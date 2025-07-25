2.Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali 29 Temmuz'da düzenlenecek

2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali başlıyor. Beypazarı Belediyesi, Nallıhan, Güdül ve Ayaş Belediyeleri tarafından düzenlenecek olan festival; 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.30’da başlayacak.

Belediyenin kültürel mirasını yaşatmak ve ortak değerleri paylaşmak amacıyla düzenlenen festival, Beypazarı Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Festival programında; Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde düzenlenecek etkinlikler ile beraber farklı kültürlerin bir araya geldiği; müzik ve dans içerikleri yer alacak.