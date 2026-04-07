15. Gazipaşa Tarım Fuarı yarın kapılarını açıyor

Antalya’nın örtü altı üretim ve tropikal meyve merkezi Gazipaşa, köklü bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlk kez 1998 yılında düzenlenen ve bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek olan Gazipaşa Tarım Fuarı, 8-11 Nisan 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Gazipaşa’nın tarımsal potansiyelini modern teknolojiyle buluşturan ve 28 yıllık geçmişe sahip olan fuar, bu yıl da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ile Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği iş birliğinde düzenlenecek organizasyon, Belediye Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Fuar kapsamında dört gün boyunca teknik seminerler, paneller ve üreticileri teşvik etmeye yönelik çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Etkinliklerle, hem çiftçilerin vizyonunun geliştirilmesi hem de ilçe ekonomisine katma değer sağlanması hedefleniyor.

YILMAZ’DAN AÇILIŞA DAVET

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, fuarın ilçenin tanıtımı ve tarımsal vizyonu açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Gazipaşa’nın yalnızca geleneksel tarımda değil, tropikal üretimde de öncü konumda bulunduğunu belirten Başkan Yılmaz,

“İlçemiz; örtü altı tarımdaki tecrübesiyle salatalık, domates ve patlıcan üretiminde öncü olduğu kadar, ülkemizin tropikal meyve ihtiyacını karşılayan en önemli merkezlerden biridir. Bir üretim şehri olan Gazipaşa’mızda dört gün boyunca sürecek fuarımızda, ilçemizde yetişen meyve ve sebzelerin tanıtımı yapılacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen firmalar, ürünlerini üreticilerimizle buluşturacak. Bu sayede çiftçilerimizi tarımsal alandaki son teknolojik gelişmelerle tanıştıracağız. Tüm halkımızı 15.Gazipaşa Tarım Fuarı’na bekliyoruz” dedi.

8 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 11.00’de açılış töreniyle başlayacak olan fuar, 11 Nisan akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler fuar süresince; yeni nesil tarım makinelerini, akıllı sulama sistemlerini, Gazipaşa’ya özgü tropikal meyve stantlarını, yerel tohum çeşitlerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

FUAR PROGRAMI

Yarın

11.00 : Açılış

11.10 : Halk Oyunları Gösterisi

11.20 : Açılış Konuşmaları

12.00 : Fuar Stantlarını Toplu Ziyaret

19.00 : Kapanış

Perşembe

09.00 : Açılış

14.00: ‘’Muz Yetiştiriciliğinde Gelişmeler ‘’ Semineri ( Ziraat Yüksek Mühendisi Bünyamin KOZAK)

19.00 : Kapanış

Cuma

09.00 : Açılış

11.00-15.00 : Yarışma ürünlerinin teslim alınması ( Silor Salatalık, Dikenli Salatalık, Patlıcan, Fasulye, Kırmızı Domates, Pembe Domates)

14.00: Bitki Besleme Semineri ( Ziraat Mühendisi Faruk TUNÇ )

19.00 : Kapanış

Cumartesi

09.00 : Açılış

11.00: Ödül Töreni

19.00 : Kapanış