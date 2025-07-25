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2.Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali 29 Temmuz'da düzenlenecek

2.Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali 29 Temmuz'da düzenlenecek

25.07.2025 16:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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2.Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali 29 Temmuz'da düzenlenecek

2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali29 Temmuz 2025’te düzenlenecek

2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali başlıyor. Beypazarı Belediyesi, Nallıhan, Güdül ve Ayaş Belediyeleri tarafından düzenlenecek olan festival; 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.30’da başlayacak.

Belediyenin kültürel mirasını yaşatmak ve ortak değerleri paylaşmak amacıyla düzenlenen festival, Beypazarı Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Festival programında; Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde düzenlenecek etkinlikler ile beraber farklı kültürlerin bir araya geldiği; müzik ve dans içerikleri yer alacak.

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