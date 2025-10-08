15. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali yaklaşıyor

Gazipaşa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nin 15’incisi, bu yıl 17-19 Ekim tarihleri arasında Gazipaşa Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı, 17 Ekim Cuma günü saat 15.30’da kortej yürüyüşüyle yapılacak. Kortejin ardından festival alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konseri, halk oyunları gösterileri ve açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Açılış gününde Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve İran’dan gelen halk dansı ekiplerinin gösterileri festival alanına renk katarken, günün sonunda sahneye çıkacak Retro Çalgıcıları, müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatacak.

YARIŞMALAR VE KONSERLERLE DOLU DOLU FESTİVAL

Festivalin ikinci günü olan 18 Ekim Cumartesi rengarenk stantların yanı sıra Gazipaşa’nın gastronomi zenginliklerinin yarıştığı bir gün olacak. Sabah saatlerinde Şef Kadınlar Yöresel Yemek Yarışması, Üniversite Düzeyi Tatlı Tabağı ve Ekip Yemek Yarışmaları, Butik Pasta Yarışması gibi lezzet dolu etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, En Büyük Muz Dalı, En İyi Çekirdeksiz Nar, En Büyük Ejder Meyvesi, Avokado ve Mango Yarışmaları büyük heyecana sahne olacak. Tropikal Meyve Kokteyl Yarışması ve Gazipaşa & GAZİPAD Sebze Oymacılığı Gösterisi de festivalin dikkat çeken bölümleri arasında yer alacak. Yarışmaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren katılımcılar ödüllerine kavuşacak. Günün ilerleyen saatlerinde “Tropik Meyvelerin Gizli Bahçesi Gazipaşa” konulu söyleşi, SANART Müzik Evi Çocuk Korosu performansı ve Minikler Halk Oyunu Gösterisi izleyiciyle buluşacak. Festivalin en coşkulu anı ise saat 21.15’te gerçekleşecek PAU Halk Konseri olacak. Gazipaşalılar, PAU’nun enerjik sahnesiyle festivalin ikinci gününü müzikle noktalayacak.

SİNEMA GÖSTERİMİYLE KAPANIŞ YAPILACAK

Festivalin son günü olan 19 Ekim Pazar günü, Lise Düzeyi Tropik Tatlı Tabağı Yarışması ve Bireysel Yemek Yarışması düzenlenecek. Muhtarlar Günü kutlaması, Gazipaşa Belediyesi El Sanatları Atölyesi’nin ipek kozasından dekoratif ürün yapımı workshopu ve minikler halk oyunu gösterileri pazar gününe renk katacak. Ayrıca “Lezzetin Rotasında: Gastronomi Turizmi ve Tropik Meyveler” ile “Gazipaşa Lezzet Hazineleri: Tropikalden Gastronomiye Yolculuk” başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek. Festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi Altın Portakal Gezen Sinema Film Gösterimi ile son bulacak.

'TÜM HALKIMIZI FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ'

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Gazipaşa, tarımsal üretimde olduğu kadar kültürel zenginliğiyle de ön plana çıkan bir kent. Bu yıl 15’incisini düzenlediğimiz festivalimizle, Çekirdeksiz Narımızı, Tropikal meyvelerimizi ve kültürel değerlerimizi tüm dünyaya tanıtırken, üreticilerimize de destek oluyoruz. Meyvelerimizin yanı sıra eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir festival hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz” dedi.