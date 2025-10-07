20. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu başvuruları başladı

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu için başvuru süreci başladı. Sempozyum, 1-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek, başvurular 11 Ekim'e kadar kabul edilecek. İlk kez 2004 yılında düzenlenen ve her yıl yerli ve yabancı çok sayıda heykeltıraşı bir araya getiren sempozyum, bu yıl da Alanya Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğiyle yaşama geçirilecek. Etkinlik süresince, sanatçılar tarafından gerçekleştirilecek heykel üretim süreçleri halka açık olacak ve ziyaretçiler, çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Katılımcı başvuruları, Ekim ayında toplanacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve sempozyuma kabul edilecek sanatçılar belirlenecek. Etkinlik süresince seçilen sanatçılar kendilerine tahsis edilen mermer blokları işleyerek kalıcı sanat eserleri ortaya koyacak. Üretilen heykeller, 30 Kasım 2025 tarihinde Alanya Belediyesi arkasında kurulacak açık hava sergi alanında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sempozyuma katılmak isteyen sanatçılar, Alanya Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, gerekli belgelerle birlikte 11 Ekim'e kadar alanyasemp@gmail.com adresine e-posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.

‘ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL ETKİNLİK’

Organizasyonun önemine değinen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu, kentimizin sanatsal kimliğini güçlendiren önemli bir kültürel etkinliktir. Bu organizasyon ile amacımız Alanya’nın kültürel mirasını zenginleştirmek, sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmak ve şehri çağdaş sanat eserleriyle donatarak uluslararası tanıtımına katkı sağlamaktır. Kasım ayı boyunca halkımızı sempozyum alanında sanatla buluşturmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.