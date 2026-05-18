'19 Mayıs Stadyumu'nun ismi korunmalı'

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı; Ankara’da yeniden yükselen yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun tarihsel hafızasına, Cumhuriyet değerlerine ve gençliğe taşıdığı vizyona dikkat çeken bir farkındalık açıklaması ve video mesaj ile kutladı. Yılmaz, yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun yalnızca bir spor alanı değil; Cumhuriyetin gençlerine, ortak hafızaya ve Ankara’nın spor mirasına bırakılacak önemli bir eser olduğu ifade etti.

Mirza Kök imzasıyla hazırlanan yeni 19 Mayıs Stadyumu canlandırma videosunda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs Stadyumu’nda gençlerin gösterilerini izlediği tarihi anlara göndermeler yapılırken; yeniden yükselen statla birlikte Başkent’te sporun, birlik duygusunun ve ortak coşkunun yeniden hayat bulduğu güçlü bir anlatımla yansıtıldı.

‘STADYUMUN İSMİ KORUNMALI’

19 Mayıs Stadyumu’nun isminin korunması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “19 Mayıs’ın birlik ve direniş ruhu, bu kez tribünlerde, sahalarda ve şehir yaşamında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey Türk gençliği!’ diye başlayan büyük hitabının modern bir yansıması olarak Başkent’te hayat bulacaktır. Her karşılaşma, her tezahürat ve her buluşma; 19 Mayıs ruhunun, Cumhuriyetin değerleriyle birlikte yeniden hatırlandığı birer anıya dönüşmektedir. Bu anlamda 19 Mayıs Stadyumu, yalnızca maçların oynandığı bir yer değil; gençliğin enerjisiyle Cumhuriyetin hafızasını geleceğe taşıyan yaşayan bir Başkent meydanı olacaktır” diyerek yurttaşların bayramını kutladı.