23. Ahmet Yeşil Resim Yarışması başvuruları yarın sona eriyor

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması başvuruları yarın sona eriyor. Türkiye’nin en prestijli çocuk resim yarışmaları arasında gösterilen Yenişehir Belediyesi 23. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması, çocukların sanatsal gelişimlerine olanak sağlarken aynı zamanda onların hayal güçlerini renklerle buluşturuyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, bu yıl da dünyaca ünlü Mersinli ressam Ahmet Yeşil’in adını taşıyan ve Yeşil’in de jüri üyesi olarak yer aldığı bu anlamlı yarışmanın destekçisi olarak minik ressamları buluşturacak. 6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışma, 25 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Renklerle hayal kurmak isteyen tüm çocuklarımızı 23. Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması’na katılmaya bekliyoruz” diyerek çocukları yarışmaya davet etti.

Yarışmada çocukların kullanacağı tüm resim malzemeleri Yenişehir Belediyesi tarafından temin edilecek. Sanat ve yaratıcılığı bir araya getiren etkinlik, Mersinli çocukların yeteneklerini özgürce sergileyebilmesine ve kendilerini ifade edebilmesine fırsat sunuyor.

Yarışmaya başvurular Yenişehir Halk Masası aracılığıyla ya da https://www.yenisehir.bel.tr/tr/ahmet-yesil-basvuru adresi üzerinden yapılabiliyor. Başvurular için son tarih 23 Ekim Perşembe günü.

Yarışmada her kategoride dereceye giren ilk üç kişiye bisiklet ödülü verilecek. Çocukların resimlerini değerlendirecek olan seçkin jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Yeşil, Veli Mert, Aynur Sakuçoğlu, İbrahim Tokaslan ve Nezihe Budur.