbim güç kuvvet versin reis” yazacak kadar da reisçi.

Her ikisinin de sosyal medya hesapları bu paylaşımlar ortaya çıkınca kapatıldı.

Bu atamaların doğru olup olmadığını kontrol etmek için Beyoğlu Belediyesi’nin internet sitesine baktım. Üç belediye başkan yardımcısının adı yazıyor ama aralarında Recep Yamak yok. Değil Belediye Özel Kalem Müdürlüğü’nü arayıp sordum; Recep Yamak’ın ve Bilal Gülep’in görevlerini doğruladılar; internet sitesinin güncellenmediğini söylediler.

***

Başkan İnan Güney’le görüşüp aynısını sordum. İlçe belediye başkanlarının danışmanlık kadrosu olmadığını, Gülep’i atamadığını ama Yamak’ı başkan yardımcısı olarak atadığını söyledi. Yerel seçim öncesinde çeşitli hemşeri grupları ile görüştüğünü, Beyoğlu’ndaki en büyük grubun AKP’nin arka bahçesi konumundaki Alucra olduğunu, AKP’nin geçmişte onlara başkan yardımcılığı ve danışmanlık verdiğini, kendisinden de bunu istediklerinde olur dediğini belirterek “Geçmiş dünya görüşleri beni ilgilendirmez, seçimde bizim için yaptıkları çalışma önemli” dedi.

Özgür Özel, geçen yıl İzmir Menemen’de Asteğmen Kubilay ile bekçiler Hasan ve Şevki’nin şeriatçılar tarafından katledilişinin yıldönümünde, CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği anma yürüyüşüne katılmış ve şunları söylemişti:

“Her sırtını sıvazladığınız cemaat ve tarikat, Milli Eğitim’de yapılanarak sonra dönüp adalet sisteminde yapılanarak, en nihayetinde Silahlı Kuvvetler içinde yapılanarak er ya da geç içindeki Cumhuriyete olan kinini kusacak, namluyu bu millete çevirecektir.”

O zaman CHP yönetimindeki bir belediyede önemli görevlere getirilen cemaatçiler varsa şunu hatırlatmamız gerekir: Halk cemaatlerle işbirliği yapılsın diye değil, AKP’ye bu konudaki tepkisini de göstermek için CHP’ye oy verdi. Belediye binasına devasa Atatürk posteri asmak, laik Cumhuriyet Devrimi’ni korumaya yetmez.