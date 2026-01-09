2026 ‘Don Giovanni’ ile başladı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Wolfgang Amadeus Mozart’ın dünya opera repertuvarında en çok sahnelenen ilk 10 opera arasında yer alan “Don Giovanni” operasını, 2026 yılının ilk temsili olarak 6 Ocak 2026 Salı günü saat 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde düzenledi. Eser 17 ve 31 Ocak 2026 tarihlerinde tekrar sahnelenecek. Mozart’a özgü mizahın dramatik gerilimle harmanlandığı eserde, operanın en tartışmalı ve en karizmatik figürlerinden Don Giovanni, Reyhan Süme’nin rejisiyle bu kez alışılmadık bir pencerenin aralanmasıyla seyirciye sunuluyor; karakterin karanlık yanlarını besleyen derinliklere dair ipuçları, eserin akışında psikolojik bir okumayla zarifçe hissettiriliyor.

“Don Giovanni” operasının rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eseri, İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetiminde seslendirdi. Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu, koro şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Koreografi Meray Kartal’a, dekor ve kostüm tasarımları Gürcan Kubilay’a, ışık tasarımı Mustafa Eski’ye, video projeksiyon ve tasarımı ise Ahmet Şeren’e ait. Eser, iki perde ve Türkçe üst yazı ile sahnelenmiş olup başkemancı görevini Sibel Aydın üstlendi. Eserde Don Giovanni karakterine Serhat Konukman; Donna Anna karakterine Betül Uzunoğlu; Don Ottavio karakterine Dağhan Ergün; Komutan (Il Commendatore) karakterine Tuncay Kurtoğlu; Donna Elvira karakterine Sevinç Bilgin; Leporello karakterine Murat Gökçen; Zerlina karakterine İ. Meriç Karataş; Masetto karakterine M. Yusuf Yıldız yaşam verdi. 1787’de Prag’da prömiyeri yapılan “Don Giovanni”, Mozart’ın hem müzikal zekâsını hem de insan doğasına dair keskin gözlemlerini bir araya getiren, “opera buffa” ile “dramma giocoso” türlerini harmanlayan nadir eserlerden biri olarak opera tarihinde yerini almıştır.

Eserin temeli, Avrupa kültürünün en köklü mitlerinden “Don Juan” efsanesine dayanır. Mozart ve librettist Lorenzo Da Ponte’nin birlikte yarattığı bu dramatik evren, mizah ile trajediyi aynı potada ustaca eritir.