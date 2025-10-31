102. yıl coşkusu Bartın’da sokaklara sığmadı

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı çerçevesinde Bartın Belediyesi tarafından organize edilen Fener Alayı yürüyüşü ve ardından düzenlenen Ünlü Sanatçı Emre Fel konseri, binlerce vatandaşın katılımıyla unutulmaz bir geceye sahne oldu. Akşam saatlerinde Bartın Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Türk bayrakları ve meşalelerle kent sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı. Ellerinde bayraklarla yürüyen vatandaşlar, marşlar söyleyerek Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

BARTINLILAR UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI

Fener Alayı'na Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Başkan Yalçınkaya, fener alayında vatandaşlarla birlikte yürüyerek Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda lazer ve havai fişek gösterilerinin ardından gerçekleştirilen konserde, ünlü sanatçı Emre Fel, sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla Bartınlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran binlerce kişi, ellerindeki bayraklarla şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

'MEYDANLARA SIĞMADIK'

Yalçınkaya, program sonunda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yoğun ilginin olduğu bu etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadık. Binlerce vatandaşımızın katılımıyla Cumhuriyetimizin coşkusunu sokaklara ve meydanlara sığmayarak kutladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum."